Apple Watch Series 7 et SE commencent à 219 $ dans cette éruption de la Cyber ​​Week

Si vous avez manqué la vente d’Apple Watch Black Friday et Cyber ​​Monday d’Amazon, nous avons des nouvelles incroyables. Les offres de la Cyber ​​Week Apple Watch en 2021 sont là et les remises sont tout aussi importantes qu’elles l’étaient la semaine dernière ! Mais malheureusement, nous avons aussi de mauvaises nouvelles. Ces offres Apple Watch Series 7 et Apple Watch SE sont si populaires que plusieurs coloris sont déjà épuisés.

Le tout nouveau d’Apple AirPods Pro avec MagSafe sommes en vente pour 179 $ au lieu de 249 $. En plus de ça, AirPod 3 sont en vente pour 169,99 $ et d’autres modèles d’AirPods commencer à seulement 109 $. Mais les montres Apple sont très populaires et elles sont également en vente. Si vous voulez une nouvelle Apple Watch Series 7 ou une Apple Watch SE, vous trouverez de fantastiques remises sur les prix de la Cyber ​​Week 2021 sur Amazon !

Apple Watch SE (GPS, 40 mm) – Boîtier en aluminium argenté avec bracelet sport bleu abysse Prix catalogue : 239,00 $ Prix : 219,00 $ Vous économisez : 20,00 $ (8%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Offres Cyber ​​Week Apple Watch 2021

Si vous cherchez à économiser de l’argent sur une nouvelle Apple Watch, vous êtes au bon endroit. Les meilleures offres de la Cyber ​​Week Apple Watch de 2021 se déroulent en ce moment sur Amazon !

Tout d’abord, le Apple Watch SE est en vente à un nouveau prix bas de tous les temps. Comme l’iPhone SE, l’Apple Watch SE est censée offrir aux utilisateurs puissance et performances dans un package abordable. Vous n’obtiendrez peut-être pas le plus grand écran ou les fonctionnalités et capteurs les plus récents, mais vous obtenez des performances ultra-rapides à un prix avantageux.

Et pour la Cyber ​​Week 2021, le prix de l’Apple Watch SE est plus bas que jamais !

Ce modèle coûte 279 $ et plus. Si vous nous demandez, c’est déjà une bonne affaire. Mais pour cette offre Cyber ​​Week 2021, l’Apple Watch SE tombe à seulement 219,99 $ pour le modèle 40 mm. C’est incroyable! Vous pouvez également acheter le modèle 44 mm avec une remise. Ce n’est pas aussi impressionnant que la version plus petite, mais un accord est un accord.

Apple Watch SE (GPS + Cellular, 44 mm) – Boîtier en aluminium argenté avec bracelet sport bleu abysse Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Offre Apple Watch Series 7 Cyber ​​Week

Le tout nouveau Apple Watch série 7 a également une remise Cyber ​​Week sur Amazon. C’est le dernier et le plus grand modèle d’Apple. Il présente un design rafraîchi avec un écran plus grand qui atteint presque les bords du cadran de la montre. Il contient également des spécifications plus impressionnantes, bien sûr.

Il est à noter que plusieurs coloris sont maintenant en vente avec des réductions de prix, mais certains sont déjà épuisés. Vous pouvez également obtenir Modèles GPS + Cellulaire en vente pour la première fois. Ce n’est pas une grosse remise, remarquez, mais c’est le seul endroit en ligne où il est en vente.

Apple Watch Series 7 GPS, boîtier en aluminium vert de 41 mm avec bracelet sport trèfle – Prix catalogue régulier : 399,00 $ Prix : 379,99 $ Vous économisez : 20,00 $ (5%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Apple Watch Series 7 GPS + Cellular, boîtier en aluminium bleu de 41 mm avec bracelet sport bleu abyssal – Prix régulier : 499 $, maintenant 479 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Enfin et surtout, Amazon propose une Apple Watch série 6 des remises aussi. Les prix commencent à seulement 349 $ si vous en prenez un avant qu’ils ne soient partis. Et certains des modèles les plus populaires ont des réductions de prix supplémentaires allant jusqu’à 70 $. Cependant, la plupart des modèles sont déjà épuisés, ce sont donc des choix minces en ce moment.

Faits rapides sur l’Apple Watch

Trois offres différentes pour la première fois de la Cyber ​​Week Apple Watch sont en cours sur Amazon. Et il ne fait aucun doute que le plus gros risque de liquidation est le Apple Watch SE. Il est en vente dès maintenant avec des prix commençant à seulement 219 $. C’est un rabais énorme de 60 $ et c’est le prix le plus bas jamais enregistré !

Passez ou recevez des appels téléphoniques et des SMS directement sur votre poignet, même avec le modèle GPS qui n’a pas de cellulaire Un tout nouveau capteur et une application mise à jour vous permettent de mesurer votre niveau d’oxygène dans le sang Une application ECG et des capteurs spéciaux peuvent également vérifier votre rythme cardiaque pour prendre votre pouls Le nouvel écran Retina toujours allumé d’Apple est 2,5 fois plus lumineux à l’extérieur. Le chipset amélioré rend l’Apple Watch Series 6 jusqu’à 20 % plus rapide que son prédécesseur. même danser La résistance à l’eau vous permet de nager ou même de prendre une douche sans retirer votre Apple Watch. Synchronisez votre musique, vos podcasts et vos livres audio préférés pour les écouter sans votre téléphone

