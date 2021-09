Apple Watch Series 7 : refontes, nouveaux cadrans et plus encore !

Bonjour bonjour! Je suis de retour après des vacances bien méritées, et laissez-moi vous dire – faire trois jours (principalement) complets à Disneyland, puis aller à Las Vegas juste après alors que vous êtes enceinte d’environ sept mois pendant l’une des semaines les plus chaudes de Vegas n’est jamais, eh bien, pas une mince affaire. J’ai survécu d’une manière ou d’une autre, et c’était vraiment agréable de ne pas penser au travail pendant une semaine complète. Mais je suis heureux d’être de retour car nous nous rapprochons de plus en plus de l’événement d’automne d’Apple !

Chez iMore, nous attendons l’annonce d’un événement la semaine prochaine, selon la dernière rumeur d’une date de précommande de l’iPhone 13 le 17 septembre et le lancement du 24 septembre. Je veux dire, avec ces dates, et une semaine habituelle environ d’analyser les invitations à des événements, alors il doit être annoncé la semaine prochaine, à partir des événements passés. Mais alors que l’iPhone 13 est une donnée, il y a eu plus de choses qui ont circulé cette semaine concernant l’Apple Watch Series 7, croyez-le ou non.

Source : PhoneArena

Tout d’abord, toutes les rumeurs continuent de pointer vers une refonte majeure de la série 7. Cela signifie des bords plats pour s’aligner sur le reste de la gamme de produits Apple, et même sur de nouvelles tailles de 41 mm et 45 mm. Bien que je n’aie aucun problème avec la conception actuelle des bords arrondis des meilleures montres Apple, je suis toujours curieux de savoir comment les grandes refontes se révéleront. Après tout, l’Apple Watch utilise le même design depuis six ans. Je pense qu’un nouveau design peut aider à pimenter les choses pour quelque chose que certains pourraient considérer comme périmé. De plus, avec tous les autres produits (iPhone 12, iPad Air, iPad Pro, iMac) revenant à la conception à bords plats, cela a du sens.

Je pense également que les nouvelles tailles pour l’Apple Watch sont un changement bienvenu. J’opte toujours pour la plus petite taille des deux car je pense que la plus grande semblerait gênante sur mes petits poignets, mais avec des bords plats, les tailles 41 mm et 45 mm signifieraient probablement des écrans plus grands car il n’y a pas de bords arrondis à prendre en compte. Cela signifierait également (espérons-le) des batteries plus grosses, pour lesquelles je finirai très probablement par acheter la série 7. Ma série 5 devient un peu longue dans la dent, et la durée de vie de la batterie a été moins que stellaire ces derniers temps, j’envisage donc de mettre à niveau juste pour une meilleure batterie. Après tout, cela m’attriste vraiment qu’il n’y aura pas de surveillance de la pression artérielle ou d’autres capteurs de santé importants avant un futur modèle, et à ce stade, qui sait quand nous aurons de telles fonctionnalités ? Je pourrais aussi bien acheter une nouvelle montre et en profiter, n’est-ce pas ?

Source : Matt Talks Tech

Et puisque nous sommes toujours sur le sujet de la série 7, puisqu’il s’agit peut-être d’un écran plus grand, cela signifie de nouveaux cadrans de montre mais pas de nouvelles couleurs de boîtier. Selon Mark Gurman de Bloomberg, il existe trois nouveaux cadrans possibles pour tout le monde, avec un nouveau cadran Hermès et Nike pour ces modèles spécifiques. L’un des nouveaux cadrans de la montre s’appelle “Modular Max”, qui affichera l’heure au format numérique et comportera de grandes complications empilées les unes sur les autres. J’ai toujours été un fan du cadran de la montre Infograph Modular, donc ce nouveau a définitivement mon attention. J’aime avoir autant d’informations que possible sur le visage de mon Apple Watch, donc celui-ci semble parfait. Je serai un peu triste s’il n’y a pas de nouvelles couleurs Apple Watch Series 7, car j’attendais avec impatience un vert menthe. Hélas, nous ne pouvons pas tout avoir, n’est-ce pas ?

Nous avons parcouru de nombreuses rumeurs sur l’iPhone 13 ces dernières semaines, mais je ressens le besoin de réitérer celle-ci: autant que nous le voulons, nous n’obtiendrons probablement pas à la fois Face ID et Touch ID à l’écran cette année. . Je sais, je sais – je suis également déçu, car c’est quelque chose que je voulais depuis un an ou deux à ce stade. Peut-être qu’un jour, nous pourrons avoir à la fois Face ID et Touch ID sur nos iPhones, mais nous devrons attendre un bon moment.

Et tandis que beaucoup d’entre nous attendent de nouveaux MacBook Pro avec des puces M1X, ils devront peut-être également rester un peu plus en retrait en raison de contraintes d’approvisionnement. Cela inclurait les rumeurs de modèles MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces avec la prochaine génération de silicium M1 d’Apple et une foule d’autres fonctionnalités telles que le chargement MagSafe, les ports HDMI et les emplacements pour carte mémoire SD. La rumeur dit simplement que nous ne les obtiendrons peut-être pas en même temps que l’iPhone 13 et l’Apple Watch Series 7, cette dernière connaissant également des retards possibles. Nous aurons peut-être un autre événement d’automne en octobre pour les nouveaux MacBook Pro. Mais je suis curieux de savoir à quel point ces nouvelles puces M1X seront meilleures, et il sera peut-être temps pour moi de prendre un nouvel ordinateur portable.

Quoi qu’il en soit, ça va se terminer pour cette semaine. Je suis sûr que nous aurons encore plus à discuter la prochaine fois si nous attendons un événement Apple dans environ deux semaines.

Jusqu’à la prochaine fois,

– Christine Romero-Chan