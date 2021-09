Apple Watch Series 7 fait ses débuts avec un design similaire, un écran plus grand, une charge plus rapide, de nouvelles couleurs, plus

L’Apple Watch Series 7 est présentée pour la première fois aujourd’hui dans le cadre de l’événement iPhone 13 d’Apple en septembre. Le nouveau matériel comprend un affichage étendu, de nouvelles options de finition, une charge plus rapide et plus encore.

Mise à niveau de l’affichage

L’écran plus grand affiche plus de contenu à l’écran et présente des bords qui montrent des cadrans d’horloge sur les côtés. Le nouvel écran prend également en charge un clavier complet pour la saisie de texte. L’écran est également plus lumineux lors d’une utilisation en intérieur.

Les nouvelles tailles de boîtier sont de 41 mm et 45 mm, au lieu de 40 mm et 44 mm, et les bracelets Apple Watch existants seront toujours compatibles. La série 7 présente de nouveaux cadrans Contour et Modular Duo qui tirent parti des bords incurvés du plus grand écran.

Apple affirme que la série 7 possède le verre le plus résistant aux fissures avec la certification IP6X pour la résistance à la poussière et le même indice de résistance à l’eau.

Charge plus rapide

La charge a été améliorée avec des vitesses 33% plus rapides, 8 minutes de charge pour durer 8 heures de suivi du sommeil et 45 minutes pour passer de 0 à 80%. Cette nouvelle méthode de charge utilisera l’USB-C et la rondelle de charge magnétique actuelle.

Couleurs et matières

L’Apple Watch Series 7 est disponible en cinq couleurs d’aluminium : minuit, starlight, vert et un nouveau bleu et (PRODUCT)RED — plus d’options gris sidéral (maintenant minuit) ou argent (maintenant starlight) pour la première fois. Les couleurs de l’acier inoxydable et du titane sont inchangées par rapport à la série 6 : argent, graphite, or, naturel et noir sidéral.

Disponibilité

Apple Watch Series 7 sera disponible «plus tard cet automne» selon Apple – cela ne signifie pas encore de date de sortie exacte – ce qui correspond aux rapports de retards de production ces dernières semaines. Cela signifie probablement une sortie d’ici la fin octobre, bien qu’Apple n’ait pas encore annoncé de dates de précommande.

La gamme Apple Watch comprend toujours les modèles Series 3 et SE sans changement de prix ou de fonctionnalités. Apple Watch Series 7 conserve le même prix que la série 6 (à partir de 399 $).

regarderOS 8

De plus, watchOS 8 introduira la prise en charge de la détection automatique du vélo pendant les entraînements, de la détection des chutes pendant le cyclisme et des entraînements optimisés pour le suivi des entraînements en vélo électrique. La mise à jour logicielle sera publiée le lundi 20 septembre.

