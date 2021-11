Apple @ Work vous est proposé par Mosyle, le leader de la gestion et de la sécurité des appareils mobiles (MDM) modernes pour les clients Apple des entreprises et de l’éducation. Plus de 22 000 entreprises utilisent les solutions Mosyle pour automatiser quotidiennement la gestion et la sécurité de millions d’appareils Apple. Demandez un compte GRATUIT aujourd’hui et découvrez comment mettre votre flotte Apple en pilote automatique à un prix difficile à croire.

Je suis devenu un utilisateur Mac en 2004 grâce à une recommandation d’un collègue de l’époque. Mon premier Mac était le PowerBook 12 pouces sous OS X Panther. L’une des premières applications que j’ai utilisées était Mail.app exécutant mon adresse e-mail .Mac (qui fonctionne toujours lors de la transition vers MobileMe et éventuellement iCloud). Le courrier électronique est l’une des applications les plus utilisées sur les ordinateurs des utilisateurs, car il s’agit toujours du principal appareil de communication d’entreprise. Cependant, le problème avec l’application Mail en 2021 est qu’elle n’est pas très différente de ce qu’elle était il y a 16 ans. Ainsi, de la même manière que Microsoft a Outlook et Windows Mail, est-il temps pour Apple de créer Apple Mail Pro et Apple Mail Lite pour macOS et iOS ?

Il y a tellement de fonctionnalités que d’autres applications de messagerie comme Spark, Spike, Two-Bird, Hey et même Outlook offrent par rapport à l’ensemble de fonctionnalités d’Apple Mail qu’elles commencent à paraître nues par rapport aux alternatives. Cependant, comme je l’ai mentionné au début, Apple Mail est probablement l’une des applications les plus populaires sur macOS et iOS, donc s’ils voulaient les garder simples pour les utilisateurs novices, ils pourraient la renommer Apple Mail Lite, puis travailler sur un Version Pro qui serait idéale pour les utilisateurs professionnels et les prosommateurs. Voici donc quelques-unes des fonctionnalités que j’aimerais voir offertes :

Envoi programmé – Envoyer plus tard

Dans un monde où le travail à distance et hybride devient rapidement la valeur par défaut, j’aimerais voir Apple implémenter une fonctionnalité d’envoi programmé dans une version Pro de l’application Apple Mail. L’envoi programmé est une excellente fonctionnalité lorsque vous rattrapez du travail pendant le week-end ou que vous savez qu’un collègue est absent du bureau. Au lieu d’envoyer l’e-mail immédiatement, une fonction d’envoi planifié vous permettrait de l’écrire, puis de planifier sa livraison plus tard.

Fonctionnalité de répétition des messages

Snooze est monnaie courante dans les applications de messagerie aujourd’hui, et je n’ai pas encore compris pourquoi Apple ne l’a pas implémenté. Si vous recevez un e-mail dont vous savez que vous n’aurez pas l’énergie mentale ou le temps pour le traiter pour le moment, vous pouvez le reporter à une autre heure pour vider votre boîte de réception pour le moment. Cette fonctionnalité est présente dans presque toutes les autres applications de messagerie que j’ai essayées au cours des dernières années.

API de tâche intégrée

Apple a conçu l’application Rappels pour être une application robuste qui peut presque remplacer Todoist ou Things. Cependant, j’aimerais voir Apple aller plus loin et créer une API de tâches pour son application Pro Mail afin de gérer mes tâches depuis Todoist ou Things sans quitter mon application de messagerie.

API de calendrier intégré

J’adore avoir une application de calendrier dédiée, mais j’aimerais qu’Apple donne de la visibilité à mon calendrier à partir de mon application de messagerie. Semblable à une API de tâche, une API de calendrier permettrait à des applications comme Fantastical et l’application Calendrier d’Apple d’afficher votre calendrier à venir, de voir comment les invitations affectent votre calendrier quotidien, etc. L’idée est de créer une fenêtre unique pour le courrier électronique et le calendrier similaire à celle d’Outlook. .

Modules complémentaires d’application de messagerie

Une dernière façon pour Apple d’étendre son application de messagerie Pro consiste à créer un « magasin d’applications de messagerie » similaire à ce qu’ils ont fait avec les applications iMessage. Ce serait un moyen pour d’innombrables autres applications de créer leurs propres intégrations et modules complémentaires de messagerie.

Filtrage intelligent

Le volume d’e-mails que je reçois ne cesse d’augmenter, j’aimerais donc qu’Apple intègre des informations dans son application Mail pour aider à catégoriser les messages de la même manière que la Smart Inbox de Spark et la Priority Inbox de Spike pour aider à se concentrer sur les e-mails les plus importants tout en ignorant les reçus, newsletter, etc. jusqu’à une date ultérieure.

Quoi d’autre?

Que devrait ajouter Apple à une version Pro de son application de messagerie ? Je pense qu’il existe un modèle pour un App Store dans une application globale. L’e-mail est un élément tellement essentiel de notre expérience de travail qu’il est possible d’innover en vous permettant d’intégrer des calendriers, des tâches, des contacts, des flux RSS, etc. dans votre application de messagerie.

