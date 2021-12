Apple @ Work : Apple Business Essentials est susceptible de devenir un service incontournable pour les organisations distantes

Apple @ Work vous est proposé par Mosyle, le leader de la gestion et de la sécurité des appareils mobiles (MDM) modernes pour les clients Apple des entreprises et de l’éducation. Plus de 22 000 entreprises utilisent les solutions Mosyle pour automatiser la gestion et la sécurité de millions d’appareils Apple chaque jour. Demandez un compte GRATUIT aujourd’hui et découvrez comment vous pouvez mettre votre flotte Apple en pilote automatique à un prix difficile à croire.

Il y a quelques semaines, Apple a annoncé un nouveau programme pour les entreprises : Apple Business Essentials, conçu pour faciliter le déploiement, la gestion et la sécurisation des appareils Apple pour les clients professionnels. Après avoir étudié le programme, je pense qu’il va finir par changer fondamentalement la façon dont les petites entreprises utilisent les produits Apple.

MDM pour tous

Les fournisseurs de gestion des appareils mobiles ne manquent pas. Néanmoins, Apple proposant une solution propriétaire intégrée à Apple Business Manager facilitera le démarrage de la gestion des appareils pour les petites entreprises.

Je pense que cela conduira finalement les entreprises à rechercher des fournisseurs dédiés à l’avenir et à rechercher des solutions plus spécialisées.

Apple a déclaré qu’ABE est conçu pour les entreprises jusqu’à 500 personnes, mais je pense que des organisations beaucoup plus petites l’utilisent. Donc, ce que je vois se produire, c’est qu’à mesure qu’une petite entreprise commence à acheter des produits Apple, elle s’intègre au nouveau MDM d’Apple et met en place un processus de gestion des appareils dès le début.

Les réparations sur site résolvent les problèmes critiques de travail à distance

L’aspect le plus important d’Apple Business Essentials est de résoudre les problèmes de réparation d’appareils pour les organisations distantes. J’ai longuement discuté de ce problème depuis le début de la pandémie et le travail à distance est devenu une réalité permanente. Au lancement, ce service n’inclura que les appareils iOS, mais je m’attends à ce que les Mac soient bientôt couverts.

Pour les organisations distantes qui dépendent d’appareils iOS, AppleCare+ for Business Essentials sera à mon avis un incontournable.

Une nouvelle option AppleCare+ for Business Essentials ajoute une assistance téléphonique 24h/24 et 7j/7 pour les équipes informatiques et les utilisateurs finaux, et jusqu’à deux réparations d’appareils par plan chaque année. Les utilisateurs finaux peuvent lancer les réparations directement à partir de la nouvelle application Apple Business Essentials, et un technicien formé par Apple se rendra sur place en moins de quatre heures pour réparer les appareils. AppleCare+ for Business Essentials n’est pas disponible pendant la période de bêta gratuite.

Si un employé a un problème matériel sur l’appareil, le service informatique peut lui indiquer comment effectuer une réparation avec un technicien formé par Apple qui aura lieu le même jour ouvrable.

J’aimerais voir une garantie d’un appareil fonctionnel dans un certain délai, même si cela signifie un échange sur site en tant que prêt.

Apple n’a pas annoncé de prix pour AppleCare+ for Business Essentials, mais je pense qu’il sera extrêmement populaire pour les organisations distantes.

iCloud Drive peut-il éventuellement remplacer Box, OneDrive et Google Drive ?

Les offres d’entreprise d’Apple ont généralement toujours eu besoin d’une couche logicielle de productivité, mais je ne pense pas qu’Apple aime cette réalité, cependant. Apple a toujours voulu posséder l’intégralité de l’expérience.

Avec les augmentations de stockage intégrées à Apple Business Essentials, je pense qu’iCloud Drive peut devenir une solution de gestion de fichiers d’entreprise. Apple devra intégrer des outils d’audit, des options de récupération et des dossiers partagés centralisés pour atteindre cet objectif.

Apple Business Essentials peut-il continuer à évoluer ?

Comme je l’ai dit au départ, le service est conçu pour les entreprises jusqu’à 500 personnes. Évidemment, une entreprise de cette taille n’est plus une petite entreprise. Cependant, je pense que ce service est la première itération d’un plan à long terme visant à proposer des solutions d’entreprise de bout en bout conçues pour les entreprises de toutes tailles.

Je suis enthousiasmé par la solution MDM intégrée afin que davantage d’entreprises puissent sécuriser l’ensemble de leur flotte. Les options de réparation sur site résolvent un problème vital avec les entreprises de travail à distance. De plus, les options d’assistance téléphonique incluses 24h/24 et 7j/7 peuvent aider à créer la première ligne de défense pour les services d’assistance informatique pour le dépannage initial de Mac et iOS.

Pour les entreprises déployant des produits Apple, ce service est certainement quelque chose à surveiller, et je pense qu’il va être très populaire.

