Apple @ Work : Camo utilise votre iPhone pour transformer la webcam de mauvaise qualité de votre Mac

L’un des défauts les plus flagrants de la gamme d’ordinateurs portables d’Apple est la webcam intégrée. Apple semble enfin passer à 1080 avec le dernier iMac et sa caméra FaceTime HD, mais cela n’aide personne avec un Mac actuel. Nous avons tous passé beaucoup trop de temps au cours des 14 derniers mois dans les réunions Zoom, donc avec le recul, il aurait été formidable de voir Apple mettre à niveau les caméras FaceTime intégrées il y a des années, mais ils ne l’ont pas fait. En son absence, de nombreuses personnes ont opté pour une mise à niveau vers une option externe telle que Logitech StreamCam et Papalook PA930. Et s’il y avait une autre option que vous possédez probablement déjà ? Regardons Camo, une application pour utiliser votre iPhone comme webcam Mac.

À propos d’Apple @ Work : Bradley Chambers gère un réseau informatique d’entreprise depuis 2009. Grâce à son expérience dans le déploiement et la gestion de pare-feu, de commutateurs, d’un système de gestion d’appareils mobiles, d’un réseau Wi-Fi d’entreprise, de centaines de Mac et de centaines d’iPad, Bradley mettra en évidence les façons dont Les responsables informatiques d’Apple déploient des appareils Apple, construisent des réseaux pour les prendre en charge, forment les utilisateurs, des histoires des tranchées de la gestion informatique et des façons dont Apple pourrait améliorer ses produits pour les services informatiques.

Ironiquement, l’une des caractéristiques de vente les plus importantes de l’iPhone chaque année (appareil photo) est la partie de la gamme d’ordinateurs portables Mac qu’Apple a négligée pendant si longtemps. Apple était à la pointe de la technologie des appareils photo, ayant sorti l’appareil photo iSight original en 2003. Je possédais cet appareil photo, et même si je n’avais pas autant d’occasions de l’utiliser à l’époque qu’aujourd’hui, c’était un appareil photo génial en son temps, cependant. Avec le MacBook Air M1 actuel, Apple a légèrement amélioré l’appareil photo par rapport au modèle précédent, mais il n’est pas proche de ce qu’il devrait être.

Entrez Camo

Camo fait partie de l’application iPhone et de l’application Mac. Ainsi, une fois que vous aurez téléchargé l’application Camo iOS et installé l’application Mac ou PC, vous serez sur la bonne voie pour profiter d’une expérience de caméra nettement améliorée sur macOS.

Vous pouvez facilement le coupler avec le chargeur ESR MagSafe et le retourner pour un chargement facile ou utiliser quelque chose comme le HoverBar Duo de Twelve South pour placer votre iPhone à la bonne hauteur pour un appel vidéo.

Camo fonctionne avec tous vos Zoom, Meet, Teams, Skype, Spike Video, Slack, Google Chrome, Cisco Webex Teams et bien d’autres. Camo comprend des commandes matérielles et logicielles pour régler l’éclairage, les couleurs, le zoom, le recadrage et la mise au point, et vous pouvez facilement prévisualiser votre vidéo à l’avance même si votre logiciel vidéo ne le prend pas en charge en lançant l’application Camo pour Mac.

Alors que les gens recommencent à voyager, les appels vidéo ne s’arrêteront probablement pas de sitôt, c’est donc un moyen facile d’avoir une webcam de haute qualité sur la route, même si vous avez une configuration dédiée à la maison.

Emballer

Camo est gratuit et une mise à niveau Pro coûte 39,99 $/an ou 79,99 $ pour une licence à vie. Avec la mise à niveau Pro, vous débloquerez toutes les fonctionnalités (résolution plus élevée, réglages avancés, rotation de la vidéo, etc.), supprimerez le filigrane et vous pourrez l’utiliser sur jusqu’à deux ordinateurs avec une seule licence.

Camo est l’une de ces applications si simples. Il est surprenant qu’il ne soit pas intégré directement à iOS et macOS. Camo offre de nombreuses fonctionnalités qui valent bien le prix d’entrée si vous l’utilisez dans un cadre professionnel. L’installation est relativement simple et la configuration de votre webcam sera mise à niveau en quelques minutes. Assurez-vous également de mettre à niveau votre microphone pendant que vous y êtes.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :