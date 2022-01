Apple @ Work : évaluer les mises à niveau d’entreprise d’Apple en 2021 en vue de 2022

Apple @ Work vous est présenté par Mosyle, le leader de la gestion des appareils mobiles (MDM) et de la sécurité modernes pour les clients Apple des entreprises et de l’éducation. Plus de 28 000 entreprises utilisent les solutions Mosyle pour automatiser le déploiement, la gestion et la sécurité de millions d’appareils Apple chaque jour. Demandez un compte GRATUIT aujourd’hui et découvrez comment vous pouvez mettre votre flotte Apple en pilote automatique à un prix difficile à croire.

Alors que nous commençons une nouvelle année, je voulais revenir sur 2021 pour voir ce que tout Apple a lancé dans l’entreprise et juger de son impact sur les utilisateurs et les administrateurs informatiques en 2022. Voici donc mon bulletin d’entreprise Apple 2021.

Nouveau programme de mise à niveau Apple pour les entreprises

Il y a quelques semaines, . a annoncé qu’Apple s’était associé à CIT pour commencer à proposer des mises à niveau d’ordinateurs portables tous les 90 jours pour les clients professionnels. J’ai exprimé très clairement mon amour pour Apple Silicon, et le rythme des améliorations est stupéfiant.

D’un point de vue comptable, la location/bail de technologie peut également être plus facile sur les budgets car elle devient une dépense d’exploitation au lieu d’une dépense en capital. Ces mises à jour fréquentes devraient être un lavage d’un point de vue comptable, en supposant que les utilisateurs ne mettent pas à niveau les modèles. Si vous gérez des équipes d’ingénieurs logiciels, des ordinateurs portables plus rapides peuvent signifier un gain de temps considérable, ils finissent donc par se payer eux-mêmes avec une productivité accrue – un ingénieur de Reddit a également confirmé cette idée récemment.

Je donne un A+ à cette annonce, et j’espère qu’ils finiront par le proposer en interne et le proposer aux consommateurs via Apple Card.

Apple Business Essentials

En novembre, Apple a annoncé Apple Business Essentials. J’ai été époustouflé quand j’ai vu le service pour la première fois. Apple a créé une solution clé en main pour les entreprises de moins de 500 employés. Je pense que cela ouvrira beaucoup de petites et moyennes entreprises au monde de la gestion des appareils, et elles pourraient finalement choisir de passer à une solution plus dédiée à l’avenir. Pourtant, Apple envoie le message à toutes les entreprises que la gestion des appareils est essentielle.

Apple peut sécuriser les appareils professionnels et personnels (avec des protections pour préserver la confidentialité des données personnelles) pour tous les employés.

Le service qui me passionne le plus est la réparation d’appareils sur site lorsque les entreprises s’abonnent à AppleCare+ pour Apple Business Essentials. Les réparations matérielles dans les environnements de travail à distance sont un défi. Les employés n’ont pas la possibilité de se rendre au service d’assistance sur site pour un ordinateur de rechange, etc. Avec ce service, les employés peuvent faire effectuer des réparations rapidement par des techniciens agréés.

Je donne également un A+ à cette annonce car elle montre qu’Apple répond aux besoins des entreprises dans un nouvel environnement de travail.

Mises à niveau FaceTime

De nombreuses entreprises ont principalement standardisé Zoom pour la vidéoconférence, mais il y a encore beaucoup de place pour l’innovation ici. Bien que je ne voie pas Apple créer une entreprise concurrente de Zoom, j’aime les mises à niveau qu’il a apportées en 2021 pour le rendre plus utile pour les entreprises sans solution vidéo dédiée. Ces mises à niveau incluent l’ajout de liens FaceTime aux rendez-vous du calendrier et l’accès Web pour Android et PC.

J’évalue cet ajout à B+ pour les entreprises clientes d’Apple.

Mode faible consommation sur Mac

Nouveau avec macOS Monterey, le mode Low Power devrait être bénéfique pour les voyageurs d’affaires. Il réduit la vitesse d’horloge du système et la luminosité de l’écran pour prolonger la durée de vie de la batterie lorsqu’il est activé.

Cette fonctionnalité est classée A+ car tout ce qui prolonge la durée de vie de la batterie est bénéfique.

