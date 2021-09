Apple Watch Series 7 : rumeurs, fonctionnalités, date de sortie possible et plus

Apple devrait présenter l’Apple Watch Series 7 lors d’un événement en septembre, et la Series 7 est une mise à jour passionnante car elle présente la première refonte significative de l’Apple Watch que nous ayons vue depuis des années.



Ce guide couvre tout ce que nous savons sur l’Apple Watch Series 7, allant des modifications de conception à la date de lancement en passant par les problèmes de production.

Conception et affichage

L’Apple Watch est en grande partie la même depuis sa sortie en 2017, bien qu’elle ait subi une refonte de l’affichage en 2017. L’Apple Watch Series 7 présentera un changement de conception beaucoup plus spectaculaire qui la distinguera clairement des modèles Apple Watch précédents.



Tout d’abord, il viendra dans de nouvelles options de taille 41 mm et 45 mm, au lieu de 40 et 44 mm. L’écran de plus grande taille comportera des bords plus fins et une nouvelle technique de plastification qui rapproche l’écran du capot avant, avec une technologie d’écran mise à jour.

Le modèle 45 mm Apple Watch Series 7, qui sera le plus grand à ce jour, aura une taille de corps qui mesure 1,9 pouces de diagonale, contre 1,78 pouces, et il aura une résolution de 396 x 484, contre 368 x 448 , ce qui équivaut à 16 % de pixels en plus. Nous ne connaissons pas les dimensions exactes du modèle 41 mm, mais il connaîtra également une augmentation comparable de la taille du corps.

Le boîtier aura un design à bords plats similaire à celui de l’iPhone 12 ou de l’iPad Pro, ce qui s’éloigne des bords incurvés des modèles Apple Watch actuels. Apple envisagerait également de nouvelles options de couleur, notamment une couleur verte qui rejoindrait la teinte bleue introduite en 2019.

En raison de ce nouveau design, l’Apple Watch peut être légèrement plus épaisse, mais Bloomberg affirme que l’augmentation de l’épaisseur ne sera pas perceptible pour les utilisateurs. D’autres rumeurs suggèrent que l’Apple Watch Series 7 sera plus mince que les modèles précédents, nous devrons donc attendre pour voir quelle prise est correcte.

Rendu

Nous n’avons pas vu de fuites de composants Apple Watch Series 7 cette année, mais quelques sites ont créé des rendus basés sur des informations prétendument issues de la chaîne d’approvisionnement asiatique d’Apple.



Ces rendus de 91mobiles comportent une Apple Watch avec un design à bords plats, une couronne numérique plus plate et deux haut-parleurs plus longs sur le côté gauche de l’appareil.

Selon les informations sur lesquelles les rendus sont basés, l’Apple Watch Series 7 de 44 mm aura un écran de 1,8 pouces, contre 1,73 pouces dans la série 6. Il peut également être 1,7 mm plus fin que la version actuelle.

Processeur et connectivité

Apple met à jour le processeur de l’Apple Watch chaque année et la série 7 ne fera pas exception. Selon les rumeurs, l’Apple Watch Series 7 inclurait une puce “S7” plus petite qui utilise la technologie double face pour la miniaturisation des modules.

Une puce S7 plus petite laissera plus de place pour d’autres composants, et une source suggère qu’Apple utilisera cet espace supplémentaire pour une batterie plus grande ou de nouveaux capteurs de santé. Apple devrait également introduire une connectivité sans fil améliorée et une puce U1 Ultra Wideband améliorée.

Caractéristiques de santé

Il n’y a eu aucune rumeur de nouveaux capteurs de santé à venir dans l’Apple Watch Series 7, mais Nikkei a récemment affirmé que l’appareil aurait des capacités de mesure de la pression artérielle.

Mark Gurman de Bloomberg a rapidement réfuté cette affirmation et a déclaré qu’il n’y avait “aucune chance” que la surveillance de la pression artérielle soit incluse dans l’Apple Watch 2021.

Il y a eu des discussions sur la surveillance de la pression artérielle en raison du partenariat d’Apple avec Rockley Photonics, une société qui fabrique des capteurs de santé numériques avancés, mais cette technologie n’est pas prête à être utilisée.

