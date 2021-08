Apple @ Work : l’API Security Endpoint d’Apple permet aux fournisseurs de solutions de sécurité de fournir des produits de qualité professionnelle tout en préservant l’expérience Mac

Apple @ Work vous est proposé par Mosyle, le leader de la gestion et de la sécurité des appareils mobiles (MDM) modernes pour les clients Apple des entreprises et de l’éducation. Plus de 22 000 entreprises utilisent les solutions Mosyle pour automatiser quotidiennement la gestion et la sécurité de millions d’appareils Apple. Demandez un compte GRATUIT aujourd’hui et découvrez comment mettre votre flotte Apple en pilote automatique à un prix difficile à croire.

Alors que nous poursuivons notre série sur la conception de la sécurité d’entreprise d’Apple, je souhaite examiner le cadre Endpoint Security. Bien qu’il n’ait que quelques années, je pense que c’est un élément crucial du « pitch » d’entreprise d’Apple à l’avenir.

À propos d’Apple @ Work : Bradley Chambers gère un réseau informatique d’entreprise depuis 2009. Grâce à son expérience dans le déploiement et la gestion de pare-feu, de commutateurs, d’un système de gestion d’appareils mobiles, d’un réseau Wi-Fi d’entreprise, de centaines de Mac et de centaines d’iPad, Bradley mettra en évidence les façons dont Les responsables informatiques d’Apple déploient des appareils Apple, construisent des réseaux pour les prendre en charge, forment les utilisateurs, des histoires des tranchées de la gestion informatique et des façons dont Apple pourrait améliorer ses produits pour les services informatiques.

Si vous avez déjà utilisé un PC Windows sur le lieu de travail, vous savez que certains des « outils de gestion » qui sont installés finissent par causer des problèmes importants pour l’utilisation quotidienne. J’entends encore des histoires d’amis à moi qui doivent utiliser des PC pour leur travail, et ils disent à quel point ils sont lents à cause de tous les bloatwares supplémentaires installés.

Honnêtement, je comprends les deux côtés. Je reçois le côté de l’informatique qui essaie de protéger les ressources de l’entreprise. Mais j’ai aussi le côté de l’utilisateur final qui veut faire son travail. Ce scénario est la raison pour laquelle l’API Endpoint Security est si importante pour Apple.

Endpoint Security est une API C pour surveiller les événements du système pour les activités potentiellement malveillantes. Vous pouvez écrire votre client dans n’importe quelle langue prenant en charge les appels natifs. Votre client s’enregistre auprès d’Endpoint Security pour autoriser les événements en attente ou recevoir des notifications d’événements antérieurs qui se sont déjà produits. Ces événements incluent les exécutions de processus, le montage de systèmes de fichiers, les processus de fork et l’émission de signaux.

En savoir plus sur l’API Endpoint Security d’Apple

Si vous souhaitez regarder une vidéo pour en savoir un peu plus à ce sujet, regardez cette vidéo de la WWDC 2020. TL;DW : L’API Endpoint Security est le remplacement moderne des applications qui souhaitent se connecter au niveau Kernal. Chaque fois qu’une nouvelle version de macOS était publiée, les applications qui s’exécutaient à ce niveau étaient toujours problématiques. En raison de ce problème, les entreprises ont dû retarder la mise à niveau vers la dernière version de macOS, ce qui entraînerait en fait des problèmes de sécurité potentiels, car leurs appareils n’étaient pas corrigés pour les dernières menaces et vulnérabilités.

Jamf Protect

L’une des premières applications à être publiées à l’aide de cette nouvelle API publiée avec Catalina était Jamf Protect. Jamf Protect a étendu les outils de sécurité macOS intégrés tels que XProtect et Gatekeeper pour améliorer les rapports, la conformité et la sécurité tout en utilisant l’API d’Apple pour fournir un outil de sécurité sans clé.

Pourquoi la sécurité des points d’extrémité est-elle importante ?

L’API de sécurité des terminaux d’Apple montre qu’Apple reconnaît que XProtect et Gatekeeper ne sont pas suffisants pour les services informatiques des entreprises. Ainsi, au lieu de se mettre la tête dans le sable et de laisser les fournisseurs de sécurité créer des logiciels intrusifs qui aggravent le fonctionnement du Mac, ils se sont mis au travail pour donner aux fournisseurs de sécurité d’entreprise un chemin vers une solution raisonnable. L’API Endpoint Security leur permet de créer leurs outils de manière à préserver l’expérience Mac des utilisateurs finaux utilisant Apple at Work.

Pour les fournisseurs de sécurité, la construction autour de cette API montre à leurs clients qu’ils se soucient de l’expérience Mac et qu’ils resteront également facilement compatibles avec les futures versions de macOS.

Photo de Patrick Ward sur Unsplash

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :