Apple Watch Series 7 apparaît dans les dossiers réglementaires avant la sortie prévue en septembre

Dans les délais, Apple a enregistré de nouveaux modèles Apple Watch auprès de la Commission économique eurasienne. Cela précède la rumeur de l’introduction de l’Apple Watch Series 7 en septembre avec un nouveau facteur de forme, un nouveau design et d’autres changements.

Comme repéré pour la première fois par Consomac, les nouveaux modèles Apple Watch référencés dans les derniers dossiers de la Commission économique eurasienne sont : A2473, A2474, A2475, A2476, A2477 et A2478.

Il est difficile de discerner trop de détails dans les numéros de modèle Apple, mais les archives de la base de données sont souvent de bons indicateurs des calendriers de sortie. Les modèles d’iPhone 13 sont apparus dans la base de données réglementaire eurasienne en juin.

Dans le passé, cette base de données eurasienne a révélé les prochaines versions de produits Apple, notamment les premiers Apple Silicon Mac l’année dernière, l’iPhone 12 et bien plus encore. Apple est tenu de soumettre ces déclarations à la CEE avant la sortie des nouveaux produits.

L’année dernière, un analyste fiable d’Apple, Ming-Chi Kuo, a annoncé que l’Apple Watch Series 7 présenterait une sorte de refonte. Jon Prosser a également signalé que l’Apple Watch Series 7 présentera un design à bord plat similaire à celui de l’iPhone 12, de l’iPad Pro et de l’iPad Air. Selon les rumeurs, l’Apple Watch Series 7 serait également disponible pour la première fois dans une nouvelle couleur verte.

Enfin, Bloomberg a annoncé que l’Apple Watch Series 7 comportera des cadres d’écran plus minces, un processeur plus rapide et inclura une “fonctionnalité ultra-large bande mise à jour”. Cela représenterait la première conception importante de l’Apple Watch depuis la série 4, sortie en 2018. Apple aurait également eu pour objectif d’inclure un capteur de température corporelle, mais cette fonctionnalité a peut-être été retardée jusqu’à la montre 2022.