Nouveaux cadrans et logiciels

L’Apple Watch Series 7 comportera une série de cadrans exclusifs conçus pour tirer parti des écrans plus grands. Bloomberg a décrit à quoi s’attendre :

Un cadran de montre Modular Max offrira l’heure numérique à côté d’une petite complication comme la température, tandis que d’autres complications plus grandes seront empilées les unes sur les autres en dessous. C’est similaire à Infograph Modular, mais peut montrer plus d’une grande complication. Un visage Continuum se déplacera en fonction de « l’écoulement du temps et de l’heure actuelle ». Un nouveau cadran d’heure mondiale permettra aux utilisateurs de voir les 24 fuseaux horaires simultanément. Un cadran externe affichera les fuseaux horaires, tandis qu’un cadran interne affichera l’heure dans chaque emplacement. Bloomberg dit que c’est similaire aux cadrans de montres popularisés par les fabricants de montres de luxe Patek Philippe, Breitling et d’autres. Il existe un nouveau cadran de montre Hermes qui présente des chiffres qui changent d’heure en heure et un nouveau cadran de montre Nike avec des chiffres qui changent en fonction du mouvement d’une personne.

Avec le lancement de l’Apple Watch Series 7, Apple prévoit également d’introduire de nouvelles fonctionnalités “Time to Run” et “Audio Meditations” qui accompagneront l’option “Time to Walk” introduite plus tôt cette année.

Nous nous attendons à ce qu’Apple présente l’Apple Watch Series 7 en septembre aux côtés des nouveaux modèles d’iPhone 13. Sur la base des dates des événements passés, la date la plus probable pour l’événement Apple Watch Series 7 est le mardi 14 septembre.

Normalement, les nouveaux modèles Apple Watch sortent peu de temps après qu’Apple organise un événement de lancement, mais malheureusement, les rapports de fin août de Nikkei et Bloomberg ont signalé des problèmes de production.

Apple a rencontré des difficultés en raison de la complexité de la conception de la série 7, sa sortie pourrait donc être retardée ou elle pourrait être disponible en quantités limitées au lancement. Apple aurait arrêté la production, mais nous devrons attendre les débuts de septembre pour voir si le lancement est retardé ou si les approvisionnements sont limités. DigiTimes a suggéré que la production devrait augmenter à la fin du mois de septembre.

Futures rumeurs Apple Watch

Selon le Wall Street Journal et d’autres sources, Apple développe plusieurs nouvelles fonctionnalités de santé pour les futurs modèles d’Apple Watch. Ceux-ci incluent la surveillance de la pression artérielle, un thermomètre pour le suivi de la fertilité et du sommeil, la détection de l’apnée du sommeil et la détection du diabète.

Aucune de ces fonctionnalités ne devrait arriver dans les modèles Apple Watch avant 2022.

Surveillance de la glycémie

Apple aurait une équipe d’ingénieurs biomédicaux travaillant sur une méthode de surveillance non invasive de la glycémie à l’aide de capteurs optiques, une technologie qui pourrait potentiellement faire son chemin dans l’Apple Watch à un moment donné dans le futur. Une telle fonctionnalité rendrait la gestion du diabète beaucoup plus facile car elle ne nécessiterait pas de ponction de la peau.

Il y a eu des rumeurs selon lesquelles Apple ajouterait des capacités de surveillance de la glycémie à l’Apple Watch Series 7 à l’aide d’un capteur optique non invasif, mais Bloomberg dit qu’un capteur de glycémie ne sera pas prêt pour un lancement commercial avant plusieurs années.

La surveillance de la glycémie est une fonctionnalité sur laquelle Apple travaille depuis des années, sur la base de rumeurs, mais il s’agit d’une fonctionnalité de santé sérieuse qui nécessiterait probablement une réglementation.

Mesures de la pression artérielle

Le fournisseur d’Apple, Rockley Photonics, travaille sur un système de capteur numérique avancé qui permet aux appareils portables de surveiller des biomarqueurs tels que la température corporelle centrale, la pression artérielle, l’hydratation corporelle, l’alcool, le lactate, les tendances du glucose, etc., à l’aide de capteurs optiques.

Cette technologie pourrait éventuellement faire son chemin vers l’Apple Watch étant donné le partenariat entre Apple et Rockley, et des rumeurs suggèrent que nous verrons des capacités de surveillance de la pression artérielle introduites à un moment donné.

Un tensiomètre au poignet pourrait être utilisé pour détecter lorsque la pression artérielle augmente et la fonction serait capable de détecter l’hypertension. Apple visait à sortir cette fonctionnalité en 2022, mais elle pourrait être poussée car la technologie doit encore être perfectionnée.

La surveillance de la pression artérielle fonctionnerait en mesurant la vitesse de l’onde d’un battement cardiaque dans les artères d’un utilisateur à l’aide de capteurs. Il indiquerait à un utilisateur l’évolution de sa tension artérielle, mais il ne sera pas en mesure de fournir des mesures de base de la tension artérielle systolique et diastolique.

Capteur de température

Apple envisageait d’ajouter un capteur de température corporelle dans l’Apple Watch 2021, mais Bloomberg dit qu’il est plutôt susceptible d’être introduit dans la mise à jour 2022.

