Apple @ Work : bloquer les mises à jour macOS et iOS pendant de longues périodes crée un risque de sécurité majeur dans l’entreprise

La rapidité avec laquelle les nouvelles versions des principaux systèmes d’exploitation sont mises en œuvre est un changement important au cours des dernières années dans le secteur informatique des entreprises. Pendant très longtemps, l’informatique a maintenu les utilisateurs sur une ancienne version des systèmes d’exploitation pendant plusieurs mois (voire des années) pour maintenir la compatibilité avec les systèmes existants, mais cela est en train de changer.

Le calendrier de sortie de 18 mois pour OS X

Pendant de nombreuses années à l’ère OS X, Apple avait pour routine de mettre à jour le système d’exploitation tous les 18 mois environ. Il s’agissait de mises à jour importantes qui ont généralement modifié un peu la plate-forme. À cette époque, Apple n’était pas aussi largement utilisé dans l’entreprise qu’aujourd’hui. Les personnes utilisant leurs Mac au travail les utilisaient probablement de manière non gérée, elles contrôlaient donc à 100 % le moment où elles appliquaient les mises à jour du système d’exploitation.

Passer aux cycles de publication annuels

Finalement, Apple est passé à un cycle de publication annuel pour macOS qui correspondait à iOS et a ensuite ajouté tvOS et watchOS. Ainsi, au cours des dernières années, vous pouviez prédire qu’à la WWDC, Apple dévoilerait de toutes nouvelles versions de ses systèmes d’exploitation sur tous ses appareils, suivie d’une période bêta estivale avec la sortie publique à l’automne.

Mise à jour rapide pour la sécurité

Pour récapituler, nous sommes passés de cycles de publication de 18 mois à des cycles de publication annuels. Pour l’informatique, c’est une fenêtre encore plus courte, cependant. Il y a quelques mois après la sortie qui nécessitent une assistance supplémentaire, une formation, des tests de nouvelles mises à jour et la résolution des bogues initiaux. En supposant que cela soit terminé d’ici la fin de l’année civile, le service informatique peut commencer l’année suivante de manière assez stable en termes de version de système d’exploitation pour leurs utilisateurs (Mac et iOS). Juin arrive rapidement à nouveau, et le cycle recommence. Comme vous pouvez le voir, macOS et iOS sont des cycles de publication de 12 mois, mais il s’agit probablement d’un délai de 6 mois pour les services informatiques.

Vous vous demandez peut-être pourquoi le service informatique ne fait-il pas simplement ce qu’il faisait auparavant et ne retiendra-t-il pas les employés sur les anciens systèmes d’exploitation pour les appareils de l’entreprise ? Le problème est double. La première est que les employés sont plus au courant des dernières fonctionnalités des nouveaux systèmes d’exploitation, ils souhaitent donc effectuer une mise à niveau malgré les premiers bogues. La seconde est que la sécurité est devenue une préoccupation si critique pour l’informatique que rester longtemps sur d’anciens systèmes d’exploitation est une décision terrible pour une entreprise qui cherche à se défendre contre les cyberattaques. Aujourd’hui, macOS Monterey et iOS 15 sont les systèmes d’exploitation les plus sécurisés jamais livrés par Apple. Pour les entreprises qui souhaitent garder une longueur d’avance sur les menaces, la mise à niveau de leurs appareils le plus rapidement possible les aide dans cette entreprise.

Apple continue de mettre à jour les anciens systèmes d’exploitation pour les mises à jour de sécurité essentielles, mais il est recommandé de se mettre à jour dès que possible.

