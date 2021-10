Apple Watch Series 7 désormais cotée sur Flipkart à un prix de départ de Rs 41 900 ; toujours pas de mot sur la disponibilité

L’Apple Watch Series 7 a été lancée lors de l’événement “California Streaming” d’Apple le 10 septembre.

L’Apple Watch de septième génération est désormais répertoriée sur Flipkart, faisant allusion à son lancement imminent. Bien qu’il n’y ait toujours pas de mot sur la disponibilité, pour l’instant, la liste donne une information importante, le prix de l’Apple Watch Series 7. Tout comme la série 6, le prix de la série 7 en Inde commencera apparemment à Rs 41 990. Il s’agit de la version 41 mm en aluminium avec Wi-Fi. Dans un certain contexte, la version en aluminium Apple Watch Series 6 40 mm avec Wi-Fi se vend actuellement à Rs 37 490 sur le même portail de commerce électronique.

Au moment du dépôt de ce rapport, l’Apple Watch Series 7 continue d’être répertoriée comme étant «disponible plus tard cette année» sans détails de prix sur Apple Online Store India. L’Apple Watch Series 6 continue quant à elle d’être disponible à son prix de lancement, soit Rs 41 990. Avec la mise en ligne de la liste Flipkart, nous pouvons nous attendre à ce qu’Apple mette à jour son magasin à tout moment maintenant. Nous mettrons à jour cette histoire dès qu’il y aura plus d’informations.

Voici les prix de l’Apple Watch Series 7 India selon Flipkart :

Boîtier en aluminium :

41 mm Wi-Fi uniquement : Rs 41 90045 mm Wi-Fi uniquement : Rs 44 90041 mm Cellulaire + Wi-Fi : Rs 50 90045 mm Cellulaire + Wi-Fi : Rs 53 900

Boîtier en acier inoxydable :

Cellulaire 41 mm + Wi-Fi : 69 900 Rs Cellulaire + Wi-Fi 45 mm : 73 900 Rs

Il y a eu des rumeurs selon lesquelles Apple pourrait enfin annoncer les détails des prix et de la disponibilité de l’Apple Watch Series 7 cette semaine, donc, la liste Flipkart ajoute un peu de crédibilité à ces rapports. Désormais, tous les regards seraient tournés vers Apple pour faire la confirmation finale.

L’Apple Watch Series 7 a été lancée lors de l’événement “California Streaming” d’Apple le 10 septembre aux côtés de la série iPhone 13, de l’iPad de neuvième génération et de l’iPad Mini de sixième génération. C’est le seul produit de la liste à ne pas avoir encore de date de sortie appropriée, peut-être en raison de retards de production.

La plus grande mise à jour est la taille de l’écran. Il sera disponible en tailles 41 mm et 45 mm. Apple affirme que la série 7 offre « près de 20 % de surface d’écran en plus et des bordures plus fines à seulement 1,7 mm ». Vous pouvez en savoir plus sur l’Apple Watch Series 7 dans notre rapport détaillé ici.

