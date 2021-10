Apple @ Work : FaceTime obtient des mises à niveau indispensables dans macOS Monterey, mais voici ce qu’il devrait ajouter ensuite pour les entreprises

Apple @ Work vous est proposé par Mosyle, le leader de la gestion et de la sécurité des appareils mobiles (MDM) modernes pour les clients Apple des entreprises et de l’éducation. Plus de 22 000 entreprises utilisent les solutions Mosyle pour automatiser quotidiennement la gestion et la sécurité de millions d’appareils Apple. Demandez un compte GRATUIT aujourd’hui et découvrez comment vous pouvez mettre votre flotte Apple en pilote automatique à un prix difficile à croire.

Dans macOS Monterey, Apple ajoute des mises à niveau indispensables à FaceTime, ce qui en fait un concurrent évident de Zoom pour les petites entreprises. Cette semaine, je souhaite approfondir les nouveautés de FaceTime dans macOS Monterey et examiner ce que Apple pourrait faire ensuite pour continuer à en faire une alternative viable à la visioconférence pour les entreprises.

Quoi de neuf dans FaceTime pour macOS Monterey ?

FaceTime connaît sa mise à niveau la plus importante en 2021 depuis sa version originale. Alors que bon nombre de ces fonctionnalités auraient été intéressantes lors de la pandémie de 2020, il est formidable de voir Apple procéder à des mises à niveau indispensables à l’avenir. FaceTime est toujours l’un des moyens les plus simples de passer des appels vidéo, grâce à son intégration avec les groupes iMessage.

Je suis un grand utilisateur de Facetime avec quelques amis qui vivent hors de la ville. Ainsi, tout au long de la semaine, je lancerai fréquemment des appels FaceTime avec un SMS de groupe afin que je puisse rattraper mes amis. Il y a un simple bouton en haut à droite sur l’application iPhone FaceTime pour commencer un appel.

Dans macOS Monterey, FaceTime proposera Spatial Audio pour créer un « champ sonore qui aide les conversations à se dérouler aussi facilement qu’elles le feraient face à face ». Il isolera également votre voix du bruit de fond et brouillera l’arrière-plan de votre vidéo. Les utilisateurs d’Android et de PC peuvent désormais utiliser FaceTime avec leurs homologues Apple comme une fois qu’ils sont invités ; vous obtiendrez des liens FaceTime qui peuvent être joints à partir de n’importe quel navigateur Web.

FaceTime bénéficie également du partage d’écran afin que vous puissiez faire votre présentation, collaborer avec des collègues ou partager un mème amusant.

Intégration avec Slack

L’une de mes façons préférées de démarrer une réunion Zoom est dans Slack. Une fois l’application Zoom pour Slack installée, il vous suffit de taper /zoom et une réunion ponctuelle démarre.

Apple devrait créer une application Slack qui permette à FaceTime de faire la même chose. Pour les utilisateurs de matériel Apple, le lien lancerait l’application FaceTime. Pour les utilisateurs de PC/Android/Web, cela lancerait le nouvel accès Web FaceTime.

Application dédiée PC et Android

Bien que les utilisateurs de PC et d’Android puissent rejoindre les appels audio et vidéo FaceTime, ils ne peuvent pas les lancer. J’aimerais voir Apple publier des versions PC et Android gratuites de FaceTime afin que les utilisateurs de ces plates-formes puissent créer les appels au lieu de simplement les rejoindre.

Options d’enregistrement

Zoom est devenu un moyen populaire pour les podcasteurs d’enregistrer des interviews, car il intègre un enregistrement et peut enregistrer des pistes audio séparées. J’aimerais voir FaceTime obtenir une option d’enregistrement pour les appels audio et vidéo avec certaines fonctionnalités dédiées à l’aide aux podcasts, aux formateurs d’entreprise et à d’autres types de créateurs de contenu. Certaines de ces fonctionnalités peuvent inclure :

Isolez le bruit de fond pendant les enregistrements (version améliorée de ce qui s’en vient) Appuyez sur les AirPods pour désactiver/activer le streaming en direct sur YouTube, Twitch, etc.

Sommaire

J’adore FaceTime et je pense que c’est l’un des meilleurs moyens de communiquer avec les gens. Apple a ajouté de nombreuses fonctionnalités intéressantes à FaceTime dans iOS 15 et macOS Monterey, j’ai donc hâte de voir ce qui va arriver dans le futur.

