Apple @ Work : liste de souhaits WWDC 2021 pour la gestion des appareils Apple dans l’entreprise et K-12

L’une des semaines les plus excitantes de l’année pour nous dans l’écosystème Apple est presque arrivée. La World Wide Developer Conference d’Apple débutera la semaine prochaine. Bien que ce soit à nouveau virtuel, nous attendons tous avec impatience une semaine passionnante d’annonces alors que nous examinons ce qui se passe dans iOS 15, iPadOS 15, macOS 13 et, espérons-le, quelques annonces pour tvOS. Côté entreprise, j’attends avec impatience la session « Quoi de neuf avec la gestion des appareils Apple » qui se déroule généralement en milieu de semaine. Nous arrivons à un an depuis l’acquisition de Fleetsmith par Apple, il sera donc intéressant de voir si nous avons des nouvelles à ce sujet. Malgré cela, voici certaines choses que j’aimerais voir d’Apple en ce qui concerne la gestion des appareils d’entreprise et K-12 pour cette série de mises à niveau logicielles.

Abonnements groupés en VPP

L’achat de logiciels d’entreprise est pénible, mais ce n’est pas obligatoire. J’aimerais voir Apple mettre en œuvre des abonnements en masse via Apple School Manager et Apple Business Manager. L’achat de logiciels d’entreprise devrait être plus accessible, et Apple peut le faire.

Les grandes entreprises qui achètent plus de 100 sièges ne l’utiliseraient probablement pas. Néanmoins, il serait idéal pour les organisations de moins d’une quinzaine d’employés de pouvoir licencier leurs logiciels pour iOS et macOS directement via le portail commercial et K-12 d’Apple.

Connexion Wi-Fi à distance

Le Wi-Fi est désormais la technologie de communication par défaut pour tous les produits Apple. Cependant, il est possible d’ajouter Ethernet aux ordinateurs portables d’Apple à l’aide d’adaptateurs USB-C, et même le nouvel iMac a supprimé l’Ethernet de l’ordinateur réel au profit de son intégration dans le cordon d’alimentation.

Cela étant dit, à l’ère du travail à distance, le dépannage du Wi-Fi est difficile. La cause du problème n’est toujours pas immédiatement claire, et bien qu’il soit possible de créer des journaux à la fin de l’utilisateur, j’aimerais que cela soit une option dans une API de gestion des appareils mobiles.

La façon dont j’envisage ce fonctionnement est que lorsque l’option est sélectionnée du côté MDM, l’utilisateur doit accepter que sa connexion soit enregistrée. Aucune donnée de navigation réelle ne serait collectée, mais plutôt l’environnement RF autour de l’appareil. Cette collection resterait active pendant 36 heures, puis se déconnecterait automatiquement.

Ces données aideraient les équipes informatiques à résoudre les problèmes de connectivité Wi-Fi à distance.

Vider le cache à distance

L’un des plus gros problèmes dans un monde basé sur le cloud est parfois que les caches se remplissent localement et peuvent causer des problèmes lorsque les appareils doivent exécuter des mises à jour, etc. J’aimerais voir une commande MDM pour effacer tout cache local ou supprimer les mises à jour système en attente dans afin de libérer de l’espace sur le disque dur.

Intégration intelligente de la connexion par badge avec l’iPad multi-utilisateurs

Je suis sûr que cela n’arrivera pas, mais j’aimerais voir Apple intégrer les badges Clever dans l’iPad partagé en K-12. Clever est un service d’authentification unique destiné aux écoles K-12 qui est gratuit. Clever a un business model génial : ils travaillent avec les écoles gratuitement, mais ils font payer les développeurs d’applications. Pour les écoles, ce pitch est une évidence. Pour les fournisseurs d’applications, je pense que c’est gagnant-gagnant. Leur présentation aux clients de Clever sera un déploiement beaucoup plus simple par rapport aux concurrents qui ne développent pas pour Clever. Acheter et se connecter à Clever est tout ce qu’un client aura besoin de savoir.

Pour se connecter à Clever, les étudiants utilisent des badges de code QR, donc aucun mot de passe n’est nécessaire. Si Apple intégrait Clever à Apple School Manager, l’iPad partagé serait encore plus facile à déployer et à gérer.

Quelle est la prochaine étape pour la gestion des appareils Apple

J’ai hâte de voir ce qui se passe la semaine prochaine à la WWDC. Bien que la nouvelle session de gestion des appareils mobiles d’Apple ne soit pas la plus discutée dans la section d’actualités technologiques du site Web, elle est essentielle pour les entreprises qui utilisent des produits Apple dans l’entreprise.

