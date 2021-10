Apple @ Work vous est proposé par Kandji, une plate-forme moderne basée sur le cloud pour gérer et sécuriser vos appareils Mac, iPhone, iPad et Apple TV. Kandji permet aux équipes informatiques d’économiser des heures de travail manuel avec des fonctionnalités telles que des modèles de conformité en un clic et plus de 150 automatisations, applications et flux de travail prédéfinis. Demande d’accès.

L’argument selon lequel « apportez votre propre appareil » et les appareils appartenant à l’entreprise s’est poursuivi pendant une grande partie des deux dernières décennies. Initialement, il n’y avait presque aucune raison pour un environnement BYOD car les réseaux d’entreprise étaient fortement liés à un environnement Active Directory. Au fur et à mesure que le temps a passé et que nous sommes passés à un modèle axé sur le cloud, cet argument a commencé à changer, cependant. Donc, en 2021, le BYOD a-t-il un sens, en particulier dans une entreprise axée sur Apple ? Cette semaine, je veux expliquer pourquoi je pense que le BYOD est une bonne stratégie, et la semaine prochaine, j’examinerai les avantages de devenir une propriété institutionnelle.

Avantages du BYOD

Avec une telle augmentation des opportunités de travail à distance, les raisons d’un environnement BYOD ont changé. À certains égards, le matériel est devenu quelque peu hors de propos dans l’entreprise. Cela ne veut pas dire que les gens ne se soucient pas du matériel dont ils disposent, mais plutôt, ce n’est pas aussi crucial pour accéder aux applications spécifiques de l’entreprise.

Avant que la plupart des applications d’entreprise clés ne soient déplacées vers un modèle de cloud SaaS, il était presque nécessaire d’avoir Windows. Aujourd’hui, presque toutes vos applications sont facilement accessibles dans un navigateur Web, peu importe que vous ayez Windows ou Mac. En réalité, l’abandon des applications natives a été bénéfique pour Apple dans l’entreprise, car les Mac peuvent facilement accéder aux applications qui nécessitaient auparavant un PC. Désormais, des services comme Okta et JumpCloud sont autant le « OS » que macOS ou Windows.

D’un point de vue logistique, ne pas être impliqué dans la commande et l’expédition des appareils a beaucoup de sens, en particulier pour les équipes distantes.

Choix de l’employé

L’un des principaux avantages du BYOD est que les employés peuvent choisir leurs propres appareils. Supposons qu’une entreprise donne une allocation sur la façon de la dépenser. Avec la sortie des ordinateurs portables Apple M1, la plupart des employés peuvent cependant se débrouiller sans avoir besoin de passer à un modèle d’ordinateurs portables Pro haut de gamme. Disons que vous donnez aux employés une allocation de 1500 $ ; ils peuvent choisir comment équiper leur ordinateur avec leurs mises à niveau et accessoires. Si un employé souhaite obtenir plus de stockage au-delà de la limite, il peut effectuer une mise à niveau de sa poche.

Presque tous les ordinateurs vendus aujourd’hui seront parfaitement adaptés aux personnes qui ne font pas de travail de développement/conception. Évidemment, pour ces postes, une allocation supplémentaire pourrait être nécessaire.

Facilite les réparations

Une chose à laquelle je pense fortement est d’exiger AppleCare + si vous optez pour la voie BYOD. L’un des avantages du modèle matériel et logiciel de bout en bout d’Apple est qu’il n’y a qu’un seul endroit où aller pour obtenir de l’aide. Si vous rencontrez un problème qui finit par être lié au matériel, un service informatique peut vous envoyer dans un Apple Store local pour des réparations. Tant que l’appareil est sous AppleCare+, il ne devrait pas y avoir de frais remboursables, sauf en cas de dommage accidentel.

Lorsque les organisations ne possèdent pas les machines, elles ne sont pas responsables des réparations. Au lieu de cela, il appartiendra aux employés de s’assurer qu’ils ont une machine qui fonctionne, tout comme il est de leur responsabilité de s’assurer que leur Internet domestique fonctionne.

Inscription facile au MDM

Même pour les appareils BYOD, Apple facilite l’inscription de ces appareils dans une solution de gestion des appareils mobiles afin que les organisations puissent appliquer des politiques et installer des applications d’entreprise. Encore une fois, Apple a fait un excellent travail sur macOS en préservant l’expérience Apple tandis que les organisations peuvent toujours assurer la conformité via MDM.

Bien que macOS Monterey permette d’inscrire des Mac BYOD dans Apple Business Manager, ce ne sera probablement pas la stratégie pour les équipes distantes, car le processus ne sera pas adapté aux employés utilisant Apple Configurator sur iPhone.

La semaine prochaine : Pourquoi le BYOD est une mauvaise idée

Dans les semaines à venir, j’examinerai les avantages d’une stratégie détenue par l’institution et pourquoi il pourrait être judicieux pour les grandes organisations d’en tenir compte.

