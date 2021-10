Apple Watch Series 7 arrive en Inde dans la première vague; les précommandes commencent le 8 octobre

L’Apple Watch de septième génération sera disponible à l’achat en Inde à partir du 15 octobre.

Tout comme la série iPhone 13, l’iPad Mini de sixième génération et l’iPad de neuvième génération, la nouvelle Apple Watch Series 7 se dirige également vers l’Inde dans la première vague. L’Apple Watch de septième génération sera disponible à l’achat en Inde à partir du 15 octobre. , et plus de 50 autres pays. Les précommandes débuteront le 8 octobre à 17h30 IST.

Plus tôt dans la journée, Flipkart avait sauté le pas sur les prix de l’Apple Watch Series 7 India, énumérant les heures du produit avant une annonce officielle. Il s’avère que ces prix étaient corrects, ce qui signifie que l’Apple Watch Series 7 commence en effet à Rs 41 990, comme la Series 6. Il s’agit de la version en aluminium de 41 mm avec Wi-Fi. Les lecteurs aux yeux d’aigle souligneraient rapidement que l’Apple Watch bénéficie d’une mise à niveau de taille dans cette génération. La version 40 mm est en cours de mise à niveau vers 41 mm. La version 44 mm est quant à elle mise à niveau vers 45 mm.

Voici les prix de l’Apple Watch Series 7 Inde :

Aluminium:

41 mm Wi-Fi uniquement : Rs 41 90045 mm Wi-Fi uniquement : Rs 44 90041 mm Cellulaire + Wi-Fi : Rs 50 90045 mm Cellulaire + Wi-Fi : Rs 53 900

Acier inoxydable:

Cellulaire 41 mm + Wi-Fi : 69 900 Rs Cellulaire + Wi-Fi 45 mm : 73 900 Rs

La série 7 offre « près de 20 % de surface d’écran en plus et des bordures plus fines à seulement 1,7 mm », selon Apple. De plus, l’écran Always-On Retina est désormais “jusqu’à 70 % plus lumineux à l’intérieur que celui de l’Apple Watch Series 6”.

Ailleurs, la montre est plus résistante aux fissures que l’Apple Watch Series 6. Elle est également classée IP6X pour la résistance à la poussière en plus d’être à l’épreuve de la nage avec un indice de résistance à l’eau de WR50.

Apple n’a pas révélé le matériel de base, mais il est fort probable que la nouvelle montre ait le même processeur dual core S6 que le modèle qu’elle remplace. Il est en outre conçu pour offrir une autonomie de batterie allant jusqu’à 18 heures et peut soi-disant charger jusqu’à 33% plus rapidement que son prédécesseur.

