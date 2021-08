Apple Watch Series 7 (2021) : date de sortie, prix, fonctionnalités et rumeurs

Source : Jon Prosser x RendersByIan

Il semble assez clair qu’Apple poursuivra son cycle de sortie annuel d’Apple Watch en 2021, avec des rumeurs indiquant que la société publiera un remplacement pour l’Apple Watch Series 6 plus tard cette année.

Alors, comment Apple s’appuiera-t-il sur sa meilleure Apple Watch actuellement disponible ? Voici ce que nous pensons savoir jusqu’à présent.

Nom

Comme les années précédentes, il n’y a aucune raison de supposer que la prochaine Apple Watch ne s’appellera pas “Série 7”. Ce qui est moins clair, c’est si Apple sortira une version moins chère pour remplacer l’Apple Watch SE comme elle l’a fait en 2020.

Des modèles

Comme indiqué, nous devrions certainement nous attendre à une nouvelle Apple Watch phare, mais il y a aussi des rumeurs d’une nouvelle montre plus robuste destinée aux aventuriers en plein air. A partir de mars :

Un nouveau rapport affirme qu’Apple travaille sur une Apple Watch robuste qui pourrait faire ses débuts plus tard cette année. De Bloomberg : Apple Inc. envisage de lancer une Apple Watch avec un boîtier robuste destinée aux athlètes, randonneurs et autres personnes qui utilisent l’appareil dans des environnements plus extrêmes, selon des personnes proches du dossier. Le géant de la technologie basé à Cupertino, en Californie, a discuté en interne de l’introduction d’une telle variation de montre plus tard en 2021 ou 2022 au plus tôt, ont déclaré les personnes, qui ont demandé à ne pas être identifiées pour discuter de questions privées.

Cette nouvelle Apple Watch « Explorer » présenterait un extérieur caoutchouté plus robuste.

Batterie

Une grande nouvelle refonte serait à venir sur Apple Watch cette année, de la part du leaker Apple en série Jon Prosser :

De nouveaux rendus, basés sur des informations divulguées, prétendent montrer à quoi ressemblera ce nouveau portable. Et c’est un grand départ. Comme le montrent les images, l’Apple Watch Series 7 semble sur le point de supprimer les côtés incurvés que nous avons vus depuis l’arrivée de l’Apple Watch. Ils seront remplacés par un design carré, dit Jon Prosser, donnant au portable un look beaucoup plus carré.

Source : Jon Prosser x RendersByIan

Mark Gurman de Bloomberg a également déclaré que la nouvelle Apple Watch comportera également des lunettes plus fines et un écran plus proche de l’écran. Ming-Chi Kuo a également signalé un changement de conception « important » au cours du second semestre de cette année.

Couleurs

Apple a lancé de nouvelles couleurs Watch l’année dernière et pourrait faire de même cette année, Jon Prosser suggérant qu’un nouveau coloris vert pourrait faire ses débuts.

Caractéristiques

Les rapports indiquent que la nouvelle Apple Watch pourrait prendre en charge les capacités ultra-large bande à utiliser avec des fonctionnalités telles que le déverrouillage des portes et des chambres d’hôtel, comme détaillé dans watchOS 8 et la mesure de la glycémie. Mark Gurman rapporte également qu’Apple envisage d’ajouter un nouveau processeur plus rapide à la montre et une connectivité sans fil améliorée.

Date de sortie

Apple a généralement opté pour une fenêtre de sortie d’automne pour l’Apple Watch, et les rumeurs indiquent à nouveau une sortie au second semestre 2021. Apple a lancé ses nouveaux modèles en septembre de l’année dernière, mais cela était en partie dû aux retards de l’iPhone 12. Les rapports indiquent que l’iPhone 13 est de retour sur la bonne voie, donc Apple ne voudra peut-être pas trop nuire à son prochain produit phare.

Prix

L’Apple Watch Series 6 a fait ses débuts à 399 $, avec le SE moins cher à 279 $, si Apple remplace les deux modèles, nous nous attendons à ce que la nouvelle version soit tarifée dans une fourchette similaire. Apple pourrait également choisir de continuer à vendre la série 6 à un tarif réduit, comme il l’a fait avec les modèles précédents.