Apple @ Work : iPadOS 15 donne à l’iPad un avenir meilleur sur le lieu de travail

J’utilise des iPad sur mon lieu de travail depuis la sortie du tout premier. J’ai géré des iPad lorsque l’utilitaire de configuration iPhone était le seul moyen de les configurer pour les écoles et les entreprises. J’ai utilisé toutes les versions majeures d’Apple Configurator pour déployer des iPad. Je sais très bien où l’iPad s’effondre en tant que conducteur quotidien et où il s’effondre. Après avoir passé un long week-end avec juste un iPad exécutant iPadOS 15, mes espoirs sont renouvelés pour l’appareil et le multitâche.

À propos d’Apple @ Work : Bradley Chambers gère un réseau informatique d’entreprise depuis 2009. Grâce à son expérience dans le déploiement et la gestion de pare-feu, de commutateurs, d’un système de gestion d’appareils mobiles, d’un réseau Wi-Fi d’entreprise, de centaines de Mac et de centaines d’iPad, Bradley mettra en évidence les façons dont Les responsables informatiques d’Apple déploient des appareils Apple, construisent des réseaux pour les prendre en charge, forment les utilisateurs, des histoires des tranchées de la gestion informatique et des façons dont Apple pourrait améliorer ses produits pour les services informatiques.

Avant PadOS 15, le multitâche sur iPad était tout à fait correct. C’était bien, mais pas quelque chose que je voulais utiliser sauf si nécessaire. Il était difficile à utiliser et exiger que le quai soit impliqué côte à côte le rendait difficile à utiliser.

iPadOS 15 et Magic Keyboard

L’une des avancées majeures de l’iPad ces dernières années est le Magic Keyboard. Personnellement, cela a fait passer l’iPad d’une tablette à un ordinateur portable. Cependant, avant sa sortie, je disais depuis des années que sans un support de souris approprié, l’ergonomie de l’iPad ne fonctionne pas pour l’utiliser plus de 8 heures par jour.

Lorsque vous combinez le Magic Keyboard avec les nouvelles options multitâches de l’iPadOS 15, nous nous rapprochons de plus en plus de l’iPad devenant un pair du Mac. Oui, je sais que beaucoup de gens utilisent l’iPad comme leur seul ordinateur, mais ce n’est pas encore tout à fait là pour tout le monde.

Dans iPadOS 15, le multitâche est facilement déclenché.

Ouvrez n’importe quelle application. Appuyez sur les trois points en haut au centre de l’écran. Le menu contiendra 3 ou 4 options, selon l’application que vous utilisez : Plein écran, Vue fractionnée, Glisser sur, Fenêtre centrale.

iPadOS 15 apporte également la bibliothèque d’applications par rapport à celle apparue pour la première fois sur iOS 14. L’icône de la bibliothèque d’applications apparaîtra dans le Dock iPad avec iPadOS 15. Cela signifie que vous pouvez voir toutes vos applications sans avoir à revenir à l’écran d’accueil. Par exemple, pour utiliser Split View ou Slide Over, faites glisser une icône de la bibliothèque d’applications et vous êtes prêt.

En utilisant mon iPad Air avec le clavier magique pendant quatre jours comme pilote quotidien, j’ai trouvé que c’était une expérience beaucoup plus rapide pour faire mon travail que sur iPadOS 14. Les modifications mineures apportées par Apple ont rendu le système d’exploitation beaucoup plus rapide à naviguer car vous rebondissez entre les applications.

Apple a exposé de nombreux nouveaux raccourcis clavier pour les nouvelles commandes multitâches, il est donc facile de « survoler » le système d’exploitation sans retirer les mains du clavier.

Voudrais-je abandonner mon MacBook Air au profit d’un iPad aujourd’hui ? Non, mais je pourrais facilement me rendre à un endroit où j’ai arrêté de voyager avec un Mac, cependant.

Quelle est la prochaine étape pour iPadOS et le multitâche ?

À l’avenir, je cherche toujours un moyen d’ouvrir plus de deux applications et de redimensionner librement les applications. Bien que ces fonctionnalités ne signifient peut-être pas grand-chose sur un appareil de 11 pouces, si les rumeurs d’un iPad de plus de 12,9 pouces sont vraies, alors iPadOS peut commencer à s’étendre à davantage de “fenêtrage”. La nouvelle fonctionnalité Quick Note me donne l’espoir qu’Apple augmentera les options multitâches à l’avenir.

Même sans aucune extension future, j’ai trouvé iPadOS plus facile à utiliser pendant de longues périodes. Pour les clients professionnels qui considèrent l’iPad comme leur appareil principal, l’avenir s’annonce plus radieux.

