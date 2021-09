Apple Watch Series 7 vs Fitbit Charge 5 : que devriez-vous acheter ?

Meilleure Apple Watch à ce jour

L’Apple Watch Series 7 est la dernière montre connectée de la gamme Apple. Il comprend l’écran le plus grand et le plus avancé, une interface utilisateur optimisée avec un nouveau clavier et de nouveaux cadrans, une durabilité IPX, une charge rapide, de nouvelles couleurs et toutes les fonctionnalités exceptionnelles de Watch OS. Il offre également 18 heures d’autonomie.

Avantages

Écran plus grand et plus avancé Nouveau clavier + cadrans de montre Durable (certifié IPX) Charge rapide Nouvelles options de personnalisation

Les inconvénients

Batterie courte durée de vie chère iOS uniquement

Fitbit Charge 5 est le tracker le plus avancé de Fitbit. Il offre de nouveaux scans ECG et EDA, ainsi que des scores de préparation quotidiens pour aider à optimiser l’énergie. Il dispose d’un GPS intégré, de minutes de zone active et d’une compatibilité iOS et Android. Il offre jusqu’à sept jours d’autonomie.

Avantages

Surveillance ECG + EDA Score de préparation quotidien GPS intégré, AZM, cartes d’intensité d’entraînement Compatibilité iOS et Android Jusqu’à 7 jours d’autonomie de la batterie

Les inconvénients

Pas de lecture multimédia, de streaming, de stockage Pas de cellulaire intégré Pas de suivi de sécurité

C’est un choix entre Apple Watch Series 7 – la dernière version d’Apple Watch et Fitbit Charge 5 – le tracker le plus récent et le plus riche en fonctionnalités de Fitbit à ce jour. Choisir entre ces deux sera difficile car ce sont deux des meilleurs trackers de fitness sur le marché et offrent des fonctionnalités avancées pour vous garder motivé pour la santé. En fin de compte, le choix se résume à l’urgence, au budget, au système d’exploitation et aux fonctionnalités que vous priorisez.

Apple Watch Series 7 vs Fitbit Charge 5: Caractéristiques et spécifications

L’Apple Watch Series 7 devrait sortir plus tard cet automne et accueille des mises à niveau notables par rapport à son prédécesseur Apple Watch Series 6. Le Fitbit Charge 5 est maintenant disponible en pré-commande et offre des fonctionnalités plus avancées que le Fitbit Charge déjà impressionnant. 4. Lequel est fait pour vous ? Décomposons les spécifications pour voir ce qui les distingue.

Apple Watch Series 7 Fitbit Charge 5 Type d’écran Retina LTPO OLED AMOLED Taille de l’écran 1,8 pouces (41 mm) 1,9 pouces (45 mm) 1,04 pouces Toujours allumé Oui Oui Stockage interne 32 Go Non Lecture multimédia, diffusion en continu et stockage Oui Non Wi- Fi Oui Non Cellulaire intégré Oui (en option) Non Commande vocale + assistant intelligent Siri Non GPS intégré A-GPS/GLONASS/GALILEO/QZSS GPS/GLONASS Suivi de sécurité Oui Non Notifications téléphoniques Oui Oui Etanche (5ATM) Oui Oui Suivi de natation Oui Oui Suivi d’activité Oui Oui Suivi du sommeil Oui Oui Surveillance de la fréquence cardiaque Oui Oui ECG Oui Oui Surveillance de l’effort Oui Oui Sp02 Oui Oui Capteurs Accéléromètre, baromètre/altimètre, moniteur de fréquence cardiaque, boussole, gyroscope, lumière ambiante, oxymètre de pouls, ECG , thermomètre Accéléromètre 3 axes, oxymètre de pouls, thermomètre, lumière ambiante, capteurs électriques polyvalents Autonomie de la batterie 18 heures Jusqu’à 7 jours Charge rapide Oui Non Compatibilité iOS iOS et Android Système de paiement Apple Pay Application Fitbit Pay Companion Apple Watch Fitbit Montre personnalisable face Oui Oui Bandes interchangeables Oui Oui

Vous n’obtiendrez évidemment qu’une technologie intelligente avec Apple Watch Series 7. En plus de toutes les fonctionnalités de santé et de remise en forme que nous connaissons et aimons, Apple Watch Series 7 dispose d’un écran plus grand et plus avancé, d’un nouveau clavier, durabilité améliorée, charge rapide et nouvelles options de personnalisation. Toute cette technologie de pointe a un prix élevé, car elle est plus du double de Fitbit Charge 5.

