Apple Watch Series 6 vs Series 7 : il suffit d’acheter la Series 6

Chaque année, Apple annonce une nouvelle smartwatch phare. Et chaque année, il remplace le modèle de dernière génération par celui qu’il vient d’annoncer. Elle arrête de vendre la « vieille » montre, qu’elle soit considérée comme une technologie vieillissante ou non.

Cette année, l’Apple Watch Series 7 est la nouvelle tendance. Une fois que la série 7 a été mise en vente, la série 6 a essentiellement cessé d’exister sur le site Web d’Apple, remplacée par le portable amélioré.

Mais tu sais quoi? Ce n’est guère une mise à niveau par rapport à la série 6. Si vous pouvez trouver une Apple Watch série 6 en vente quelque part (et que vous n’êtes évidemment pas un utilisateur d’Android), je vous recommanderais de l’acheter sur la série 7 au prix fort. Laisse-moi expliquer.

Apple Watch Series 6 vs Series 7 : les seules différences tangibles concernent le matériel

Duo modulaire

… et ils sont peu nombreux. La plupart des gens ne remarqueraient pas les différences entre les Apple Watch Series 7 et Series 6 à moins d’avoir les deux montres devant eux (vous pouvez également consulter les spécifications complètes de la comparaison à la fin de cet article).

La série 7 a un écran 20 % plus grand et des cadres environ 40 % plus petits que la série 6. L’affichage amélioré est agréable mais ne change pas la donne. Le boîtier est également légèrement plus rond sur la Series 7.

Les améliorations les plus importantes concernent la durabilité. La série 7 a un cristal avant 50% plus grand que l’ancienne montre, ce qui la rend plus résistante aux fissures (je n’ai pas testé cela). La nouvelle montre est également classée IP6X pour sa résistance à la poussière. Les deux montres ont le même indice de résistance à l’eau WR50.

Apple n’a apporté aucune amélioration significative de la durée de vie de la batterie depuis des années. Et malheureusement, une charge plus rapide ne résoudra pas ses problèmes.

La durée de vie de la batterie, l’un des principaux piliers de la montre intelligente avec laquelle Apple se bat généralement, est presque identique sur les deux montres. Ils sont tous deux conçus pour 18 heures d’utilisation, donc d’une manière ou d’une autre, vous devrez charger la montre avant de vous coucher ou après votre réveil. La série 7 se charge plus rapidement que la série 6, mais uniquement avec le nouveau câble de charge USB-C. Cela vous fera gagner du temps, mais encore une fois, rien de substantiel.

Les performances globales sont, vous l’aurez deviné, à peu près les mêmes. Personnellement, je rencontre très peu de bugs ou de problèmes de performances sur les montres Apple, et les séries 6 et 7 ne sont pas différentes. La série 7 est alimentée par la nouvelle puce S7 d’Apple, qui est basée sur la même architecture que la puce S6 de la série 6.

En ce qui concerne le suivi de la condition physique, il n’y a pas non plus de différences, du moins sur le papier. La série 6 possède les mêmes capteurs de suivi de la condition physique et de la santé que la nouvelle montre. Vous obtenez un oxymètre de pouls, un ECG, un GPS autonome et un capteur optique de fréquence cardiaque sur les deux modèles. Aucun de ces capteurs matériels n’a été mis à niveau.

En fait, j’ai trouvé que le suivi de la fréquence cardiaque sur l’Apple Watch Series 6 était plus fiable et plus précis que la Series 7. Au cours d’une période de test d’un mois et de deux unités différentes, cette dernière a craché plus d’enregistrements de fréquence cardiaque inutilisables que J’en ai déjà vu sur une Apple Watch. La série 6, au cours des mêmes entraînements, a fonctionné comme elle l’a toujours fait : de manière cohérente et précise.

Les problèmes de fréquence cardiaque de la série 7 peuvent être dus à des algorithmes bancaux ou à certains logiciels qui doivent être modifiés. Je sais que d’autres critiques ont eu plus de chance avec son capteur. Malheureusement, cela n’a pas été mon expérience.

WatchOS 8 est sympa, mais ce n’est pas une exclusivité de la série 7

Le support logiciel est l’un des principaux arguments de vente des produits Apple. C’est aussi une raison assez importante pour laquelle les gens conservent leurs appareils si longtemps.

L’Apple Watch Series 7 a été lancée avec watchOS 8. Son prédécesseur a été lancé avec watchOS 7 et a également été mis à jour pour watchOS 8 le jour de la sortie du logiciel. Les deux recevront des mises à jour pour les années à venir. Apple ne donne pas de chiffres précis sur le nombre de mises à jour majeures qu’il publie pour chaque appareil portable, mais considérez ceci : l’Apple Watch Series 3, lancée en 2017 avec watchOS 4, reçoit toujours des mises à jour logicielles (pour le meilleur ou pour le pire).

Les séries 6 et 7 recevront des mises à jour pour les années à venir.

WatchOS 8 sur les séries 6 et 7 est le même, à quelques petites modifications près. La série 7 a deux nouveaux cadrans – Modular Duo et Contour – dont le premier tire parti de l’affichage plus grand. Il y a aussi un clavier à l’écran sur la série 7, donc répondre aux messages est un peu plus facile (si vous pouvez gérer les claviers de smartwatch). En dehors de cela, les deux versions du logiciel sont presque les mêmes.

Les deux montres sont livrées avec la nouvelle application Mindfulness de watchOS 8, des entraînements Pilates et Tai Chi, une détection automatique du cyclisme et une détection des chutes pendant les entraînements. Je pense avoir fait valoir mon point de vue : le support logiciel n’a vraiment pas besoin d’être un facteur lorsque l’on considère un appareil plutôt qu’un autre.

L’Apple Watch Series 6 est moins chère et à peu près la même chose

Comme mentionné, Apple ne vend plus officiellement l’Apple Watch Series 6, vous devrez donc vous fier à des détaillants tiers si vous avez décidé d’opter pour le modèle de l’année dernière. Heureusement, il est toujours vendu chez divers détaillants sur le Web.

Walmart et Best Buy proposent fréquemment des remises sur les anciens produits Apple. Vous pouvez également trouver des tonnes d’annonces de la série 6 de vendeurs de confiance sur eBay. Il n’y a peut-être pas d’énormes remises Apple Watch Series 6 pour le moment, mais elles peuvent apparaître fréquemment pendant les vacances. Récemment, la montre pouvait être trouvée pour aussi peu que 299 $. Pas une mauvaise affaire du tout.

Soyons clairs, si vous êtes sur le marché pour acheter une nouvelle Apple Watch et que les séries 7 et 6 sont toutes deux proposées au même prix, l’Apple Watch Series 7 est votre meilleur choix. Tout autour, c’est la meilleure smartwatch. Mais s’il s’agit de choisir entre payer le prix fort pour une série 7 ou économiser une bonne somme d’argent sur la série 6, vous devez absolument acheter la série 6.

Apple Watch série 7

Écran plus grand, batterie à charge plus rapide

L’Apple Watch Series 7 bénéficie d’un écran bord à bord plus grand, d’une durabilité accrue, d’une charge plus rapide et de plus d’options de couleur qu’auparavant. Si vous voulez le meilleur de ce qu’Apple a à offrir, la série 7 est là.

Apple Watch série 6

Apple Watch de dernière génération à un prix équitable

L’Apple Watch Series 6 ajoute un oxymètre de pouls, un écran toujours plus lumineux et deux nouvelles couleurs. Il s’agissait de la montre intelligente la plus haut de gamme d’Apple en 2020 et peut être une alternative solide à la série 7 plus chère.

