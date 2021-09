Apple @ Work : les Mac sont-ils moins chers que les PC en entreprise ? Une nouvelle étude dit oui

Apple @ Work vous est proposé par Kandji, une plate-forme moderne basée sur le cloud pour gérer et sécuriser vos appareils Mac, iPhone, iPad et Apple TV. Kandji permet aux équipes informatiques d’économiser des heures de travail manuel avec des fonctionnalités telles que des modèles de conformité en un clic et plus de 150 automatisations, applications et flux de travail prédéfinis. Demande d’accès.

Dans une étude récente de Forrester, des recherches ont été menées sur le coût total de possession actualisé des Mac exécutant Apple Silicon par rapport aux concurrents du marché. L’étude révèle que les organisations pourraient économiser plus de 800 $ sur trois ans par rapport à un PC. Comment est-ce ainsi ? Les Mac sont-ils moins chers à long terme ? Regardons le rapport plus en détail.

À propos d’Apple @ Work : Bradley Chambers gère un réseau informatique d’entreprise depuis 2009. Grâce à son expérience dans le déploiement et la gestion de pare-feu, de commutateurs, d’un système de gestion d’appareils mobiles, d’un réseau Wi-Fi d’entreprise, de centaines de Mac et de centaines d’iPad, Bradley mettra en évidence les façons dont Les responsables informatiques d’Apple déploient des appareils Apple, construisent des réseaux pour les prendre en charge, forment les utilisateurs, des histoires des tranchées de la gestion informatique et des façons dont Apple pourrait améliorer ses produits pour les services informatiques.

« Nous obtenons une puissance de calcul pour les postes d’entrée de gamme qui est comparable à ce que nous avions l’habitude de fournir uniquement à nos utilisateurs haut de gamme. Donc, beaucoup de productivité supplémentaire vient avec cela. Directeur informatique, commerce de détail

Les PC nécessitent plus de personnes pour gérer

Dans le rapport, il a été noté que lorsque vous incluez les données des Mac M1, les Mac permettent aux organisations d’économiser 635 $ par Mac en comparant les coûts de support et d’exploitation. En utilisant des technologies telles que le déploiement sans contact et la gestion des appareils mobiles, la gestion des Mac sur le lieu de travail nécessite moins d’employés informatiques que ceux qui utilisent des PC.

Une chose que je pense mérite d’être prise en compte, c’est que parce que les employés connaissent généralement iOS, cela rend la transition vers macOS beaucoup plus fluide. La plupart des mêmes applications sont disponibles sur les deux plates-formes.

Les Mac réduisent le coût de l’énergie

L’une des choses que j’ai remarquées avec Apple Silicon est que davantage d’employés peuvent utiliser le MacBook Air d’origine. Avec les ordinateurs Intel, davantage d’employés auraient besoin de mettre à niveau la RAM ou éventuellement un MacBook Pro. Une mise à niveau de 90 $ ici et là ne semble pas beaucoup pour vos achats personnels, mais lorsque vous envisagez plus de 1000 ordinateurs, chaque mise à niveau compte.

Le rapport cite également l’absence de licence de système d’exploitation ou de contrat de maintenance logicielle pour le Mac. Certaines des fonctionnalités de sécurité sous-jacentes éliminent également le besoin de licences de sécurité supplémentaires pour les terminaux.

Une chose qui a aidé Mac à progresser dans l’entreprise est le passage aux applications SaaS qui s’exécutent dans un navigateur. Lorsque Apple se débattait dans l’entreprise, l’une des raisons pour lesquelles de nombreuses organisations ne voulaient pas les utiliser était que bon nombre de leurs applications principales nécessitaient Windows pour fonctionner. Ce n’est tout simplement pas le cas aujourd’hui.

Réduit le risque de violations de données

Dans le rapport, un responsable informatique d’entreprise dans le secteur des services financiers a déclaré :

« Nous n’avons eu aucun incident de malware au cours des trois années écoulées depuis que nous sommes passés à un déploiement 100 % Mac. Nous pouvons voir les avantages de traction et de rétention, la productivité et l’innovation que permettent les Mac. Mais, finalement, nous avons opté pour Mac pour la sécurité, et c’est très fort.

Les Mac, bien qu’ils ne soient pas impénétrables, offrent une grande protection dès le départ grâce à la technologie Touch ID, FileVault 2 et Gatekeeper. Étant donné que cette technologie est conçue en pensant à la facilité d’utilisation du consommateur, il est facile pour les employés de profiter d’une sécurité maximale sans nuire à la productivité.

Conclure

Le rapport cite également l’amélioration des performances des employés comme mesure clé. Les organisations qui utilisent Mac améliorent leur taux de rétention de 20 % et la productivité augmente de 5 %.

Les personnes interrogées ont généralement signalé une satisfaction accrue des employés et ont déclaré que les employés qui choisissent Mac sont moins susceptibles de partir. De plus, les améliorations des performances dans toutes les tâches du MacBook Air M1, la durée de vie prolongée de la batterie et l’élimination d’un ventilateur rendent les employés plus productifs et diminuent le nombre d’interruptions par jour.

Comptez-moi dans ce bateau. Si j’avais la possibilité d’obtenir un PC gratuit au travail ou de payer un Mac de ma poche, je choisirais le Mac. Avoir mes applications préférées m’aide à faire plus de travail en moins de temps. Si nous avons appris quelque chose de cette étude, c’est qu’Apple est un acteur sérieux de la technologie d’entreprise. Une chose à retenir lorsque l’on considère Mac vs PC sur le lieu de travail est la valeur de revente. Si vous remplacez les Mac à 999 $ tous les trois ans, vous pouvez facilement les revendre pour 350 à 500 $ selon la forme dans laquelle ils se trouvent lorsque vous allez les remplacer.