Fitbit Charge 5 héberge de nouvelles fonctionnalités complètes de surveillance de la santé et de la condition physique telles que l’ECG, les analyses EDA et les scores de préparation quotidienne, en plus des minutes de zone active, des cartes d’intensité d’entraînement et un GPS intégré, ce qui en fait une valeur de tueur. Si vous êtes un utilisateur Android, Charge 5 est votre choix évident en raison de la compatibilité. De plus, il offre une autonomie de batterie beaucoup plus longue que l’Apple Watch Series 7. Décomposons les choses davantage.

Apple Watch Series 7 vs Fitbit Charge 5 : la meilleure Apple Watch à ce jour

Source : Pomme

L’Apple Watch Series 7 propose des mises à niveau notables par rapport à son prédécesseur et des différences clés par rapport à la Charge 5. Pour commencer, elle est dotée de l’écran le plus grand et le plus avancé d’Apple Watch à ce jour, presque un pouce plus grand que celui de la Charge 5. La série 7 a réduit les bordures d’affichage à seulement 1,7 mm et la forme de la montre a été affinée. Le boîtier et l’écran ont des coins plus doux et plus arrondis, créant une esthétique plus élégante. Il est 70 % plus lumineux à l’intérieur et peut contenir 50 % plus de texte à l’écran que l’Apple Watch Series 6.

Les boutons ont été repensés et agrandis pour compléter le nouveau design de l’écran, et il existe de nouvelles façons de saisir du texte. La série 7 dispose d’un tout nouveau clavier complet que vous pouvez appuyer ou faire glisser d’une lettre à l’autre avec QuickPath. Il existe également de nouveaux cadrans spécialement conçus pour Apple Watch Series 7 afin de compléter le nouvel écran.

Apple Watch Series 7 héberge un écran extra-large, un nouveau clavier, une certification IPX et une charge rapide.

L’Apple Watch Series 7 est l’Apple Watch la plus durable à ce jour. Le cadran de la montre est composé du cristal le plus résistant aux fissures d’Apple et c’est la première Apple Watch à recevoir une certification IPX. Vous n’avez pas à vous soucier de le porter dans des environnements poussiéreux. De plus, ses fonctions avancées de navigation et de suivi de sécurité peuvent localiser votre position dans le monde entier et alerter les services d’urgence locaux si jamais vous vous trouvez dans une impasse, ce qui en fait le compagnon idéal pour les aventuriers aguerris.

Contrairement à Fitbit Charge 5, l’Apple Watch Series 7 offre une charge rapide. Il dispose d’un nouveau câble USB-C à charge rapide qui peut le porter de 0 à 80% en 45 minutes. Huit minutes de charge suffisent pour huit heures de suivi du sommeil. Cela permet de compenser la durée de vie relativement courte de la batterie de la série 7 de 18 heures.

Vous ne pourrez également commander vocalement et accéder à Siri qu’avec Apple Watch Series 7. C’est le seul portable des deux qui héberge la lecture, la diffusion et le stockage multimédia, ainsi que des applications personnalisables. Les autres avantages de posséder la série 7 incluent l’option du système cellulaire intégré en option. Cela garantit que vous resterez toujours connecté. Vous pouvez passer des appels, envoyer des SMS, répondre à des e-mails ou consulter vos messages vocaux où que vous soyez dans le monde.

Apple Watch Series 7 contre Fitbit Charge 5 : le tracker le plus avancé de Fitbit

Source : Fitbit

Fitbit Charge 5 est de loin le tracker le plus avancé de Fitbit. Il s’appuie sur les fonctionnalités déjà impressionnantes de son prédécesseur Fitbit Charge 4, avec de nouvelles offres telles que la surveillance ECG. Gardez un œil sur votre santé cardiaque avec une application ECG compatible qui évalue votre cœur pour toute irrégularité du rythme. Il stockera les résultats afin que vous puissiez les partager avec votre médecin si nécessaire.

