Apple @ Work: ce qu’Apple doit faire ensuite avec la gestion des appareils mobiles

Il y a quelques semaines, j’ai jeté un coup d’œil à ce que je pensais qu’Apple ferait avec FleetSmith à long terme et à la façon dont les autres fournisseurs de MDM ne devraient pas s’inquiéter du fait qu’Apple offre une solution gratuite, car 2021 Apple aimerait un abonnement récurrent des clients professionnels. J’ai entendu dire qu’Apple rééquipait complètement ses API MDM, et cette acquisition pourrait en faire partie. Que doit donc faire Apple avec la MDM à l’avenir pour mieux concurrencer les Chromebooks de Google de la maternelle à la 12e année et Windows dans l’entreprise? Plongeons-nous!

Poussée de politique instantanée

L’un des défis actuels de la mise en œuvre MDM d’Apple est que lorsque vous apportez des modifications, ce n’est pas toujours instantané. Parfois oui, mais parfois non. Avec ChromeOS, les appareils sont censés être connectés à Internet, ils sont donc toujours à l’écoute des nouvelles modifications de Google. Les appareils iOS et macOS, bien qu’ils fonctionnent hors ligne, seront généralement toujours en ligne dans un environnement d’entreprise.

Assistance pour les achats via l’application

Je demande le support IAP dans les environnements d’entreprise depuis un certain temps, mais je continuerai de le demander jusqu’à ce qu’il arrive. Alors que de plus en plus d’applications passent aux abonnements et qu’un autre IAP se déverrouille, il sera important pour Apple de trouver un moyen pour les écoles et les entreprises d’en profiter.

J’imagine que IAP avec le programme d’achat en volume fonctionne là où une organisation achèterait un nombre défini d’abonnements ou un type IAP. Ensuite, il y aurait un moyen pour les MDM d’attribuer l’IAP / abonnement à un appareil comme ils le font pour une application. Nous avons déjà «l’attribution d’applications basée sur les appareils», donc la technologie est là pour s’étendre à IAP. Lorsqu’un utilisateur effectuait une mise à niveau, il découvrait que l’appareil achèterait l’historique et restaurait la fonctionnalité.

Assistance à distance intégrée

Dans un monde où les employés travaillent tous à distance, une API officielle pour l’assistance à distance via le MDM d’Apple serait formidable. Plusieurs fournisseurs proposent leur propre support de bureau à distance pour Apple. J’adorerais quand même voir Apple utiliser sa technologie de bureau à distance existante et l’intégrer étroitement dans son API MDM afin que toutes les organisations puissent facilement accéder à distance. Néanmoins, les utilisateurs comprendraient clairement quand et où quelqu’un de leur service informatique pourrait se connecter à distance. Apple en a déjà construit la pierre angulaire avec sa nouvelle prise en charge de la gestion Apple Classroom à distance pour les écoles.

Pour les appareils iOS supervisés, j’ai pu voir une option permettant de toujours autoriser les connexions à distance sans aucune interaction de la part de l’utilisateur final si un appareil était dans une situation de type kiosque. Pour macOS, il devrait y avoir des contrôles plus granulaires pour protéger la confidentialité de l’utilisateur final. Apple pourrait mettre en œuvre une alerte qui apparaîtrait qui indiquerait quelque chose comme « Le service informatique de votre entreprise demande un accès à distance à votre Mac, souhaitez-vous approuver la connexion? » Apple devrait mettre en œuvre une technologie qui désactiverait toutes les webcams et tous les microphones, mais masquerait également toutes les données personnelles stockées dans iCloud comme:

iCloud Photos Bookmarks Desktop Wallpaper Files in iCloud Drive iMessage Non-Corporate Email

Récapitulatif sur l’avenir des API MDM d’Apple

La décision d’Apple de créer des API pour leur protocole MDM a permis à de nombreuses grandes entreprises qui offrent toutes des solutions uniques. Des entreprises comme Jamf, JumpCloud, Addigy, Kandji, Mosyle et d’autres ont toutes des idées uniques sur la meilleure façon de gérer les appareils Apple.L’avenir est donc prometteur pour les entreprises qui déploient et gèrent les appareils Apple, et tant que les API continuent de avance, il deviendra un appareil d’entreprise encore meilleur.

