Apple Watch Series 7 devrait comporter de nouveaux cadrans pour tirer parti des écrans plus grands

Parallèlement à une augmentation de la taille de la prochaine Apple Watch Series 7, qui, selon les rumeurs, présenterait des tailles plus grandes de 41 mm et 45 mm, Apple prévoit d’inclure de nouveaux cadrans de montre qui tirent parti des écrans plus grands.



Dans la dernière publication de sa newsletter “Power On”, Mark Gurman de Bloomberg a mis son poids derrière les récentes rumeurs suggérant que grâce à des lunettes plus petites et à un design à bords plats, la prochaine Apple Watch comportera des boîtiers de plus grande taille.

Par rapport aux tailles actuelles de 40 mm et 44 mm, la série 7 sera proposée dans des variantes de 41 mm et 45 mm. Gurman dit qu’Apple prévoit de rendre le plus grand écran immobilier intéressant en l’associant à de nouveaux visages Apple Watch qui utilisent les plus grands écrans.

Les montres de cette année seront disponibles dans des tailles de 41 et 45 millimètres, au lieu de 40 et 44 millimètres. On me dit qu’Apple regroupera plusieurs nouveaux cadrans de montre pour profiter du plus grand écran, y compris un visage Infograph Modular mis à jour. Ce sera la deuxième fois dans l’histoire de l’Apple Watch que la société augmente la taille de l’écran, après l’Apple Watch Series 4 en 2017.

Les nouveaux cadrans Apple Watch seront exclusifs à la série 7 et ne seront probablement pas disponibles via une mise à jour logicielle pour les modèles plus anciens.

Outre les changements cosmétiques, l’Apple Watch Series 7 devrait inclure une amélioration des performances et de la durée de vie de la batterie. L’Apple Watch Series 7 devrait être dévoilée lors d’un événement Apple entièrement numérique en septembre aux côtés de l’iPhone 13. Apprenez-en plus sur ce que nous attendons cet automne à l’aide de notre guide.