Effacer tout le contenu et les paramètres

Pour les administrateurs informatiques d’Apple, avoir la possibilité d’effacer tout le contenu et les paramètres sur macOS change la donne pour les déploiements d’appareils. Lorsqu’un appareil est prêt à être mis hors service, vous pourrez envoyer une commande sur votre système de gestion d’appareils mobiles pour effacer en toute sécurité les données utilisateur de la machine sans avoir à réinstaller le système d’exploitation. La réinstallation de macOS peut facilement prendre une heure et nécessite un processus manuel. Effacer tout le contenu et les paramètres permettra de gagner un temps considérable pour les déploiements plus importants.

Je ne sais pas s’il est possible de donner une caractéristique supérieure à A+, mais je vais en créer une – A+++++++.

MDM déclaratif

La nouvelle technologie MDM d’Apple promet de rendre la gestion des iPad, iPhone et Mac plus facile que jamais dans l’entreprise et le K-12. Le protocole MDM actuellement utilisé est « impératif et réactif », ce qui signifie qu’il est très centré sur le serveur. Une solution MDM pousse les profils et les logiciels vers les appareils gérés, mais ils ne peuvent pas penser et agir par eux-mêmes. Ce modèle a bien fonctionné pendant des années, mais il est lent. Les nouvelles modifications peuvent avoir des décalages car elles reposent sur des communications aller-retour entre iOS/macOS/tvOS et le serveur MDM. Si vous vous êtes déjà assis et avez attendu sur un iPad pour recevoir un changement de configuration du serveur, vous savez que ce processus peut voir des ralentissements sans comprendre pourquoi.

Le MDM déclaratif ramène une partie de la responsabilité de la mise en œuvre de la politique aux appareils eux-mêmes, ce qui devrait à son tour alléger la charge sur le serveur MDM.

Un exemple pratique de ceci est si vous poussez une nouvelle exigence pour réinitialiser un mot de passe de connexion à l’appareil qui nécessite qu’un utilisateur agisse, une fois que c’est fait, l’appareil peut signaler ce statut immédiatement au serveur MDM plutôt que d’attendre le appareil pour s’enregistrer plus tard (ou forcer un enregistrement).

Je note également cet ajout comme A+ car il lance la prochaine génération de technologie MDM.

Configurateur Apple pour iPhone

Avec Apple Configurator pour iPhone, il sera désormais possible de charger des Mac non achetés directement auprès d’Apple ou d’un revendeur agréé dans votre Apple Business Manager et Apple School Manager en utilisant uniquement votre iPhone. Il fait partie de la nouvelle application Apple Configurator pour iPhone. Une fois que vous vous êtes connecté à l’application avec un identifiant Apple géré, vous pourrez charger un Mac dans votre compte ABM ou ASM pendant le processus de configuration et éviter d’utiliser Apple Configurator sur le Mac.

Cet ajout sera fantastique pour les moments où vous devez courir chez Best Buy en raison d’un appareil endommagé, ou si vous trouvez une bonne affaire sur un MacBook Air d’Amazon, vous pouvez l’acheter, puis le charger sur votre compte ABM en utilisant simplement votre iPhone.

J’attribue un B+ à cette fonctionnalité car elle n’est pas aussi précieuse qu’elle l’aurait été avant le travail à distance, mais elle est toujours bénéfique.

Conclure

À la lecture de cette liste, Apple a lancé de nombreuses fonctionnalités spécifiques pour ses clients entreprises, y compris ses utilisateurs finaux. macOS Monterey et iOS 15 incluaient de nombreuses fonctionnalités que les utilisateurs professionnels trouveront utiles. Apple a également lancé une poignée de fonctionnalités mineures et importantes qui continuent de poser les bases pour les années à venir. Apple a exposé 11 raisons d’utiliser un Mac au travail, et bien que je ne sois pas d’accord avec toutes, il y en a bien plus que 11 lorsque vous les décomposez. Apple continue d’être le meilleur partenaire technologique de l’entreprise pour les utilisateurs finaux et les administrateurs informatiques. Je suis à la recherche de nombreuses annonces Apple passionnantes en 2022 alors que les entreprises continuent de déployer des Mac et des iPad.

