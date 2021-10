Apple Watch Series 7 41 mm contre 45 mm : quelle taille choisir ?

Le plus d’écran que vous pouvez obtenir

Montre Apple 45 mm

Le petit

Montre Apple 41 mm

L’Apple Watch 45 mm est plus grande que le modèle de l’année dernière remplaçant les versions 44 mm de l’Apple Watch Series 6. Le nouveau design permet à l’Apple Watch Series 7 d’avoir le plus grand écran jamais vu dans une Apple Watch, ce qui signifie que le grand écran est beaucoup plus perceptible dans la taille du boîtier de 45 mm.

À partir de 429 $ Pomme

Avantages

Écran plus grand et plus d’espace sur votre poignet

Les inconvénients

Plus cher Peut-être trop gros pour certains

L’Apple Watch de 41 mm est juste un peu plus grande que les 40 mm de l’année dernière. L’avantage de la taille plus petite du boîtier est que les poignets plus petits peuvent le trouver plus confortable. Même si l’écran n’est pas aussi grand que le 45 mm, il a toujours un écran plus grand que l’Apple Watch Series 6.

À partir de 399 $ chez Apple

Avantages

Moins cher Meilleur ajustement sur les petits poignets

Quand il s’agit de choisir entre le 41 mm et le 45 mm, n’oubliez pas que la meilleure Apple Watch est celle de votre gamme de prix, et qui vous va bien. Il n’y a aucune différence de caractéristiques ou de fonctionnalités sur l’Apple Watch Series 7 entre les deux tailles.

Apple Watch Series 7 41 mm contre 45 mm : comparaison

Source : Pomme

Contrairement aux montres traditionnelles, qui mesurent la taille du boîtier horizontalement, Apple mesure l’Apple Watch Series 7 (et tous les autres modèles Apple Watch) verticalement. Cela signifie donc que la plus petite des deux tailles d’Apple Watch a une hauteur de 41 mm ; le plus grand, 45 mm. Les deux modèles sont livrés avec 20 % de surface d’écran en plus et des cadres 40 % plus fins par rapport à leurs homologues Apple Watch Series 6.

41 mm 45 mm Surface d’affichage 904 mm² 1143 mm² Taille de l’écran 352 x 430 pixels 396 x 484 pixels Poids minimum 32,0 grammes 38,8 grammes Poids maximum 42,3 grammes 51,5 grammes GPS d’entrée de gamme 399 $ 429 $ Cellulaire d’entrée de gamme 499 $ 529 $

Si vous avez l’habitude de porter des montres rondes ordinaires, il peut être difficile de comparer le design plus rectangulaire de l’Apple Watch Series 7; Cependant, les modèles Apple Watch dans le passé n’ont jamais semblé trop volumineux pour la plupart des gens. Ci-dessous, il y a une représentation visuelle afin que vous ayez une meilleure idée de ce à quoi la différence peut ressembler dans la pratique.

Source : Apple Le boîtier de 45 mm est à gauche et le boîtier de 41 mm à droite

Il existe de nombreuses montres qui dépassent de loin la taille de l’Apple Watch, même quelque chose d’aussi gros que le modèle 45 mm. Donc, même si vous pensez vouloir opter pour la version plus petite de 41 mm, prenez le temps de considérer les deux tailles. Ni l’un ni l’autre n’est énorme, mais les poignets plus petits trouveront probablement le 41 mm un peu plus confortable.

Apple Watch Series 7 41 mm contre 45 mm : ressentez le poids

N’oubliez pas que l’Apple Watch Series 7 est disponible en trois finitions différentes : aluminium, acier inoxydable et titane. Chaque métal a un poids différent, l’aluminium étant le plus léger et l’acier inoxydable étant la finition la plus lourde. Cela laisse généralement le titane entre les deux.

Poids de l’Apple Watch Series 7 de 41 mm :

32,0 grammes pour la finition en aluminium 42,3 grammes pour la finition en acier inoxydable 37,0 grammes pour la finition en titane

Poids de l’Apple Watch Series 7 de 45 mm :

38,8 grammes pour la finition en aluminium 51,5 grammes pour la finition en acier inoxydable 45,1 grammes pour la finition en titane

Nous parlons ici en grammes, mais sur un appareil si petit, vous remarquerez certainement la différence de poids sur votre poignet en fonction de l’Apple Watch Series 7 que vous choisissez. L’Apple Watch de 45 mm sera plus lourde dans l’ensemble, la version en acier inoxydable pesant 9,2 grammes de plus que la taille de 41 mm.

Apple Watch Series 7 41 mm contre 45 mm : associez-vous

Étant donné qu’Apple ne propose que des groupes dans certaines tailles, si vous avez à cœur un groupe spécifique, vous devrez peut-être être prêt à choisir la taille qui lui correspond.

Bandes spécifiques 41 mm :

Boucle Moderne Hermès Attelage Double Tour

Bandes spécifiques au 45 mm :

Bracelet à maillons argentés Bracelet Space black Hermès Attelage Single Tour Hermès Single Tour Boucle déployante

Cela dit, vous pouvez obtenir des groupes tiers qui ressemblent à presque tous les groupes que vous voulez, donc peu importe si vous recherchez les meilleurs groupes Apple Watch.

Apple Watch Series 7 41 mm contre 45 mm : laquelle devriez-vous acheter ?

Source : Pomme

Si vous voulez le plus grand écran disponible sur une Apple Watch et avoir une montre un peu plus lourde (quel que soit le métal que vous choisissez) n’est pas un gros problème pour vous, alors l’Apple Watch Series 7 de 45 mm est un choix parfait.

Si vous souhaitez réduire l’encombrement, avoir un poignet plus petit ou économiser un peu d’argent, l’Apple Watch Series 7 de 41 mm est l’option qu’il vous faut. N’oubliez pas qu’il a toutes les mêmes caractéristiques que son grand frère ; il vient juste dans un emballage légèrement petit.

Si vous êtes encore indécis, essayez-les tous les deux pour voir comment ils se sentent et ressemblent à votre poignet. Vous pourrez alors prendre la décision qui vous convient le mieux.

La plus grande Apple Watch à ce jour

Apple Watch Série 7 45mm

Regarde cet écran

Si vous aimez les grands écrans, l’Apple Watch Series 7 de 45 mm vous offrira le plus grand écran jamais vu sur une Apple Watch.

Petite frite

Apple Watch série 7 (41 mm)

Plus petit, mais toujours impressionnant

Si vous avez un petit poignet et que vous voulez que l’Apple Watch soit confortable, vous devriez considérer cette Apple Watch. La bonne nouvelle est que l’Apple Watch Series 7 de 41 mm a toujours un écran plus grand que les modèles précédents.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.