Apple @ Work : empêchez les employés de passer aux versions bêta publiques d’iOS 15 et de macOS Monterey via votre MDM

Les versions bêta publiques d’Apple pour iOS 15, iPadOS 15 et macOS Monterey sont disponibles depuis quelques semaines. Bien qu’il y ait beaucoup d’enthousiasme autour d’eux pour des raisons professionnelles et personnelles, il y a aussi beaucoup à prendre en compte pour les services informatiques lorsque les employés souhaitent effectuer une mise à niveau avant d’avoir eu le temps de vérifier et de rectifier les problèmes de compatibilité. Voyons donc comment les services informatiques peuvent limiter la mise à niveau des employés vers les versions bêta du système d’exploitation de nouvelle génération d’Apple.

À propos d’Apple @ Work : Bradley Chambers a géré un réseau informatique d’entreprise de 2009 à 2021. Grâce à son expérience dans le déploiement et la gestion de pare-feu, de commutateurs, d’un système de gestion d’appareils mobiles, d’un réseau Wi-Fi d’entreprise, de centaines de Mac et de centaines d’iPad, Bradley mettra en évidence les façons dont Les responsables informatiques d’Apple déploient des appareils Apple, construisent des réseaux pour les prendre en charge, forment les utilisateurs, des histoires des tranchées de la gestion informatique et des façons dont Apple pourrait améliorer ses produits pour les services informatiques.

La première chose à mentionner est qu’il existe une grande différence entre les départements informatiques exécutant des copies bêta sur iOS et macOS sur leurs appareils et laissant d’autres départements choisir de mettre à niveau. Les professionnels de l’informatique sont souvent assez patients pour gérer les bogues et créer des solutions de contournement, telles que l’exécution de la version bêta dans une machine virtuelle. Cependant, lorsque les employés non informatiques effectuent une mise à niveau précoce, ils peuvent interrompre des parties critiques de leurs flux de travail et des tâches requises sans qu’un correctif ne vienne pendant plusieurs mois. Les professionnels de l’informatique peuvent également demander à participer au programme bêta d’AppleSeed qui vous permet d’accéder aux plans de test d’Apple pour vérifier que votre réseau et vos applications sont prêts pour les nouvelles versions.

Comment empêcher les employés d’installer les bêtas iOS et macOS

Les appareils n’ont accès aux bêtas iOS et macOS qu’après avoir installé un profil de configuration d’Apple, donc le moyen le plus simple d’empêcher vos employés de passer aux bêtas iOS et macOS est de les empêcher d’installer des profils de configuration.

Toute solution MDM moderne vous permettra de bloquer l’installation du profil de configuration sur les appareils iOS que vous gérez, donc une fois que vous avez poussé ce changement de configuration, vous êtes pris en charge pour la saison bêta.

Sur macOS, car il existe plus d’options pour gérer les choses, cela variera un peu selon les différents fournisseurs de MDM, mais vous voudrez trouver un moyen dans les paramètres de mise à jour logicielle de bloquer les mises à jour logicielles bêta. Une fois cette option activée, les utilisateurs finaux ne pourront pas accéder au logiciel macOS en version préliminaire. Une mise en garde est si l’utilisateur reçoit le programme d’installation de macOS Monterery en dehors du système de téléchargement d’Apple. Il pourrait alors être installé. Vous voudrez savoir si votre solution MDM peut bloquer des applications particulières. Si c’est possible, vous voudrez bloquer Installer macOS Monterey Beta.app

Emballer

La mise en place de ces contrôles simples empêchera vos utilisateurs de causer des ravages avec leurs appareils iOS et macOS pendant la saison bêta estivale. Je suis beaucoup plus susceptible de gérer des versions bêta sur mon iPad que sur mon Mac, j’utilise donc toujours macOS Big Sur. Au fur et à mesure que les versions bêta progressent, je vais mettre à niveau pour en savoir plus sur le système d’exploitation.

Bonne chance pendant la saison des tests bêta !

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :