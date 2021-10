Apple Watch Series 8 : tout ce que nous savons jusqu’à présent

Nous sommes encore à plusieurs mois du lancement de l’Apple Watch Series 8, mais nous entendons déjà des détails sur l’appareil portable de nouvelle génération d’Apple.



Ce guide regroupe tout ce que nous savons sur l’Apple Watch Series 8 jusqu’à présent sur la base de rumeurs. Notez qu’il est encore tôt, donc ces fonctionnalités n’ont pas encore été confirmées.

Options de conception et de taille

On sait peu de choses sur la conception de l’Apple Watch Series 8 à ce stade, mais cela pourrait ressembler à l’Apple Watch Series 7 car Apple vient d’augmenter la taille de l’écran avec les modèles de la série 7 et Apple s’en tient généralement à une taille d’affichage pour un couple. d’années.

L’analyste d’affichage Ross Young a suggéré que l’Apple Watch Series 8 pourrait être disponible en trois tailles au lieu de deux, Apple ajoutant une taille plus grande qui rejoindrait les options de taille 41 et 45 mm.

Avant la sortie de la ‌Apple Watch Series 7‌, plusieurs rumeurs suggéraient qu’Apple travaillait sur un design rafraîchi avec des bords plats similaires aux bords plats de l’iPhone 13 et de l’iPad Pro, mais cela ne s’est pas produit.



Compte tenu du nombre de rumeurs qui ont confirmé qu’Apple prévoyait une telle conception, cela pourrait toujours se produire, mais pour la série 8 plutôt que la série 7.

Apple Watch robuste

Selon Bloomberg, Apple travaille sur une version de l’Apple Watch « avec un boîtier robuste » destinée aux athlètes, randonneurs et autres personnes qui utilisent la montre dans des conditions plus extrêmes qu’au quotidien. Elle présentera les mêmes fonctionnalités qu’une Apple Watch standard, mais avec une résistance aux chocs et une protection améliorées. Apple devrait lancer la robuste Apple Watch en 2022.

Caractéristiques de santé

Selon le Wall Street Journal et d’autres sources, Apple développe plusieurs nouvelles fonctionnalités de santé pour les futurs modèles d’Apple Watch. Ceux-ci incluent la surveillance de la pression artérielle, un thermomètre pour le suivi de la fertilité et du sommeil, la détection de l’apnée du sommeil et la détection du diabète.

Certaines de ces fonctionnalités pourraient être introduites dans l’Apple Watch Series 8, mais il n’est pas clair si tous ces capteurs sont prêts, Apple pourrait donc également conserver la fonctionnalité jusqu’à une date ultérieure.

Surveillance de la glycémie

Apple aurait une équipe d’ingénieurs biomédicaux travaillant sur une méthode de surveillance non invasive de la glycémie à l’aide de capteurs optiques, une technologie qui pourrait potentiellement faire son chemin dans l’Apple Watch à un moment donné dans le futur. Une telle caractéristique rendrait la gestion du diabète beaucoup plus facile car elle ne nécessiterait pas de ponction de la peau.

La surveillance de la glycémie est une fonctionnalité sur laquelle Apple travaille depuis des années, sur la base de rumeurs, mais il s’agit d’une fonctionnalité de santé sérieuse qui nécessiterait probablement une réglementation.

DigiTimes affirme qu’Apple travaille sur des capteurs infrarouges à courte longueur d’onde, qui pourraient permettre à l’Apple Watch Series 8 de surveiller la glycémie en mesurant la quantité de sucre dans le sang. DigiTimes n’est pas toujours la source la plus fiable, donc ce n’est en aucun cas une fonctionnalité garantie pour la série 8, mais la surveillance de la glycémie est une fonctionnalité sur laquelle Apple travaille depuis un certain temps.

Mesures de la pression artérielle

Le fournisseur d’Apple, Rockley Photonics, travaille sur un système de capteur numérique avancé qui permet aux appareils portables de surveiller des biomarqueurs tels que la température corporelle centrale, la pression artérielle, l’hydratation corporelle, l’alcool, le lactate, les tendances du glucose, etc., à l’aide de capteurs optiques.

Cette technologie pourrait éventuellement faire son chemin vers l’Apple Watch étant donné le partenariat entre Apple et Rockley, et des rumeurs suggèrent que nous verrons des capacités de surveillance de la pression artérielle introduites à un moment donné.

Un tensiomètre au poignet pourrait être utilisé pour détecter lorsque la pression artérielle augmente et la fonction serait capable de détecter l’hypertension. Apple vise à sortir cette fonctionnalité en 2022, mais elle pourrait être repoussée car la technologie doit encore être perfectionnée.

La surveillance de la pression artérielle fonctionnerait en mesurant la vitesse de l’onde d’un battement cardiaque dans les artères d’un utilisateur à l’aide de capteurs. Il indiquerait à un utilisateur l’évolution de sa tension artérielle, mais il ne sera pas en mesure de fournir des mesures de base de la tension artérielle systolique et diastolique.

Capteur de température

Apple envisageait d’ajouter un capteur de température corporelle dans l’Apple Watch 2021, mais Bloomberg dit qu’il est plutôt susceptible d’être introduit dans la mise à jour 2022.

Une fonction de mesure de la température serait utile pour le suivi de la fertilité et le suivi du sommeil, et à l’avenir, elle pourrait également détecter lorsqu’un utilisateur a de la fièvre.

Détection d’apnée du sommeil

Apple vise à utiliser le capteur d’oxygène dans le sang existant pour détecter l’apnée du sommeil, mais il y a des problèmes à prendre des lectures fréquentes sans affecter de manière significative la durée de vie de la batterie.

Brevets Apple Watch

Apple a breveté plusieurs technologies intéressantes qui pourraient potentiellement être utilisées dans les futurs appareils Apple Watch, telles qu’une fonction d’authentification biométrique qui authentifie l’identité en fonction du motif de la peau du porteur. Une telle fonctionnalité éliminerait le besoin d’un mot de passe lorsque vous portez l’Apple Watch.

Un autre brevet décrit un bracelet Apple Watch à serrage automatique qui s’ajusterait lors d’activités intensives comme la course ou l’entraînement pour des lectures précises de la fréquence cardiaque, et se desserrerait par la suite. Le serrage peut également être utilisé pour les instructions, les répétitions d’entraînement, etc.

Un troisième brevet décrit un bracelet Apple Watch avec un indicateur LED qui visualiserait la progression d’une activité ou d’une tâche, fournissant un indicateur visuel lors de la fin d’un entraînement ou d’un anneau d’activité, par exemple.

Apple a publié en décembre 2019 un brevet décrivant comment l’Apple Watch pourrait aider les médecins à surveiller les symptômes des patients atteints de la maladie de Parkinson à l’aide de capteurs pour suivre les tremblements. Apple pense que cette méthode de suivi des données permettra aux utilisateurs de mieux suivre leurs symptômes afin qu’ils puissent planifier des activités autour des schémas de symptômes.

Une paire de brevets de 2020 suggère qu’Apple recherche Touch ID et une caméra sous-écran pour l’Apple Watch. Apple décrit un bouton latéral avec un capteur d’empreintes digitales ‌Touch ID‌ intégré qui pourrait être utilisé pour l’identification de l’utilisateur et le déverrouillage de l’appareil. Actuellement, l’Apple Watch se déverrouille avec un mot de passe et également lorsque l’iPhone couplé est déverrouillé.

En ce qui concerne une caméra sous-écran, le brevet décrit une technologie d’affichage à deux étages qui comprend une caméra qui n’est visible de l’extérieur que lorsqu’elle est engagée.

En 2021, Apple a présenté une refonte radicale de l’Apple Watch dans un dépôt de brevet, comprenant un cadran de montre arrondi, un écran flexible enveloppant et des bracelets de montre personnalisables numériquement.

Apple a déposé plusieurs autres brevets couvrant la possibilité de déplacer du matériel dans la bande de l’Apple Watch, notamment des batteries, des haut-parleurs, des générateurs d’énergie cinétique, des dispositifs de retour haptique et même des caméras.

On ne sait pas si ces fonctionnalités brevetées en feront une véritable Apple Watch à l’avenir, mais il est intéressant de voir sur quoi Apple travaille et envisage en coulisses.

