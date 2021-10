Apple Watch Series 7 ne prend pas en charge la charge rapide en Inde au lancement

Apple livre un chargeur magnétique vers un câble USB-C sans charge rapide avec la série 7 en Inde. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

L’une des fonctionnalités phares de l’Apple Watch Series 7, la prise en charge de la charge rapide, ne fonctionnera pas immédiatement en Inde, a confirmé Apple vendredi, le même jour où la nouvelle Apple Watch a été mise en vente dans le monde entier. Dans une page d’assistance publiée le 15 octobre 2021, Apple note que « la charge rapide (sur Apple Watch Series 7) n’est pas disponible en Argentine, en Inde ou au Vietnam ». La raison pour laquelle cela est, n’a pas été mentionné.

La série 7 peut charger « jusqu’à 33% plus rapidement » par rapport à la série 6, a déclaré Apple, soulignant clairement cette fonctionnalité sur sa page produit dans toutes les régions où elle sera disponible, par exemple aux États-Unis. Plus précisément, il peut passer de 0 à 80 % en 45 minutes environ.

Lire aussi | Premières impressions de l’Apple Watch Series 7 : c’est l’heure de l’écran

Pour la même raison, la série 7 sera livrée avec un connecteur de charge USB Type-C rapide – Chargeur rapide magnétique vers câble USB-C – dans la boîte. Les utilisateurs auront toujours besoin d’un adaptateur secteur Apple USB-C de 18 W et plus, ou d’un adaptateur secteur USB-C tiers avec USB-PD de 5 W ou plus, pour tirer pleinement parti de la fonction de charge rapide.

Chargeur rapide magnétique vers câble USB-C Liste de la boutique en ligne Inde

Cependant, en Inde, Apple expédie un câble chargeur magnétique vers USB-C sans charge rapide avec la série 7. Fait intéressant, le câble chargeur rapide magnétique vers USB-C est vendu séparément pour 2 900 Rs, comme le câble standard. Étant donné que le câble de charge rapide n’a de sens que et uniquement pour la série 7, car tous les autres modèles d’Apple Watch reviendront à des temps de charge «normaux» en l’utilisant, pourquoi Apple le répertorierait dans sa boutique en ligne et n’aurait pas la fonctionnalité disponible pour utilisation—est un peu surprenant.

Financial Express Online a appris que la charge rapide n’est actuellement pas du tout prise en charge sur la série 7 en Inde, même avec le bon câble. En d’autres termes, il s’agit d’une limitation matérielle qu’Apple a intégrée à la montre elle-même. Apple n’est généralement pas connu pour plafonner les fonctionnalités spécifiques à différents marchés, sauf lorsqu’il s’agit de radios 5G ou quelque chose du genre. Mais à ce jour, ce n’est pas le cas. Que cela finisse ou non par être un facteur décisif pour les acheteurs, seul le temps nous le dira.

N’oubliez pas de consulter nos premières impressions sur l’Apple Watch Series 7 ici.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.