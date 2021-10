Apple @ Work : les principales nouvelles fonctionnalités de macOS Monterey pour les utilisateurs d’entreprise

Apple @ Work vous est proposé par Kandji, une plate-forme moderne basée sur le cloud pour gérer et sécuriser vos appareils Mac, iPhone, iPad et Apple TV. Kandji permet aux équipes informatiques d’économiser des heures de travail manuel avec des fonctionnalités telles que des modèles de conformité en un clic et plus de 150 automatisations, applications et flux de travail prédéfinis. Demande d’accès.

Avec macOS Monterey à l’horizon, les entreprises commenceront rapidement à examiner leur stratégie de déploiement. Je sais que de nombreux professionnels de l’informatique manquent l’ancienne fenêtre de mise à niveau de macOS de 18 mois, mais Apple a fait un travail fantastique en réduisant les interruptions de mise à niveau de macOS au fil du temps. Bien sûr, il y a des bugs, mais les développeurs d’applications et les fabricants de matériel font un excellent travail en mettant rapidement à jour leurs applications. Au cours des dernières années, nous sommes tous entrés dans le cycle de mise à niveau d’automne avec tous nos appareils.

Au cours des deux prochaines semaines, j’examinerai les fonctionnalités de la prochaine mise à niveau macOS d’Apple qui auront un impact sur le travail.

À propos d’Apple @ Work : Bradley Chambers gère un réseau informatique d’entreprise depuis 2009. Grâce à son expérience dans le déploiement et la gestion de pare-feu, de commutateurs, d’un système de gestion d’appareils mobiles, d’un réseau Wi-Fi d’entreprise, de centaines de Mac et de centaines d’iPad, Bradley mettra en évidence les façons dont Les responsables informatiques d’Apple déploient des appareils Apple, construisent des réseaux pour les prendre en charge, forment les utilisateurs, des histoires des tranchées de la gestion informatique et des façons dont Apple pourrait améliorer ses produits pour les services informatiques.

Effacer tout le contenu et les paramètres

Les Préférences Système offrent désormais une option pour effacer toutes les données utilisateur et les applications installées par l’utilisateur du système, tout en conservant le système d’exploitation actuellement installé. Étant donné que le stockage est toujours crypté sur les systèmes Mac avec du silicium Apple ou la puce T2, le système est instantanément et en toute sécurité « effacé » en détruisant les clés de cryptage.

Quotidiennement, Effacer tout le contenu et les paramètres sera la fonctionnalité la plus importante de macOS Monterey pour les professionnels de l’informatique. Lorsqu’un appareil est prêt à être mis hors service, vous pourrez envoyer une commande sur votre système de gestion d’appareils mobiles pour effacer en toute sécurité les données utilisateur de la machine sans avoir à réinstaller le système d’exploitation. La réinstallation de macOS peut facilement prendre une heure et nécessite un processus manuel, donc pour les déploiements plus importants, Effacer tout le contenu et les paramètres permettra un gain de temps considérable.

Continuez vos appels FaceTime tout en partageant simultanément tout votre écran ou simplement une application spécifique. Collaborez avec des collègues, organisez une soirée de jeux avec des amis ou planifiez vos prochaines vacances en groupe. Vous pouvez désormais envoyer à vos amis et à votre famille un lien pour se connecter sur FaceTime, même s’ils utilisent Windows ou Android.1 Et il est toujours crypté de bout en bout, de sorte que votre appel est aussi privé et sécurisé que n’importe quel autre appel FaceTime.

Pour les petites équipes, les mises à niveau vers FaceTime dans macOS Monterey seront une excellente alternative à Zoom. Désormais, vous pourrez faire des présentations sur FaceTime et inviter les utilisateurs Windows et Android à des appels de groupe.

Alors que des applications comme Zoom ont un forfait gratuit généreux, Apple met désormais FaceTime sur un pied d’égalité avec Google Hangouts et Spike Video en tant qu’options de chat vidéo simples.

S’adaptera-t-il à une organisation de plus de 20 personnes ? Non, mais ce sera parfait pour les petites entreprises qui ont besoin de discuter avec leur équipe et leurs clients. Apple inclut également des liens FaceTime programmés pour un événement dans votre calendrier.

Focus vous aide à rester dans le moment où vous avez besoin de vous concentrer ou de vous éloigner. Choisissez un Focus qui n’autorise que les notifications que vous souhaitez. Vous pouvez travailler pendant que vous êtes dans la zone ou profiter d’un dîner sans distraction. Choisissez parmi une liste d’options Focus suggérées ou créez la vôtre.

Mon Mac est l’endroit où je fais 100 % de mon travail, je suis donc enthousiasmé par les outils Focus qu’Apple ajoute à macOS. L’idée derrière cette fonctionnalité est que vous pouvez personnaliser vos alertes et notifications en fonction de votre travail. Ainsi, par exemple, si vous souhaitez vous concentrer pendant que vous effectuez un travail ciblé comme l’écriture de code ou l’écriture, vous pouvez suspendre toutes les notifications de Slack, Email, etc.

Vos paramètres de mise au point seront synchronisés sur iCloud avec tous vos appareils, donc si vous utilisez plusieurs Mac ou appareils iOS au travail, vous pouvez y avoir accès. Votre statut sera automatiquement affiché dans l’application Messages afin que les gens sachent que vous ne les ignorez pas.

Et après?

Ce sont, selon moi, les fonctionnalités les plus utilisées dans macOS Monterey. La semaine prochaine, j’examinerai des outils tels que Quick Note, Low Power Mode, Universal Control, AirPlay sur Mac et Spatial Audio pour voir comment ils seront utilisés sur le lieu de travail.

