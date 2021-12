Apple Watch Series 6 vs Series 5 : Faut-il mettre à niveau ?

Kaitlyn Cimino / Autorité Android

Les montres Apple sont chères, mais font partie des meilleures montres intelligentes du marché – si vous avez un iPhone, bien sûr. L’Apple Watch Series 6, la version 2020 d’Apple, reste une excellente option pour tous ceux qui ne veulent pas faire des folies sur la série 7. C’est également une mise à niveau décente par rapport à son prédécesseur, mais devriez-vous mettre à niveau si vous avez déjà la série 5 ? Voici un aperçu de l’Apple Watch Series 6 vs Series 5.

Apple Watch série 6 contre Apple Watch série 5

Spécifications

Apple Watch Series 6Apple Watch Series 5Affichage

Apple Watch série 6 :

LTPO OLED Rétine

368 x 448 pixels

Affichage permanent

Apple Watch Série 5 :

LTPO OLED Rétine

368 x 448 pixels

Affichage permanent

Dimensions et poids

Apple Watch série 6 :

44 mm :

44x38x10.7mm

Aluminium : 36,5 g

Acier inoxydable : 47,1 g

Titane : 41,3 g

40 mm :

40x34x10.7mm

Aluminium : 30,5 g

Acier inoxydable : 39,7 g

Titane : 34,6g

Apple Watch Série 5 :

44 mm :

44x38x10.74mm

Aluminium : 36,5 g

Acier inoxydable : 47.8g

Titane : 41,7 g

Céramique : 46,7 g

40 mm :

40x34x10.74mm

Aluminium : 30,8 g

Acier inoxydable : 40,6 g

Titane : 35,1 g

Céramique : 39,7 g

Durabilité

Apple Watch série 6 :

WR50

Apple Watch Série 5 :

WR50SoC

Apple Watch série 6 :

Apple S6 avec processeur dual-core 64 bits

Pomme W3

Pomme U1

Apple Watch Série 5 :

Apple S5 avec processeur dual-core 64 bits

Pomme W3

RAM

Apple Watch série 6 :

1 Go

Apple Watch Série 5 :

1 Go

Stockage

Apple Watch série 6 :

32 Go

Apple Watch Série 5 :

32 Go

Batterie

Apple Watch série 6 :

18 heures

Câble de charge magnétique USB-C

Apple Watch Série 5 :

18 heures

Câble de charge magnétique USB-C

Logiciel

Apple Watch série 6 :

WatchOS 8.1

Apple Watch Série 5 :

WatchOS 8.1

Matériaux et couleurs du boîtier

Apple Watch série 6 :

Aluminium, acier inoxydable, titane

Aluminium : argent, gris sidéral, or, bleu, produit rouge

Acier inoxydable : argent, graphite, or

Titane : Titane, noir sidéral

Apple Watch Série 5 :

Aluminium, acier inoxydable, titane, céramique

Aluminium : argent, gris sidéral, or

Acier inoxydable : argent, graphite, or

Titane : Titane, noir sidéral

Céramique : Blanc

Connectivité

Apple Watch série 6 :

GPS/GNSS

GLONASS

Galilée

QZSS

Wi-Fi 802.11b/g/n 2,4 GHz et 5 GHz

Bluetooth 5.0

Apple Watch Série 5 :

GPS/GNSS

GLONASS

Galilée

QZSS

Wi-Fi 802.11b/g/n 2,4 GHz et 5 GHz

Bluetooth 5.0

Capteurs

Apple Watch série 6 :

Altimètre toujours allumé

Capteur cardiaque optique de troisième génération

Accéléromètre

Gyroscope

Détecteur de lumière ambiante

Capteur d’oxygène dans le sang

ECG

Apple Watch Série 5 :

Altimètre

Capteur cardiaque optique de deuxième génération

Accéléromètre

Gyroscope

Détecteur de lumière ambiante

ECG

Compatibilité

Apple Watch série 6 :

iOS 14 ou version ultérieure

Apple Watch Série 5 :

iOS 13 ou version ultérieure

Caractéristiques

Apple Watch série 6 Apple Watch série 5

La dernière refonte importante d’Apple a eu lieu avec l’Apple Watch Series 4, mais les choses sont restées essentiellement les mêmes depuis. Vous devrez jeter un coup d’œil à la fiche technique pour voir les différences physiques entre les Apple Watch Series 6 et Series 5. La Series 6 est légèrement plus fine et plus légère que son prédécesseur, mais pas assez pour faire une différence notable. La bonne nouvelle? Vous pouvez utiliser les mêmes accessoires, comme des étuis, avec les deux.

Les seules différences sont dans la construction et les coloris, mais même la plupart sont les mêmes. Des corps en aluminium, en acier inoxydable ou en titane sont disponibles pour les deux, tandis que la série 5 a une option en céramique. Il existe de nombreux coloris familiers, comme Silver, Space Gray et Gold. La série 6 apporte du bleu et du rouge produit au mélange, tandis que vous pouvez obtenir une Apple Watch série 5 blanche si vous obtenez la version en céramique. Vous pouvez également échanger des bandes avec les deux.

