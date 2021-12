Apple Watch Series 7 tombe à de nouveaux plus bas à partir de 339 $, plus

Nous avons atteint la moitié de la semaine de travail, et toutes les meilleures offres d’aujourd’hui sont mises en vedette par l’Apple Watch Series 7 en vente à partir de 339 $. C’est aux côtés du dernier iPad 10,2 pouces à 30 $ de rabais. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Apple Watch Series 7 tombe à un nouveau plus bas historique de 60 $ de réduction

Amazon propose actuellement les meilleurs prix que nous ayons vus à ce jour sur la toute nouvelle gamme Apple Watch Series 7. À l’heure actuelle, le modèle GPS de 45 mm est réduit à 379 $. Vous cherchez normalement 429 $, vous envisagez des économies de 49 $ tout en battant notre mention précédente pour marquer un nouveau plus bas historique. Des modèles supplémentaires sont également en vente, à partir de 339 $, en enlevant 60 $.

Si les autres remises que nous avons vues pendant le reste de la saison des achats des Fêtes n’étaient pas suffisantes pour attirer votre attention, la vente d’aujourd’hui devrait certainement le faire. En tant que dernier tracker de fitness à rejoindre la gamme, l’Apple Watch Series 7 arrive avec des améliorations notables par rapport à ses prédécesseurs. En vedette par l’écran sensiblement plus grand, il y a maintenant une résistance à la poussière IP6X ajoutée à associer aux fonctionnalités habituelles de suivi de la condition physique. Il existe également un nouveau mode de charge rapide, qui peut fournir une charge suffisante pour être porté toute la nuit en seulement huit minutes. Voici comment il se compare aux modèles de la génération précédente.

Le dernier iPad de 10,2 pouces bénéficie d’une rare remise de 30 $

Amazon propose actuellement le nouvel iPad Wi-Fi 256 Go de 9e génération d’Apple pour 449 $. Atteignant normalement 479 $, il s’agit d’une remise assez rare de 30 $ après plus d’un mois d’annonces en rupture de stock et de délais d’expédition retardés. Vous envisagez également l’une des toutes premières baisses de prix à ce jour et un match du plus bas historique.

La dernière entrée de la gamme iPad d’entrée de gamme arrive avec une grande partie du même facteur de forme qu’auparavant, avec juste quelques améliorations notables. Pour commencer, il y a une nouvelle puce A13 Bionic au centre de l’expérience qui serait 20 % plus rapide que son prédécesseur. Cette puissance supplémentaire entre dans certaines fonctionnalités supplémentaires telles que la prise en charge de True Tone pour l’écran de 10,2 pouces aux côtés de Center Stage dans la nouvelle caméra ultra-large de 12 MP qui ajuste automatiquement le recadrage et le zoom de votre caméra selfie en fonction de qui et où ils se trouvent dans la prise de vue. Découvrez de plus près notre couverture de lancement.

Économisez 100 $ sur DJI Mavic Mini Fly More Combo à un niveau record

B&H propose désormais le DJI Mavic Mini Fly More Combo pour 299 $. Avec une livraison prévue avant Noël, l’offre d’aujourd’hui s’élève à 100 $ d’économies tout en tombant pour correspondre à notre précédente mention du Black Friday pour le plus bas historique.

DJI Mavic Mini est doté d’un cardan motorisé à trois axes pour diffuser des vidéos Quad HD 2,7K « ultra fluides » grâce à sa caméra 12MP intégrée. Chacune des trois batteries incluses vous offrira 30 minutes de temps de vol, ce qui complète l’ensemble avec quelques accessoires supplémentaires et un étui de transport pour tout ranger. Vous pouvez également regarder de plus près dans notre revue.

