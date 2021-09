Apple Watch Series 7 dispose d’une connexion sans fil 60,5 GHz

in

L’Apple Watch Series 7 a été annoncée lors de l’événement Apple de septembre avec la gamme iPhone 13. Alors que les nouveaux iPhones arriveront dans les magasins ce vendredi, on ne sait pas quand la nouvelle Apple Watch sera disponible pour les clients. Bien qu’Apple n’ait pas révélé beaucoup de détails sur le produit, les dossiers de la FCC ont maintenant révélé que la série 7 dispose d’une connexion sans fil secrète à 60,5 GHz pour le transfert de données.

Les documents de la FCC vus par MacRumors montrent que l’Apple Watch Series 7 dispose d’un module de connexion sans fil à 60,5 GHz, qui n’a jamais été vu auparavant dans aucun produit Apple. Selon les documents, l’émetteur 60,5 GHz nécessite une « station d’accueil série sans fil propriétaire » avec un module correspondant pour permettre la transmission de données sur l’Apple Watch.

Il n’y a pas beaucoup de détails sur ce dock autre qu’une illustration avec le numéro de modèle “A2687” et la description qui dit qu’il est basé sur un alignement magnétique pour “verrouiller l’Apple Watch en place sur le dessus”. Le document indique également que cette station d’accueil fabriquée par Apple est alimentée par un port USB-C.

L’EUT se compose d’un appareil portable Apple Watch contenant un module de transmission de données sans licence/exempt de licence à 60,5 GHz. Une station d’accueil série sans fil propriétaire avec un module correspondant à 60,5 GHz est nécessaire pour activer la transmission sur l’Apple Watch. Un dispositif d’alignement magnétique verrouille l’Apple Watch en place au-dessus de la station d’accueil série sans fil, permettant ainsi la communication entre la station d’accueil et l’Apple Watch. La station d’accueil série sans fil est alimentée par un port USB-C.

Étant donné que cette technologie n’a jamais été mentionnée par Apple et nécessite l’activation d’un périphérique externe, il est probable que l’émetteur 60,5 GHz soit exclusivement destiné à un usage interne d’Apple. MacRumors dit qu’une telle connexion est capable de transférer des données jusqu’à 480 Mbps, similaire aux vitesses USB 2.0.

Chaque modèle Apple Watch actuel a un port de service caché dans l’un des emplacements pour connecter les bracelets de montre. Peut-être qu’Apple teste une nouvelle façon d’accéder aux données Apple Watch à l’aide d’une connexion sans fil via cet émetteur à 60,5 GHz et la nouvelle station d’accueil, ce qui pourrait être plus facile que de retirer le couvercle du port de service.

Avec la rumeur selon laquelle Apple aurait envisagé à plusieurs reprises un iPhone complètement sans port, une nouvelle technologie pour transférer des données sans fil à haute vitesse pourrait être la solution pour supprimer les ports tout en offrant des outils pour restaurer le micrologiciel en cas de besoin. Seul le temps nous dira quels sont les plans d’Apple pour cette nouvelle connexion cachée dans l’Apple Watch Series 7.