Il comporte de nouvelles analyses EDA. Le Charge 5 vous permet d’utiliser l’application d’analyse EDA au poignet pour détecter l’activité électrodermique ou de minuscules changements dans le niveau de transpiration de votre peau. Cela indique la réponse physique de votre corps au stress. Les scores quotidiens de gestion du stress vous montrent comment l’exercice, la pleine conscience et le sommeil affectent votre niveau de stress afin que vous puissiez suivre et gérer le stress au fil du temps.

Fitbit Charge 5 propose de nouveaux scores EDA, ECG et de préparation quotidienne pour une surveillance plus complète de la santé et de la condition physique.

Fitbit Charge 5 fournit un score de préparation quotidienne qui aide à optimiser l’énergie de votre corps. Il vous montrera si vous êtes prêt pour un entraînement intense, si vous devez vous détendre ou si vous devez donner la priorité à la récupération. Ce score est basé sur la variabilité de votre exercice, de votre sommeil et de votre fréquence cardiaque. Il nécessite un abonnement Fitbit Premium, mais votre Charge 5 est livré avec six mois de Premium, vous avez donc amplement le temps de l’essayer.

Fitbit Charge 5 est équipé de son propre GPS intégré, de ses minutes de zone active et de cartes d’intensité d’entraînement. Active Zone Minutes vous aidera à tirer le meilleur parti de vos entraînements en vous guidant vers vos zones cibles de fréquence cardiaque. Ensuite, vous pouvez afficher vos itinéraires d’entraînement et la variabilité de votre fréquence cardiaque dans vos cartes d’intensité d’entraînement dans l’application Fitbit.

Apple Watch Series 7 vs Fitbit Charge 5 : compatibilité, personnalisation et batterie

Source : Pomme

En ce qui concerne la compatibilité, l’Apple Watch Series 7 n’est compatible qu’avec iOS, tandis que Fitbit Charge 5 est compatible à la fois avec iOS et Android. Cela fait de Fitbit Charge 5 le choix définitif pour les utilisateurs d’Android.

Les séries 7 et Charge 5 hébergent des bracelets interchangeables et des cadrans de montre personnalisables. Apple Watch Series 7 a le battement Charge 5 dans les options. Il est disponible dans plus de couleurs, plus de matériaux et offre plus de choix de cadrans de montre. Les nouvelles couleurs de la série 7 incluent minuit, starlight, vert, bleu et (PRODUCT) RED. Le Fitbit Charge 5 est disponible en trois couleurs : noir, blanc lunaire et bleu acier.

Si nous parlons de la durée de vie de la batterie, le Charge 5 sort en tête. Il offre jusqu’à sept jours d’autonomie selon l’utilisation, ce qui dépasse de loin les 18 heures de l’Apple Watch Series 7. N’oubliez pas que si vous utilisez souvent un appareil portable en mode GPS, musique ou Wi-Fi, la batterie sera épuisée beaucoup plus rapidement qu’en mode montre de base.

Apple Watch Series 7 vs Fitbit Charge 5 : que devriez-vous acheter ?

Source : Fitbit

Eh bien, s’il s’agit d’une question d’urgence, le Fitbit Charge 5 est disponible en pré-commande dès maintenant et devrait être expédié fin septembre. L’Apple Watch Series 7 a été annoncée le 14 septembre 2021 sans date de lancement précise. Apple a vaguement déclaré plus tard cet automne.

Si vous pouvez vous permettre d’attendre et d’avoir le budget pour cela, Apple Watch Series 7 peut faire tout ce que Fitbit Charge 5 peut faire, et plus encore. Vous bénéficierez d’une surveillance complète de la santé et de la condition physique en plus d’une technologie intelligente, ce qui en fait l’achat le plus complet.

Si vous n’avez pas besoin de fonctionnalités intelligentes et que vous recherchez une surveillance avancée de la santé et de la condition physique à un prix avantageux, Fitbit Charge 5 est un excellent choix. Il offre de nouvelles fonctionnalités intéressantes et une autonomie impressionnante. À la fin de la journée, les deux wearables vous garderont sur la bonne voie vers la santé. Le choix se résume à l’urgence, au budget et aux fonctionnalités dont vous avez le plus besoin.

