Apple @ Work : la caméra COOLPO 360 degrés est une alternative économique parfaite pour la visioconférence plug and play macOS

Les caméras à 360 degrés ont peut-être été utilisées un peu avant COVID, mais elles sont maintenant un pilier dans chaque salle de conférence, salle de classe, etc. Meeting Owl a été la référence ici avec son intégration étroite avec macOS et Windows, mais aussi une gestion facile avec l’application iOS Meeting Owl. Si vous recherchez une option économique, la caméra COOLPO 360 degrés coûte environ les 2/3 du coût avec un ensemble de fonctionnalités robustes, ce qui en fait une excellente option si vous cherchez à mettre à niveau plusieurs pièces ou même à mettre à niveau votre bureau à domicile.

À propos d’Apple @ Work : Bradley Chambers a géré un réseau informatique d’entreprise de 2009 à 2021. Grâce à son expérience dans le déploiement et la gestion de pare-feu, de commutateurs, d’un système de gestion d’appareils mobiles, d’un réseau Wi-Fi d’entreprise, de centaines de Mac et de centaines d’iPad, Bradley mettra en évidence les façons dont Les responsables informatiques d’Apple déploient des appareils Apple, construisent des réseaux pour les prendre en charge, forment les utilisateurs, des histoires des tranchées de la gestion informatique et des façons dont Apple pourrait améliorer ses produits pour les services informatiques.

La caméra COOLPO est dotée d’une résolution 4K, de quatre microphones et d’une caméra à 360 degrés qui en feront un excellent ajout à n’importe quelle salle de conférence ou salle de classe. Après avoir utilisé les caméras Owl pendant de nombreux mois, le COOLPO est une alternative viable avec des spécifications matérielles solides.

configuration macOS

Configurer cette caméra sur macOS est extrêmement simple. Bien qu’il existe des logiciels que vous pouvez installer pour ajouter des fonctionnalités supplémentaires, la majeure partie de la magie de la caméra réside dans le matériel. Tout ce que vous avez à faire est de le brancher sur USB A, et il apparaîtra comme une option de caméra et de microphone dans Zoom, Google Hangouts, etc. La possibilité d’utiliser la caméra sans pilotes personnalisés dans votre solution de vidéoconférence préférée est pratique lorsque de nouvelles versions de macOS sont publiées.

Si vous souhaitez installer le logiciel, vous accéderez à des paramètres supplémentaires, à un tableau blanc, etc. Il apporte d’excellentes options, mais ce n’est pas obligatoire. Cependant, si vous installez un ordinateur permanent dans une salle de conférence, je vous recommande de l’installer.

Matériel

En commençant par les micros, j’ai été bluffé par la qualité pour le prix ici. Il comprend quatre microphones et est idéal pour une zone d’environ 15 pieds de l’appareil.

Côté caméra, il s’agit d’une résolution 4k avec un regard à 360 degrés. Lorsque les microphones détectent un nouveau bruit, la caméra pivote pour montrer cette personne dans la vue.

Côté son, il est parfait pour une salle de conférence ou une salle de classe. Ce n’est pas assez fort pour une salle de conférence plus grande, cependant. D’un autre côté, le système de haut-parleurs est à 360 degrés pour correspondre à l’objectif de la caméra, de sorte que tout le monde dans une salle de réunion l’entendra très bien.

Dans l’ensemble, il est comparable du point de vue matériel au Meeting Owl (considéré comme l’étalon-or) mais à un prix inférieur. Ma seule plainte concernant le matériel est le type de câble personnalisé sur l’entrée de la caméra. Je préférerais voir un connecteur USB-C dans les futures versions.

Intégration d’applications

Comme je l’ai mentionné précédemment, il fonctionne parfaitement avec Zoom, Google Hangouts, Skype, Spike Video, etc. De plus, comme il apparaît comme une caméra et un microphone standard sur macOS, il peut être utilisé avec n’importe quel logiciel prenant en charge la sélection de caméra et de micro. Une chose à garder à l’esprit : cela ne fonctionne pas avec FaceTime et ne prend pas en charge les arrière-plans vidéo personnalisés dans Zoom.

Réflexions générales

Si vous recherchez une caméra à 360 degrés, le modèle COOLPO sera difficile à battre. Il est facile à configurer sur macOS tout en disposant d’un matériel solide. C’est un choix facile si vous devez mettre à niveau la configuration AV dans une salle de classe ou une salle de conférence pour continuer l’apprentissage virtuel ou les réunions hybrides où une partie des personnes participent à la réunion, mais il y a aussi des personnes qui se connectent à distance. Avec une qualité de construction solide, la caméra COOLPO 360 degrés coche toutes les cases pour un choix solide pour les utilisateurs de Mac ayant besoin d’une caméra de salle de conférence.

