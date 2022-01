Apple @ Work : MacBook Air vs MacBook Pro 14″ – Quoi de mieux pour les utilisateurs professionnels ?

Apple @ Work vous est proposé par Mosyle, le leader de la gestion et de la sécurité des appareils mobiles (MDM) modernes pour les clients Apple des entreprises et de l’éducation. Plus de 22 000 entreprises utilisent les solutions Mosyle pour automatiser la gestion et la sécurité de millions d’appareils Apple chaque jour. Demandez un compte GRATUIT aujourd’hui et découvrez comment vous pouvez mettre votre flotte Apple en pilote automatique à un prix difficile à croire.

Bien que nous attendions toujours l’Apple Silicon Mac Pro et éventuellement les modèles Pro mis à niveau du Mac Mini et de l’iMac, nous avons maintenant une visibilité complète sur les plans d’Apple pour la gamme d’ordinateurs portables. La question que les gens se posent maintenant : quel est le meilleur ordinateur portable pour les clients professionnels : MacBook Air ou MacBook Pro ?

À propos d’Apple @ Work : Bradley Chambers a géré un réseau informatique d’entreprise de 2009 à 2021. Grâce à son expérience dans le déploiement et la gestion de pare-feu, de commutateurs, d’un système de gestion d’appareils mobiles, d’un réseau Wi-Fi d’entreprise, de centaines de Mac et de centaines d’iPad, Bradley mettra en évidence les façons dont Les responsables informatiques d’Apple déploient des appareils Apple, construisent des réseaux pour les prendre en charge, forment les utilisateurs, des histoires des tranchées de la gestion informatique et des façons dont Apple pourrait améliorer ses produits pour les services informatiques.

Retour sur Pro vs Air

De retour sur la gamme Intel, de nombreux utilisateurs sans besoins exigeants ont opté pour les ordinateurs portables Pro pour avoir plus de ports que l’Air, une résolution d’écran plus élevée ou un peu plus de puissance. J’ai été dans ce camp pendant de nombreuses années. Je ne suis pas un développeur, un concepteur ou un éditeur vidéo d’aucune sorte, donc je n’ai pas de besoins « Pro », mais j’ai opté à maintes reprises pour le MacBook Pro.

Configuration informatique actuelle

Lorsque Apple a sorti le modèle MacBook Air 2020 avec la puce M1, j’ai immédiatement vendu mon ordinateur portable actuel et l’ai commandé. Honnêtement, je n’ai jamais été aussi heureux avec un ordinateur de ma vie. Bien sûr, nous devrions toujours ressentir cela si nous passons à un nouveau modèle, mais cela n’a pas toujours été le cas, en particulier en ce qui concerne les claviers Butterfly des modèles précédents.

J’ai vraiment apprécié l’utilisation quotidienne du MacBook Air pour le travail, le plaisir et tout le reste au cours de la dernière année. Cependant, avec la sortie du MacBook Pro 2021 14″ et du MacBook Pro 16″ avec un processeur mis à niveau, j’ai examiné de près mes besoins quotidiens ainsi que les ports que j’aimerais avoir sur mon pilote quotidien.

Vie informatique simplifiée

L’un de mes objectifs pour cette année était de rationaliser ma vie informatique. Je travaille à domicile, donc je ne suis pas toujours exactement au même endroit chaque jour. Certains jours, je suis au bureau dans ma chambre. Les autres, je serai dans la cuisine. Enfin, un ou deux jours par semaine, je sors de chez moi dans un café.

Dans le cadre de cet objectif, je me suis débarrassé de mon moniteur externe, de mon clavier et de ma souris. Je voulais faire de mon ordinateur portable le seul appareil informatique, je devais donc ajuster mon flux de travail à cette réalité. Au cours de ce processus, j’ai réalisé que j’étais OK avec seulement deux ports sur mon ordinateur. Je l’utilise principalement pour charger mon ordinateur portable et mon téléphone lorsque je suis loin de chez moi. Je branche un disque dur USB une fois par mois pour exécuter une sauvegarde Time Machine, mais sinon, je n’utilise pas beaucoup d’accessoires.

Assez de puissance

Quand j’ai comparé la puissance du MacBook Pro à celle du MacBook Air, j’étais un peu jaloux, mais quand j’ai regardé mes flux de travail informatiques, j’ai réalisé que l’Air a assez de puissance pour mes besoins pour les prochaines années. Bien sûr, le Pro serait excellent, mais j’aime aussi beaucoup le facteur de forme de l’Air.

MacBook Air vs Pro : quel est le meilleur pour les entreprises ?

Quand je regarde quels ordinateurs sont les meilleurs pour les clients commerciaux, je regarde les achats à grande échelle et en volume. Par exemple, si votre entreprise achète habituellement des MacBook Pro pour 100 employés et que vous envisagez de déplacer 75 % d’entre eux vers Airs lors de votre prochain bail, combien d’argent économiseriez-vous ?

Pour cet exercice, je considère le MacBook Air d’origine par rapport au MacBook Pro de 14 pouces d’origine.

Si vous avez acheté 75 MacBooks Air à 999 $, vous seriez à 74 925 $ avant taxes. Les 25 MacBook Pro 14 pouces supplémentaires coûteraient 49 975 $. Ainsi, l’achat total serait de 124 900 $ avant licence MDM, taxes, AppleCare, etc.

Si vous exécutez le même exercice avec tous les MacBook Pro 14″, vous seriez à 199 900 $. C’est un gros bond de prix. Lorsque l’on examine le retour sur investissement de l’achat Pro dans l’entreprise, cela n’a tout simplement aucun sens. Les Pros 14″ et 16″ sont-ils des ordinateurs incroyables ? Absolument, mais le MacBook Air est fantastique pour le rapport puissance/prix.

J’aime ce qu’Apple a fait avec la gamme MacBook. Il fait baisser le rapport puissance/prix sur le bas de gamme tout en offrant des options intéressantes sur le haut de gamme. J’oserais dire que le MacBook Air d’origine suffirait à des usages professionnels pour presque tout le monde en dehors des développeurs, des monteurs vidéo, des photographes, etc. Donc, lorsque vous regardez des Mac pour le travail, optez pour Air à moins qu’il n’y ait une raison d’aller Pro. Avec un Mac à bas prix extrêmement convaincant, Apple a rendu plus facile la justification de l’achat de Mac en entreprise.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :