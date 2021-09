Apple Watch Series 7 pour obtenir un capteur de pression artérielle? Voici le scoop

L’Apple Watch Series 7 offrira une refonte massive cette année. C’est selon des fuites récentes qui ont indiqué que le nouveau portable comportera un châssis plus carré et une taille d’affichage légèrement augmentée. Le nouveau design de l’Apple Watch est la principale caractéristique du modèle Series 7, selon des fuites. L’appareil pourrait également offrir une meilleure autonomie que les générations précédentes et un processeur plus rapide. Certaines des premières rumeurs d’Apple Watch Series 7 affirmaient qu’Apple introduirait cette année une percée importante dans le suivi de la santé, les lectures de glycémie. Les rapports qui ont suivi ont indiqué qu’Apple avait supprimé la fonctionnalité de la montre 2021. Une toute nouvelle histoire indique que l’Apple Watch 7 pourrait encore comporter une fonction de santé cardiaque plus sophistiquée : un capteur de pression artérielle. Mais un initié dit qu’il n’y a « aucune chance » que cela se produise.

Des rapports distincts de Nikkei et Bloomberg ont déclaré plus tôt cette semaine qu’Apple avait rencontré des problèmes de production inattendus avec l’Apple Watch Series 7. Apple et ses fournisseurs et assembleurs sont censés travailler 24 heures sur 24 pour résoudre les problèmes. Les retards de production pourraient entraîner des retards de lancement.

Apple dévoilera probablement l’Apple Watch Series 7 lors de l’événement iPhone 13 à la mi-septembre. Le nouveau portable devrait arriver dans les magasins peu de temps après, en supposant que la production se déroule conformément au calendrier.

Le rapport de Nikkei sur les prétendus problèmes de fabrication de l’Apple Watch 7 mentionne le capteur de pression artérielle.

Capteur de pression artérielle de l’Apple Watch Series 7

Nikkei insiste sur la complexité du nouveau design de l’Apple Watch Series 7 dans son rapport. C’est ce qui cause les retards. La nouvelle montre est « significativement différente » des générations précédentes. C’est pourquoi les assembleurs rencontrent des problèmes de production. Les problèmes sont apparus lors du test de production, Apple travaille donc avec ses partenaires pour résoudre les problèmes avant le début de la production en série.

C’est là que Nikkei a laissé tomber le capteur de pression artérielle :

La prochaine Apple Watch sera dotée de nouvelles fonctionnalités telles que la mesure de la pression artérielle, ont-ils déclaré, ce qui signifie que la production implique l’installation d’un plus grand nombre de composants dans un corps de taille similaire. Le nouveau produit doit également répondre aux exigences de performance de résistance à l’eau, augmentant encore les défis d’ingénierie et de production, ont déclaré les gens.

Le rapport n’explique pas le capteur de pression artérielle plus en détail que cela. Le rapport de Mark Gurman de Bloomberg ne répertorie pas du tout le capteur. Séparément, Gurman a déclaré sur Twitter qu’il n’y avait « aucune chance » pour la fonctionnalité :

Comme le système de surveillance de la glycémie, un capteur de pression artérielle serait un ajout massif à l’Apple Watch. Le portable prend déjà des lectures cardiaques en continu et certains modèles offrent une fonctionnalité ECG. Permettre aux utilisateurs de vérifier leur tension artérielle en appuyant sur un bouton pourrait être le genre de fonctionnalité indispensable qui convaincrait encore plus d’acheteurs d’obtenir une toute nouvelle Apple Watch Series 7 premium.

Samsung a ajouté un capteur de pression artérielle à ses appareils portables Galaxy Watch au début de 2021 – voici comment cela fonctionne :