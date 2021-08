Apple Watch Series 7 pourrait être le plus grand portable de l’entreprise à ce jour

Dans les prochaines semaines, Apple annoncera presque certainement son dernier événement matériel d’automne. COVID-19 a contraint Apple à retarder le lancement de l’iPhone 12 en 2020. Ce ne sera pas le cas cette année. Des sources du secteur semblent convaincues qu’Apple dévoilera l’iPhone 13 à temps cette année, ce qui signifie qu’un événement de révélation devrait avoir lieu en septembre. Bien sûr, l’iPhone 13 ne sera pas le seul nouvel appareil de l’événement. Nous verrons également probablement un certain nombre d’autres nouveaux produits, dont la prochaine Apple Watch. Et selon une nouvelle fuite, l’Apple Watch Series 7 pourrait être la plus grande montre qu’Apple ait jamais fabriquée (par la plus petite marge possible).

Apple Watch Series 7 pour augmenter la taille du boîtier

Lundi, l’utilisateur de Weibo, UnclePan, a partagé de prétendus détails sur l’Apple Watch Series 7 sur le site. Selon Pan, Apple sortira un modèle 41 mm et un modèle 45 mm cet automne. Initialement, Apple proposait des tailles de boîtier de 38 mm et 42 mm pour l’Apple Watch depuis le lancement du produit jusqu’en 2017. En 2018, l’Apple Watch Series 4 a été la première à proposer des tailles de boîtier de 40 mm et 44 mm à la place. Il semble à nouveau temps pour une mise à niveau de taille.

Comme le note AppleInsider, UnclePan a réussi à gâcher certaines des surprises d’Apple dans le passé. Pan a précédemment révélé les couleurs des étuis MagSafe pour l’iPhone 12 devant Apple. Cela dit, il n’est pas un leaker particulièrement prolifique, alors prenez celui-ci avec un grain de sel.

UnclePan affirme également que les bracelets universels Apple Watch seront toujours compatibles avec les modèles de la série 7. C’est une autre rumeur qui a surgi à plusieurs reprises, et compte tenu de l’ampleur du changement, il semble peu probable qu’Apple vous force à remplacer votre collection de groupes.

Autres fuites d’Apple Watch

Mis à part le scepticisme, la prédiction de Pan n’est pas particulièrement difficile à croire. Sur la base d’autres fuites, nous nous attendons à ce que l’Apple Watch Series 7 adopte un nouveau design. Apple échangerait les bords arrondis contre des bords plats pour réduire la taille de la lunette et ouvrir plus d’espace pour l’affichage. Si cela finit par être le cas, cela pourrait expliquer pourquoi les cas sont légèrement plus importants cette année.

Si cette fuite s’avère exacte, Apple n’aura plus grand-chose à révéler le mois prochain. Il y a quelques mois, l’hôte de Front Page Tech, Jon Prosser, a partagé des rendus de l’Apple Watch Series 7. D’autres sources ont depuis corroboré le design présenté dans ses rendus. Selon toute vraisemblance, Apple apporte les mêmes côtés plats de l’iPhone 12 et de l’iPad Pro à l’Apple Watch.