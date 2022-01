Apple Watch Series 8 : redux de conception ou réexécution du facteur de forme ?

Vous vous souvenez des grosses rumeurs de refonte de l’Apple Watch qui ont mené à la série 7 ? Plusieurs sources avec des antécédents solides pour les rumeurs de matériel s’attendaient à une Apple Watch à face plate. Au lieu de cela, la série 7 ressemblait plus à une série 6 qu’à un iPhone 12 ou 13. Ces rapports étaient-ils donc un an trop tôt ou devrions-nous nous attendre à aucun changement de conception pour Apple Watch Series 8 ? Nous avons des pensées…

Si je devais mettre de l’argent dessus, je pécherais par excès de prudence et dirais que nous devrions nous attendre à ce que la conception de la série 7 dure encore deux ans. Chaque Apple Watch a conservé sa taille et sa forme d’affichage pendant trois générations :

Les Apple Watch Series 0, 1 & 2 et 3 ont conservé le design original. Les Apple Watch Series 4, 5 et 6 ont subi les premiers changements de taille et de forme d’écran. Apple Watch Series 7 a suivi cette tendance tic-tac-tock avec des ajustements d’écran et de forme

S’en tenir à cette tendance signifierait que la série 10 (ou X à la iPhone X) serait le prochain nouveau design pour l’Apple Watch.

Mais les tendances passées ne correspondent pas toujours aux projets futurs d’Apple – j’ai également suffisamment confiance en Ming-Chi Kuo et Mark Gurman pour que je ne puisse pas rejeter complètement le design carré de l’Apple Watch.

John Gruber a lancé la théorie sur son podcast selon laquelle l’Apple Watch au carré sera utilisée pour l’Apple Watch SE de deuxième génération. Sa pensée est qu’Apple aimerait que la SE soit visuellement différente de l’Apple Watch plus haut de gamme.

Il y a peut-être quelque chose à cela, mais la série 7 a déjà une taille d’affichage et une forme de boîtier modifiées pour l’Apple Watch SE. Il me semble également qu’une nouvelle conception de boîtier serait utilisée pour un modèle censé être l’option abordable – à moins qu’Apple pense que c’est moche ?

Une autre théorie rejetée par mon co-animateur de podcast Benjamin Mayo est que le design carré est destiné à la rumeur Apple Watch robuste. En attendant de futurs rapports qui brossent un tableau plus clair, c’est une idée que je peux soutenir.

Cela signifierait que le design alternatif est développé pour une nouvelle montre et non pour un modèle construit pour le prix. La ligne principale d’Apple Watch pourrait continuer à progresser avec des améliorations du design original très reconnaissable. La forme carrée a également un aspect plus industriel (presque Cybertruck-esque) qui signale robuste et non poli.

Qu’en penses-tu? L’Apple Watch à côtés plats devrait-elle devenir la principale série 8 ou être conservée pour la version robuste supposée? Le design pourrait-il être utilisé pour une Apple Watch SE 2 ou pourrait-il être voué à disparaître complètement ? Faites-nous part de vos réflexions !

Sautez la série 9 et faites la série 8 et la série X cette année s’il vous plaît – Zac Hall (@apollozac) 7 janvier 2022

