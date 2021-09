Apple Watch Series 7 vient de faire ses débuts à l’événement iPhone 13 • .

Mardi a été une journée bien remplie sur le front d’Apple, le fabricant d’iPhone dévoilant de nouveaux modèles de téléphones lors de son événement iPhone 13 “California Streaming”. Un événement pour lequel les attentes ont également été préparées à l’avance pour des annonces similaires sur un certain nombre d’autres fronts matériels, y compris pour les nouveaux AirPods, et une nouvelle Apple Watch sous la forme de l’Apple Watch Series 7. Ainsi que peut-être un certain nombre d’autres surprises de le géant des smartphones.

Il y a quelques instants, cependant, le fabricant d’iPhone a officiellement présenté la refonte attendue qu’il a préparée pour la prochaine Apple Watch. Et nous aurons tous les détails que vous devez savoir dans cet article.

La nouvelle Apple Watch dévoilée — Série 7

Traditionnellement, Apple apporte une refonte à ses appareils mobiles tous les trois ans. Et, comme le montre l’annonce de mardi, c’est l’année de l’Apple Watch. Des rumeurs avaient indiqué, menant à l’événement iPhone 13, que la mise à jour de la clé portable d’Apple obtiendrait un design qui le rapprocherait davantage de l’iPhone, de l’iPad haut de gamme et de l’iMac. Dans la présentation de mardi sur la nouvelle montre, par exemple, nous avons appris que les boutons ont été redessinés et agrandis, pour compléter la taille et la forme du nouvel affichage de la montre.

Il existe également un certain nombre de nouveaux cadrans conçus pour la série 7. Nous mettons à jour cet article au fur et à mesure de la présentation d’Apple, alors appuyez sur Actualiser momentanément. Avant l’événement, voici quelques-uns des points forts du nouveau modèle Apple Watch :

Écran plus grand Plus de cadrans et de couleurs Une amélioration de la connectivité sans fil Et à partir de 399 $, avec disponibilité plus tard cet automne.

Clone de l’Apple Watch S7 #Apple #AppleWatch pic.twitter.com/K2hjtleoAN – Majin Bu 🫵 (@MajinBuOfficial) 27 août 2021

Apple a annoncé lors de l’événement de mardi que la Watch Series 7 aura un nouvel écran Retina avec 20% de surface d’écran en plus. Et bien que nous nous attendions à un design plus plat, ce n’est pas ce que nous obtenons. Il y a un design plus arrondi ici. Et les frontières sont également nettement plus fines.

Faits rapides

Avant l’événement d’Apple mardi, Canalys a publié des estimations de produits axées sur Apple pour le premier semestre de cette année qu’il est intéressant de noter. Par exemple, à mi-parcours en 2020, les livraisons et la croissance mondiales de smartphones d’Apple totalisaient environ 82 millions d’unités à ce stade. Alors qu’au même moment cette année, ce nombre était en hausse de 19% d’une année sur l’autre, pour atteindre 98 millions d’unités.

En ce qui concerne l’Apple Watch, selon les données de Canalys, au deuxième trimestre de cette année, 51 % des smartphones expédiés dans le monde provenaient d’Apple, grâce aux bonnes performances de l’Apple Watch Series 6.

À mi-parcours en 2020, la part des livraisons mondiales de montres connectées d’Apple s’élevait à environ 11 millions d’unités. Ce nombre a augmenté de 37% en glissement annuel pour le premier semestre 2021, rapporte Canalys.

Depuis la sortie de l’Apple Watch initiale, le suivi de la santé est l’une des fonctionnalités les plus importantes et même vitales. Et ça ne change pas ici. Nous aurons plus à dire dans une mise à jour sur la dernière combinaison de fonctionnalités de santé dans la nouvelle Apple Watch, ainsi que plus de détails sur les prix et la disponibilité – alors actualisez cet article sous peu.