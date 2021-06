Apple @ Work : le MDM déclaratif et l’Apple Configurator pour iPhone jettent les bases de l’avenir de la gestion des appareils Apple

L’une de mes sessions préférées à la WWDC chaque année est celle sur les nouveautés de la gestion des appareils Apple. Cette année, nous avons eu un premier aperçu du protocole MDM de nouvelle génération d’Apple appelé Declarative MDM. Apple a également fourni plusieurs autres améliorations à iOS et macOS pour rationaliser la gestion de vos déploiements Apple.

MDM déclaratif

La nouvelle technologie MDM d’Apple promet de rendre la gestion des iPads, iPhones et Macs en entreprise et K-12 plus facile que jamais. Le protocole MDM actuellement utilisé est « impératif et réactif », ce qui signifie qu’il est très centré sur le serveur. Une solution MDM pousse les profils et les logiciels vers les appareils gérés, mais les appareils ne peuvent pas vraiment penser et agir par eux-mêmes. Ce modèle a bien fonctionné pendant des années, mais il est un peu lent. Les nouvelles modifications peuvent avoir des décalages car elles reposent sur des communications aller-retour entre iOS/macOS/tvOS et le serveur MDM. Si vous vous êtes déjà assis et avez attendu sur un iPad pour recevoir un changement de configuration du serveur, vous savez que ce processus peut voir des ralentissements sans savoir pourquoi.

Ce que fait le MDM déclaratif, c’est de confier une partie de la responsabilité de la mise en œuvre des politiques aux appareils eux-mêmes, ce qui devrait à son tour alléger la charge sur le serveur MDM.

Un exemple pratique de ceci est si vous poussez une nouvelle exigence pour réinitialiser un mot de passe de connexion à l’appareil qui nécessite qu’un utilisateur agisse, une fois que c’est fait, l’appareil peut signaler ce statut immédiatement au serveur MDM plutôt que d’attendre le appareil pour s’enregistrer plus tard (ou forcer un enregistrement).

Configurateur Apple pour iPhone

Il sera désormais possible de charger des Mac non achetés directement auprès d’Apple dans votre Apple Business Manager et Apple School Manager. Il fait partie de la nouvelle application Apple Configurator pour iPhone. Une fois connecté à l’application avec un identifiant Apple géré, vous pourrez charger un Mac dans votre compte ABM ou ASM pendant le processus de configuration. Le nouveau Apple Configurator pour iPhone restaurera également un Mac avec une puce T2 ou un Apple Silicon Mac.

Cet ajout sera fantastique pour les moments où vous devez vous rendre chez Best Buy en raison d’un appareil endommagé ou si vous trouvez une bonne affaire sur un MacBook Air d’Amazon, vous pouvez l’acheter, puis le charger sur votre compte ABM.

Effacer tout le contenu et les paramètres sur macOS

Avec macOS Monterey, Apple facilitera la restauration de votre Mac aux paramètres d’usine. Dans l’application Préférences Système, une nouvelle option « effacer tout le contenu et les paramètres » est similaire à ce que nous avons sur iOS depuis des années.

En entreprise, ce paramètre facilitera la mise hors service d’un Mac et saura que les données ne peuvent pas être récupérées. Voici comment Apple décrit la nouvelle fonctionnalité :

Les Préférences Système offrent désormais une option pour effacer toutes les données utilisateur et les applications installées par l’utilisateur du système tout en conservant le système d’exploitation actuellement installé. Étant donné que le stockage est toujours crypté sur les systèmes Mac avec du silicium Apple ou la puce T2, le système est instantanément et en toute sécurité « effacé » en détruisant les clés de cryptage.

Emballer

La nouvelle technologie MDM déclarative ressemble à la réorganisation du protocole MDM dont j’entends parler depuis quelques années. Il semble que cela va accélérer la plupart des tâches impliquées par les appareils qui envoient et reçoivent des données du MDM.

Apple Configurator pour iPhone est une très belle amélioration. Cela vous sera utile si vous devez vous rendre dans votre magasin Best Buy ou Apple Store local pour acheter une machine en cas de dommage ou de location imprévue. Dans le passé, vous n’auriez pas pu l’ajouter à votre compte Apple, mais maintenant vous le ferez.

Dans l’ensemble, cela ressemble à une version très solide d’Apple du côté de la gestion d’entreprise. Il jette les bases d’une croissance continue pour Apple dans l’entreprise.

