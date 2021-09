Apple @ Work : pourquoi la Genius Bar est un élément sous-estimé de l’expérience Mac pour les petites entreprises

Apple @ Work vous est proposé par Mosyle, le leader de la gestion et de la sécurité des appareils mobiles (MDM) modernes pour les clients Apple des entreprises et de l’éducation. Plus de 22 000 entreprises utilisent les solutions Mosyle pour automatiser quotidiennement la gestion et la sécurité de millions d’appareils Apple. Demandez un compte GRATUIT aujourd’hui et découvrez comment mettre votre flotte Apple en pilote automatique à un prix difficile à croire.

Alors que les petites entreprises ont suivi la tendance de transformation numérique des grandes entreprises, disposer d’une technologie fiable est devenu de plus en plus important. Lorsque les appareils rencontrent des problèmes, les propriétaires d’entreprise ont besoin de réparations, et ils en ont besoin rapidement. L’empreinte croissante d’Apple L’Apple Store et la barre de génie sont devenus une bouée de sauvetage pour les petites entreprises sans service informatique dédié.

Avoir un accès local aux réparations autorisées

L’un des défis pour une petite entreprise utilisant Windows et des PC est de savoir où demander de l’aide. Appelez-vous Microsoft ? Appelez-vous le fabricant du PC ? Pouvez-vous vous rendre dans votre magasin d’électronique local ? S’il y a des problèmes de garantie, ce magasin peut-il les gérer ? Ce problème est l’un des défis lorsque vous n’avez pas l’intégration de bout en bout d’Apple.

Lorsque vous utilisez un MacBook Air pour votre petite entreprise et que vous rencontrez des problèmes logiciels, vous planifiez un appel avec l’assistance Apple. Ils peuvent vous aider à diagnostiquer et à résoudre le problème au téléphone. Il existe même des méthodes sécurisées pour leur permettre de contrôler à distance votre ordinateur afin qu’ils puissent voir le problème de première main.

Lorsque vous rencontrez des problèmes matériels, qu’ils soient sous ou hors garantie, vous pouvez utiliser l’application Apple Support pour prendre rendez-vous dans votre Apple Store local. Si vous êtes comme moi et que vous n’avez pas d’Apple Store à moins d’une heure de vous, vous pouvez utiliser la même application pour prendre rendez-vous dans un centre de réparation Apple agréé.

Dans ma ville, je peux utiliser Best Buy ou Simply Mac. Lorsque vous utilisez un centre de réparation Apple agréé, vous savez que toutes les pièces seront des réparations Apple officielles, que les réparations couvertes par la garantie sont gratuites et que le travail sera presque toujours parfait. J’ai toujours pensé que si je déposais mon ordinateur portable, il serait réparé du premier coup. Bien sûr, si vous ne voulez pas vous soucier de l’emmener quelque part, vous pouvez demander à Apple de vous expédier et de l’emballer et de l’expédier à Apple Depot pour réparation. Ils vous le renverront une fois la réparation terminée.

Conclure

Pour une petite entreprise qui n’a pas de personnel informatique dédié, avoir accès aux Apple Geniuses sur l’Apple Store peut être une bouée de sauvetage lorsque vous rencontrez des problèmes. Du côté de la sécurité, les petites entreprises peuvent accéder immédiatement à FileVault 2, Touch ID, GateKeeper et à toutes les autres technologies de sécurité d’Apple qu’elles mettent à la disposition de leurs plus gros clients. Même sans exécuter une solution de gestion des appareils mobiles, Apple fonctionne parfaitement pour les petites entreprises qui n’ont pas de personnel informatique sur place.

Cependant, même les petites entreprises doivent sauvegarder leurs Mac. Un moyen simple consiste à utiliser un disque dur Time Machine ou un service de sauvegarde en nuage comme Backblaze, où même si votre bureau est inondé ou que votre ordinateur a été volé, vous auriez un service de sauvegarde en nuage pour restaurer tous vos fichiers à partir du moment où vous obtenez un nouveau ordinateur.

