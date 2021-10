Apple Watch Series 8 obtiendra cette nouvelle fonctionnalité passionnante

Apple travaillerait à apporter un moniteur de glycémie à l’Apple Watch Series 8. Il a été prédit à plusieurs reprises que le géant de la technologie apporterait cette fonctionnalité à sa gamme de montres, y compris l’Apple Watch Series 7. Malheureusement, aucune de ces prédictions ou rapports se sont avérées vraies dans le passé.

Maintenant, cependant, un rapport de Digitimes suggère que deux sociétés, Ennostar et Taiwan Asia Semiconductor (TAS), travaillent sur des composants qui pourraient être utilisés dans de multiples formes de biodétection. L’une de ces formes pourrait inclure la surveillance des niveaux de glucose dans le sang.

Rapports de surveillance de la glycémie Apple Watch

Une Apple Watch montrée sur un bracelet en cuir marron. Source de l’image : jummie/Adobe

Ce n’est pas la première fois que nous entendons des informations selon lesquelles l’Apple Watch pourrait être livrée avec une prise en charge de la surveillance de la glycémie. En fait, en 2018, un brevet déposé par Apple faisait allusion à la possibilité d’une technologie de surveillance du glucose non invasive. Cependant, aucune montre n’a encore inclus la technologie.

Plus récemment, cependant, l’Apple Watch Series 7 aurait été équipée d’un capteur de glycémie. Malgré les rapports, l’Apple Watch Series 7 n’inclut pas de système de surveillance de la glycémie. Des points de vente comme Digitimes ont une longue histoire avec de bonnes sources d’initiés, selon AppleInsider. Cependant, les conclusions tirées de ces informations peuvent ne pas toujours s’avérer vraies. Les informations peuvent changer, en particulier au début du développement d’un appareil, et nous pourrions voir ou entendre parler d’autres fonctionnalités de l’Apple Watch Series 8 à l’avenir.

Fonctionnalités croissantes

Source de l’image : Christian de Looper pour .

L’Apple Watch a continué à bénéficier de nouvelles fonctionnalités de surveillance basées sur la santé. Des fonctionnalités de base telles que les options de suivi des pas intégrées s’associent à une technologie avancée qui vous permet de surveiller vos niveaux d’oxygène. Le géant de la technologie continue d’apporter de nouveaux ajouts à la gamme chaque année. En tant que tel, il va de soi que nous verrons un jour la sortie d’une Apple Watch avec surveillance de la glycémie intégrée.

Des fournisseurs d’Apple comme Rockley Photonics ont récemment fait la démonstration d’une technologie prototype qui utilise des spectrophotomètres infrarouges pour détecter diverses mesures biologiques. Au fur et à mesure que la technologie progresse, il est possible que les rapports se révèlent vrais cette fois-ci. Pour l’instant, nous devrons attendre et voir ce qu’Apple prévoit d’apporter à l’Apple Watch Series 8 lors de son arrivée l’année prochaine.