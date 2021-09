Apple Watch Series 7 annoncée : la smartwatch d’Apple s’améliore

L’Apple Watch Series 7 ajoute également du vert à sa roue chromatique en plus des couleurs que nous avons vues dans le passé. Pour ses styles de bracelets les plus populaires, Apple introduit encore plus de couleurs et a également annoncé que tous les bracelets seront toujours compatibles avec le nouveau design du boîtier.

Plus d’immobilier pour plus de visages

Pour utiliser cet espace d’écran accru, Apple a également annoncé que les utilisateurs de la série 7 peuvent s’attendre à de nouveaux visages. Ceux-ci comprendront un nouveau visage modulaire rempli de données et un visage Arty Dynamic Contour qui pousse le cadran de l’horloge vers les bords de l’écran, ainsi que des visages pour les versions de marque de l’Apple Watch.

Charge améliorée

Nous n’avons pas vu l’augmentation de la durée de vie de la batterie suggérée par certaines rumeurs. Cependant, une technologie de charge améliorée permettra à la série 7 de se charger de zéro à 80% en seulement 45 minutes.

Quand et comment obtenir l’Apple Watch Series 7