Vous devrez plonger dans le matériel pour trouver les différences fondamentales entre les deux. La série 6 est livrée avec un nouveau package de traitement qui est, sans surprise, plus puissant et 20 % plus rapide que le processeur de la série 5. Les autres composants internes restent les mêmes, avec 1 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage pour compléter les spécifications. La durée de vie de la batterie est également à peu près la même, Apple indiquant que vous pouvez obtenir jusqu’à 18 heures d’autonomie avec les séries 5 et 6.

Jimmy Westenberg / Autorité Android

La plupart des mises à niveau avec la série 6 concernent les capteurs et le logiciel. Un ajout bienvenu pour les amateurs de fitness est un oxymètre de pouls pour suivre les niveaux d’oxygène dans le sang. Ce n’est pas approuvé par la FDA et probablement pas aussi précis que les trackers médicaux SpO2, mais c’est assez bon pour garder un œil sur votre santé cardiaque tout au long de la journée. La série 6 améliore également l’altimètre en un altimètre toujours allumé. Et c’est à peu près tout en ce qui concerne les différences.

La série 6 conserve toutes les fonctionnalités de suivi de la condition physique et de la santé de son prédécesseur, y compris la surveillance de la fréquence cardiaque toute la journée, un capteur ECG, le suivi automatique et manuel de l’entraînement et le suivi du sommeil. Apple a présenté le service Apple Fitness Plus, avec des entraînements dirigés par des entraîneurs experts et plus encore, avec la série 6, mais vous n’aurez pas non plus de problème à utiliser le service avec la série 5. Vous pouvez obtenir trois mois d’Apple Fitness Plus gratuitement lorsque vous achetez une nouvelle Apple Watch (série 3 et plus récente), et elle est incluse dans certains forfaits Apple One.

Les deux montres exécutent désormais WatchOS 8.1, l’expérience logicielle est donc également identique. Vous pouvez profiter de la bibliothèque d’applications inégalée d’Apple et du support tiers, obtenir l’aide de Siri, utiliser Apple Pay, contrôler vos appareils domestiques intelligents, répondre aux appels et aux messages, et bien plus encore.

Prix

Jimmy Westenberg / Autorité Android

Avec le lancement de l’Apple Watch Series 7, Apple ne vend plus directement les Series 6 ou Series 5, mais vous pouvez les trouver auprès de détaillants comme Amazon. L’Apple Watch Series 6 commence à 399 $ pour le modèle 40 mm uniquement Bluetooth et à 499 $ pour le modèle LTE. Cependant, vous pouvez généralement le trouver en vente pendant les vacances.

Apple Watch série 6

Apple Watch de dernière génération à un prix équitable

L’Apple Watch Series 6 ajoute un oxymètre de pouls, un écran toujours plus lumineux et deux nouvelles couleurs. Il s’agissait de la montre intelligente la plus haut de gamme d’Apple en 2020 et peut être une alternative solide à la série 7 plus chère.

Cela n’a pas vraiment de sens d’acheter la série 5 maintenant si vous êtes à la recherche d’une nouvelle Apple Watch. Si vous espérez une version moins chère, vous voudrez peut-être envisager l’Apple Watch SE. C’est essentiellement la même chose que la série 5, mais sans fonctionnalités comme un affichage permanent et un capteur ECG.

Apple Watch série 5

L’Apple Watch Series 5 est un peu plus ancienne à ce stade, mais c’est toujours une montre intelligente capable avec de nombreuses fonctionnalités avancées. Vous pouvez utiliser l’ECG intégré pour suivre votre santé cardiaque. L’écran toujours allumé signifie que vous êtes toujours au courant de l’heure. La série 5 peut même détecter si vous êtes tombé par accident et avertir les services d’urgence.

Apple Watch Series 6 vs Series 5 : Faut-il mettre à niveau ?

Apple Watch série 6 Apple Watch série 5

L’Apple Watch est constamment en tête de notre classement des meilleures montres connectées. Si vous possédez déjà une Apple Watch Series 5, vous voudrez peut-être plutôt vous procurer la Series 7 ou la Watch SE si votre budget est limité.

La série 6 a un package de traitement plus rapide et ajoute de nouvelles fonctionnalités telles que la surveillance de l’oxygène dans le sang, mais l’expérience est par ailleurs identique. À l’exception de l’oxymètre de pouls, vous obtiendrez les mêmes capteurs avec les deux, et les deux sont également capables du côté logiciel. C’est finalement une mise à jour assez itérative, et vous devriez pouvoir conserver la série 5 un peu plus longtemps, à moins que le suivi SpO2 ne soit un must absolu.

