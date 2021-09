Apple Watch Series 7 se renouvelle avec un écran amélioré, plus de résistance et une plus grande précision | La technologie

Apple Watch Series 7 est déjà une réalité et s’accompagne d’améliorations à l’écran, d’une plus grande résistance et d’une motivation supplémentaire du service Fitness + qui arrive en Espagne.

Apple a renouvelé son Montre intelligente Présentation de la nouvelle génération de votre montre avec une nouvelle face avant plus large où les données ont plus d’importance.

L’écran du Regarder la série 7 Il a également été amélioré en offrant plus de luminosité pour améliorer l’expérience d’utilisation en extérieur, en plus de améliorer ses performances en termes de résistance.

La nouvelle génération de montres offre également une plus grande précision dans l’enregistrement des données et l’accompagne d’une motivation supplémentaire de Remise en forme +, le service de formation d’Apple qui, arrive enfin en Espagne.

Apple Watch série 7, un écran plus large et plus immersif

La nouvelle génération de montres Apple misez sur une nouvelle façade plus large dans laquelle l’écran gagne de la place aux cadres avec un écran 20% plus large que la Watch Series 6.

La conception de cet écran est adoucie par l’ajout de bords plus lisses et incurvés qui Regarder la série 7 il est 40 % plus fin que la génération précédente.

La luminosité de l’écran s’améliore également par rapport à la génération précédente avec un 70 % de luminosité en plus affichant 50 % de contenu en plus. Espace qui vole les cadres, qui dans ce modèle sont considérablement réduits.

Le zoom sur l’écran affectera également la façon dont vous interagissez avec l’écran, qui est maintenant accentué par un clavier tactile amélioré qui permet à la fois d’appuyer sur les touches individuellement et de faire glisser votre doigt dessus.

Améliorations des performances et de l’endurance

Le nouveau modèle conserve certaines des caractéristiques vedettes du modèle précédent, telles que le Capteurs ECG et saturation en oxygène du sang, mais améliorent la précision en ajoutant des améliorations majeures à la précision de l’enregistrement d’activités spécifiques telles que le cyclisme.

En ce sens, des fonctions comme la détection des chutes s’étend au journal d’activité Et si vous êtes victime d’un accident avec le vélo, cette option entre également en action en avertissant les services d’urgence.

L’endurance est améliorée avec un Certification IP6X et une résistance supplémentaire contre l’eau. Cette amélioration se reflète également dans des matériaux plus résistants dont l’aluminium est l’ingrédient principal dans cinq finitions différentes, en plus de cinq finitions supplémentaires avec des versions spéciales en acier et en titane.

Dans la section santé, WatchOS 8 fournit à la nouvelle Watch Series 7 des améliorations significatives dans l’enregistrement de la respiration pendant le sommeil pour améliorer le repos dans les différentes phases du sommeil.

Pour suivre toutes ces améliorations, la nouvelle Watch Series 7 est livrée avec un nouveau système de charge rapide USB de type C qui, en seulement 8 minutes de charge, offre 8 heures de surveillance du sommeil et vous permet de passer de 0% à 80% en seulement 45 minutes.

Les Apple Watch Series 7 arrivera en Espagne fin d’automne pour un prix de 399 $. Pour le moment, le prix auquel il arrivera en Espagne n’est pas connu.

Fitness + arrive en Espagne pour motiver les utilisateurs de Watch Series 7

Apple Fitness + est un service Apple qui existe depuis un certain temps, mais qui était limité à certaines régions. Maintenant, il s’étend à plus de 21 autres pays, dont l’Espagne.

Le service fournira une motivation supplémentaire pour utilisateurs de montres Apple fournir formations personnelles et en groupe, pour rapprocher l’expérience de la salle de sport même si vous vous entraînez à domicile. Le nouveau service ajoute de nouvelles disciplines telles que le Pilates et la méditation guidée.

Le nouveau service arrivera avec le Regardez la série 7, dont 3 mois d’abonnement gratuit pour les acheteurs de la nouvelle smartwatch et un mois d’essai pour les autres utilisateurs d’Apple Watch.

Apple a également lancé aujourd’hui plus d’appareils à part cette nouvelle montre :

Comme vous pouvez le voir, nous avons le débarquement de la nouvelle génération d’appareils mobiles et tablettes Apple, ainsi qu’une nouvelle montre.