Spécifications Apple Watch Series 6 vs Series 7

Apple Watch Series 7Apple Watch Series 6Affichage

Apple Watch série 7 :

LTPO OLED Rétine

396 x 484 pixels

Affichage permanent

Apple Watch série 6 :

LTPO OLED Rétine

368 x 448 pixels

Affichage permanent

Dimensions et poids

Apple Watch série 7 :

45 mm :

45x38x10.7mm

Aluminium : 38,8 g

Acier inoxydable : 51,5 g

Titane : 45,1 g

41 mm :

41x35x10.7mm

Aluminium : 32g

Acier inoxydable : 42,3 g

Titane : 37g

Apple Watch série 6 :

44 mm :

44x38x10.7mm

Aluminium : 36,5 g

Acier inoxydable : 47,1 g

Titane : 41,3 g

40 mm :

40x34x10.7mm

Aluminium : 30,5 g

Acier inoxydable : 39,7 g

Titane : 34,6g

Durabilité

Apple Watch série 7 :

WR50

Certifié IP6X

Apple Watch série 6 :

WR50

SoC

Apple Watch série 7 :

Apple S7 avec processeur dual-core 64 bits

Pomme W3

Puce Apple U1 (Ultra-large bande)

Apple Watch série 6 :

Apple S6 avec processeur dual-core 64 bits

Pomme W3

Puce Apple U1 (Ultra-large bande)

RAM

Apple Watch série 7 :

1 Go

Apple Watch série 6 :

1 Go

Stockage

Apple Watch série 7 :

32 Go

Apple Watch série 6 :

32 Go

Batterie

Apple Watch série 7 :

18 heures

45 min à 80% de charge

Câble de charge rapide magnétique USB-C

Apple Watch série 6 :

18 heures

Câble de charge magnétique

Logiciel

Apple Watch série 7 :

WatchOS 8.1

Apple Watch série 6 :

WatchOS 8.1

Matériaux et couleurs du boîtier

Apple Watch série 7 :

GPS uniquement, GPS + Cellulaire

Aluminium : minuit, Starlight, vert, bleu, produit rouge

Apple Watch Nike : Aluminium disponible en Midnight et Starlight

GPS + Cellulaire

Acier inoxydable : Graphite, Argent, Or

Titane : Noir sidéral, Titane

Apple Watch Hermes : Acier inoxydable disponible en Space Black et Silver

Apple Watch série 6 :

GPS uniquement, GPS + Cellulaire

Aluminium : argent, gris sidéral, or, bleu, produit rouge

Apple Watch Nike : aluminium disponible en argent et gris sidéral

GPS + Cellulaire

Acier inoxydable : argent, graphite, or

Titane : Titane, noir sidéral

Apple Watch Hermes : disponible en acier inoxydable et en acier inoxydable noir sidéral

Connectivité

Apple Watch série 7 :

GPS/GNSS

GLONASS

Galilée

QZSS

Beidou

Wi-Fi 802.11b/g/n 2,4 GHz et 5 GHz

Bluetooth 5.0

Modèle A2475 (41mm)

Modèle A2477 (45 mm)

Bandes LTE : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 25, 26, 39, 40, 41, 66

Apple Watch série 6 :

GPS/GNSS

GLONASS

Galilée

QZSS

Beidou

Wi-Fi 802.11b/g/n 2,4 GHz et 5 GHz

Bluetooth 5.0

Modèle A2293 (40 mm)

Modèle A2294 (44 mm)

Bandes LTE : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 17, 18, 19, 25, 26, 39, 40, 41, 66

Capteurs

Apple Watch série 7 :

Altimètre toujours allumé

Capteur d’oxygène dans le sang

ECG

Capteur cardiaque optique de troisième génération

Accéléromètre

Gyroscope

Détecteur de lumière ambiante

Apple Watch série 6 :

Altimètre toujours allumé

Capteur d’oxygène dans le sang

ECG

Capteur cardiaque optique de troisième génération

Accéléromètre

Gyroscope

Détecteur de lumière ambiante

Compatibilité

Apple Watch série 7 :

iOS 15 ou version ultérieure

Apple Watch série 6 :

iOS 15 ou version ultérieure