Une fonction de mesure de la température serait utile pour le suivi de la fertilité et le suivi du sommeil, et à l’avenir, elle pourrait également détecter lorsqu’un utilisateur a de la fièvre.

Détection d’apnée du sommeil

Apple vise à utiliser le capteur d’oxygène dans le sang existant pour détecter l’apnée du sommeil, mais il y a des problèmes à prendre des lectures fréquentes sans affecter de manière significative la durée de vie de la batterie.

Apple Watch robuste

Selon Bloomberg, Apple travaille sur une version de l’Apple Watch “avec un boîtier robuste” destinée aux athlètes, randonneurs et autres personnes qui utilisent la montre dans des conditions plus extrêmes qu’au quotidien. Elle présentera les mêmes fonctionnalités qu’une Apple Watch standard, mais avec une résistance aux chocs et une protection améliorées. Apple devrait lancer la robuste Apple Watch en 2022.

Boutons haptiques

Les rumeurs indiquent qu’une future version de l’Apple Watch adoptera des boutons à semi-conducteurs qui ne cliquent pas physiquement mais fournissent à la place un retour haptique aux utilisateurs lorsque les boutons sont touchés, mais on ne sait pas quand cela arrivera. Apple a introduit le retour haptique pour la couronne numérique dans la série 4, et le retour haptique pourrait potentiellement s’étendre au bouton latéral dans un modèle Apple Watch ultérieur.

À l’avenir, l’Apple Watch pourrait supprimer complètement les boutons, les côtés de l’appareil prenant en charge les gestes tactiles et de balayage.

Écrans MicroLED

Apple aurait une usine de fabrication secrète à Santa Clara, en Californie, où elle conçoit et produit des échantillons de test d’écrans utilisant des microLED, une technologie qui suivra OLED. Les écrans microLED peuvent produire des appareils plus minces, plus lumineux et moins gourmands en énergie. Les rumeurs suggèrent qu’une Apple Watch avec un écran microLED pourrait être lancée dans trois ou quatre ans.

Brevets Apple Watch

Apple a breveté plusieurs technologies intéressantes qui pourraient potentiellement être utilisées dans les futurs appareils Apple Watch, telles qu’une fonction d’authentification biométrique qui authentifie l’identité en fonction du motif de la peau du porteur. Une telle fonctionnalité éliminerait le besoin d’un mot de passe lorsque vous portez l’Apple Watch.

Un autre brevet décrit un bracelet Apple Watch à serrage automatique qui s’ajusterait lors d’activités intensives comme la course ou l’entraînement pour des lectures précises de la fréquence cardiaque, et se desserrerait par la suite. Le serrage peut également être utilisé pour les instructions, les répétitions d’entraînement, etc.

Un troisième brevet décrit un bracelet Apple Watch avec un indicateur LED qui visualiserait la progression d’une activité ou d’une tâche, fournissant un indicateur visuel lors de la fin d’un entraînement ou d’un anneau d’activité, par exemple.

Apple a publié en décembre 2019 un brevet décrivant comment l’Apple Watch pourrait aider les médecins à surveiller les symptômes des patients atteints de la maladie de Parkinson à l’aide de capteurs pour suivre les tremblements. Apple pense que cette méthode de suivi des données permettra aux utilisateurs de mieux suivre leurs symptômes afin qu’ils puissent planifier des activités autour des schémas de symptômes.

Une paire de brevets de 2020 suggère qu’Apple recherche Touch ID et une caméra sous-écran pour l’Apple Watch. Apple décrit un bouton latéral avec un capteur d’empreintes digitales ‌Touch ID‌ intégré qui pourrait être utilisé pour l’identification de l’utilisateur et le déverrouillage de l’appareil. Actuellement, l’Apple Watch se déverrouille avec un mot de passe et également lorsque l’iPhone couplé est déverrouillé.

En ce qui concerne une caméra sous-écran, le brevet décrit une technologie d’affichage à deux étages qui comprend une caméra qui n’est visible de l’extérieur que lorsqu’elle est engagée.

En 2021, Apple a présenté une refonte radicale de l’Apple Watch dans un dépôt de brevet, comprenant un cadran de montre arrondi, un écran flexible enveloppant et des bracelets de montre personnalisables numériquement.

Apple a déposé plusieurs autres brevets couvrant la possibilité de déplacer du matériel dans la bande de l’Apple Watch, notamment des batteries, des haut-parleurs, des générateurs d’énergie cinétique, des dispositifs de retour haptique et même des caméras.

On ne sait pas si ces fonctionnalités brevetées en feront une véritable Apple Watch à l’avenir, mais il est intéressant de voir sur quoi Apple travaille et envisage en coulisses.