Apple @ Work: la prise en charge du bureau à distance pour macOS est cruciale pour le succès du travail à distance

L’un des défis majeurs du support informatique d’entreprise dans un environnement distant est le dépannage lorsque vous avez besoin d’aider quelqu’un avec quelque chose lié au logiciel. Il existe plusieurs façons de prendre en charge le bureau à distance sur macOS, alors examinons les options disponibles.

Option à petit budget: FaceTime

Pour les petites entreprises sans budget pour une solution dédiée, l’utilisation de FaceTime fonctionnera pour les demandes mineures. J’ai eu quelqu’un FaceTime qui m’a utilisé un autre appareil et l’a pointé vers l’écran à la rigueur. Lorsqu’il est préoccupé par un message d’erreur, il a été utile de guider quelqu’un pour le résoudre.

La bonne chose à propos de FaceTime est qu’il est gratuit et ne nécessite aucune configuration supplémentaire.

Facile à installer: Splashtop SOS

Mon outil préféré en ce moment est Splashtop SOS. Je paie 199 $ / an, puis je peux faire une assistance à distance sur n’importe quelle machine sans avoir besoin de préinstaller quoi que ce soit. Lorsque j’utilise SOS, je peux envoyer aux gens un e-mail pour télécharger une petite application qui générera un code que je pourrai saisir de mon côté pour démarrer la session à distance. Sur macOS, vous devrez demander à la personne d’accorder à Splashtop l’autorisation d’enregistrer l’écran, d’obtenir des fonctionnalités d’accessibilité et d’autres autorisations macOS diverses avant de pouvoir prendre le contrôle, mais l’application fait un excellent travail en guidant les utilisateurs tout au long du processus.

J’utilise ce service depuis des années et c’est de loin ma façon préférée de faire une assistance à distance sur macOS. J’adore le fait qu’il n’y a rien à installer à l’avance et que je peux l’utiliser pour me connecter à des Mac, des PC, des appareils Android ou iOS.

Intégré à votre MDM

Addigy est une solution populaire de gestion des appareils mobiles Apple, et ils ont ajouté la prise en charge intégrée du bureau à distance à leur solution en 2020.

LiveDesktop offre une expérience inégalée pour contrôler à distance les appareils macOS. Contrairement aux outils tiers qui installent une application distincte pour contrôler l’appareil, LiveDesktop utilise le cadre de gestion à distance intégré à macOS. Ensuite, LiveDesktop canalise en toute sécurité le trafic de ce service vers une URL unique à laquelle vous pouvez accéder depuis Addigy. LiveDesktop ne nécessite aucune installation de logiciel supplémentaire, aucune création d’utilisateur local supplémentaire et aucune préférence de confidentialité pour se connecter aux appareils macOS.

En utilisant la solution MDM d’Addigy, vous bénéficierez d’un accès à distance intégré à tous les Mac de votre flotte sans abonnement supplémentaire à une solution tierce. Si votre organisation souhaite déménager de façon permanente au travail depuis son domicile, vous devez envisager un accès à distance robuste à votre parc d’appareils.

LiveDesktop utilise la configuration de gestion à distance intégrée dans macOS, vous n’aurez donc pas à vous soucier des futures versions de macOS qui cassent la fonctionnalité. Supposons qu’un utilisateur soit déjà connecté à une machine. Dans ce cas, ils recevront les alertes de partage d’écran intégrées de macOS, informant que quelqu’un tente de contrôler son ordinateur à distance et d’approuver ou de refuser. Je m’attends à ce que d’autres fabricants de MDM ajoutent cette fonctionnalité au fil du temps.

Récapitulatif de la prise en charge des postes de travail à distance pour macOS

Ce ne sont pas les seules solutions. Des entreprises comme LogMeIn et GoToMyPC offrent de nombreuses options pour les particuliers et les entreprises. En fonction du nombre de personnes que vous soutenez et de la fréquence que vous utilisez, vous finirez probablement par opter pour une solution peu coûteuse / facile à utiliser ou une solution plus gérée. J’utilise Splashtop SOS depuis un moment, mais je connais plusieurs excellentes solutions. Si vous effectuez une assistance informatique à distance pour macOS, quelle solution utilisez-vous? Faites-moi savoir dans les commentaires ci-dessous!

