Apple @ Work : Ce sont les fonctionnalités secondaires de macOS Monterey qui seront utiles au travail

Apple @ Work vous est proposé par Kandji, une plate-forme moderne basée sur le cloud pour gérer et sécuriser vos appareils Mac, iPhone, iPad et Apple TV. Kandji permet aux équipes informatiques d’économiser des heures de travail manuel avec des fonctionnalités telles que des modèles de conformité en un clic et plus de 150 automatisations, applications et flux de travail prédéfinis. Demande d’accès.

La semaine dernière, j’ai examiné les fonctionnalités clés qui, selon moi, auront un impact sur le lieu de travail avec macOS Monterey. Cette semaine, je souhaite examiner d’autres aspects de la nouvelle version de macOS d’Apple et voir comment ils seront utilisés au travail.

À propos d’Apple @ Work : Bradley Chambers gère un réseau informatique d’entreprise depuis 2009. Grâce à son expérience dans le déploiement et la gestion de pare-feu, de commutateurs, d’un système de gestion d’appareils mobiles, d’un réseau Wi-Fi d’entreprise, de centaines de Mac et de centaines d’iPad, Bradley mettra en évidence les façons dont Les responsables informatiques d’Apple déploient des appareils Apple, construisent des réseaux pour les prendre en charge, forment les utilisateurs, des histoires des tranchées de la gestion informatique et des façons dont Apple pourrait améliorer ses produits pour les services informatiques.

Note rapide

Quick Note est l’une des nouvelles fonctionnalités d’iOS 15 et d’iPadOS 15. Il vous permet d’ajouter rapidement des notes à votre base de données Apple Notes sans quitter l’application. Quick Note arrive également sur macOS Monterey. Vous pourrez ajouter rapidement une note à l’aide d’un Hot Corner ou d’un raccourci clavier. Vous pouvez également ajouter des liens et du contenu textuel à partir de Safari.

Je vois que cette fonctionnalité est utile lors d’une réunion, et vous devez prendre une note et la compléter plus tard rapidement.

Mode faible consommation

Le mode basse consommation arrive sur macOS Monterey après avoir été sur iOS pendant des années. Lorsqu’il est activé, il réduit la vitesse d’horloge du système et la luminosité de l’écran pour prolonger la durée de vie de la batterie. Bien que la durée de vie de la batterie d’Apple Silicon soit impressionnante, tout moyen de la prolonger est très apprécié.

Là où je vois cela utilisé, c’est quand vous savez que vous allez être sur batterie pendant une période prolongée. Par exemple, disons que vous allez voyager la majeure partie de la journée ; vous pouvez activer le mode faible consommation avant le début de la journée afin de garantir la durée de vie de la batterie la plus longue possible. Cela sera également utile si vous êtes loin d’une prise de courant et que vous essayez de terminer un appel vidéo.

Contrôle universel

Bien qu’il reste à voir quand il sera disponible en production, Universal Control sera l’une des principales fonctionnalités de macOS Monterey. Il permet aux utilisateurs de Mac de contrôler un iPad ou même un autre Mac à l’aide du clavier et de la souris de leur ordinateur principal.

Je vois que cela est utile lorsque vous avez une application qui n’est qu’iPadOS que vous aimez utiliser pour la productivité. Au lieu d’avoir à basculer entre votre clavier Mac et votre Magic Keyboard pour y accéder, Universal Control vous permettra de contrôler les deux simultanément. Cela sera également utile pour les développeurs qui testent leurs applications iPad tout en utilisant Xcode sur leur Mac.

AirPlay sur Mac

AirPlay sur Mac semble être l’une de ces fonctionnalités qui auraient dû exister il y a une dizaine d’années. Cela vous sera utile lorsque vous utiliserez Keynote pour présenter, mais vous préférez utiliser la version iPad. Ensuite, au lieu d’avoir à vous assurer d’avoir le bon dongle, vous pourrez AirPlay sur un Mac et présenter de n’importe où dans la pièce.

Groupes d’onglets dans Safari

Avec les groupes d’onglets dans Safari, vous pouvez créer différents signets pour votre travail et votre usage personnel. Les groupes d’onglets se synchronisent sur iCloud, ils seront donc disponibles sur tous vos appareils. Par exemple, vous pouvez avoir un groupe d’onglets pour divers aspects de votre travail. J’adorerais voir cela s’étendre pour avoir des cookies uniques à l’avenir. Ce serait un excellent moyen de séparer les éléments tels que les connexions Google si vous travaillez avec plusieurs entreprises.

Conclure

Je suis enthousiasmé par macOS Monterey. Est-ce une sortie _ massive_ ? Non, mais c’est une belle amélioration d’une année sur l’autre pour le Mac. L’année prochaine, j’aimerais voir des innovations dans l’application Mail and Calendar, mais pour cette année, macOS Monterey semble être une belle mise à niveau pour les utilisateurs professionnels.

Apple @ Work vous est proposé par Kandji, une plate-forme moderne basée sur le cloud pour gérer et sécuriser vos appareils Mac, iPhone, iPad et Apple TV. Kandji permet aux équipes informatiques d’économiser des heures de travail manuel avec des fonctionnalités telles que des modèles de conformité en un clic et plus de 150 automatisations, applications et flux de travail prédéfinis. Demande d’accès.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :