Apple @ Work : quand Apple ajoutera-t-il le Wi-Fi 6E aux Mac, iPhone et iPad ?

Maintenant que la saison de sortie des appareils Apple est terminée, le seul commentaire négatif que j’ai vu est qu’aucun appareil Apple n’est équipé du Wi-Fi 6E, la dernière norme sans fil. Cela aurait pu être frustrant pour les entreprises clientes qui achètent des appareils sur un cycle de vie de trois à quatre ans. Cependant, malgré les rumeurs selon lesquelles l’iPhone 13 inclurait le Wi-Fi 6E, Apple n’est jamais à la pointe des normes de communication, et il y a une raison à cela.

À propos d’Apple @ Work : Bradley Chambers gère un réseau informatique d’entreprise depuis 2009. Grâce à son expérience dans le déploiement et la gestion de pare-feu, de commutateurs, d’un système de gestion d’appareils mobiles, d’un réseau Wi-Fi d’entreprise, de centaines de Mac et de centaines d’iPad, Bradley mettra en évidence les façons dont Les responsables informatiques d’Apple déploient des appareils Apple, construisent des réseaux pour les prendre en charge, forment les utilisateurs, des histoires des tranchées de la gestion informatique et des façons dont Apple pourrait améliorer ses produits pour les services informatiques.

Qu’est-ce que le Wi-Fi 6E ?

Le Wi-Fi 6E est une révolution pour les réseaux sans fil. La meilleure façon que je connaisse pour l’expliquer est d’imaginer si toutes les voitures Tesla avaient une route rien que pour elles. Combien de trafic en moins verriez-vous sur votre trajet domicile-travail ? C’est ce que le Wi-Fi6e crée.

Il fonctionne sur la bande 6 GHz afin qu’aucun appareil hérité ne puisse y accéder. Les appareils Wi-Fi 6e pourront fonctionner sur le Wi-Fi 6 et d’autres normes précédentes, mais aucun appareil sans prise en charge 6e n’accédera à l’autoroute.

Du point de vue de la capacité, il aura accès à 59 canaux sans chevauchement, donc des endroits comme les arènes sportives, les salles de concert et d’autres environnements à haute densité fourniront beaucoup plus de capacité avec moins d’interférences.

Vie de la batterie

Les iPhones, iPads et ordinateurs portables Mac sont finalement jugés sur deux choses : à quelle vitesse ils peuvent aller et pour combien de temps. La durée de vie de la batterie règne en maître pour de nombreuses personnes, en particulier les voyageurs d’affaires. Si Apple adoptait le Wi-Fi 6E aujourd’hui, les utilisateurs verraient probablement une moins bonne autonomie de la batterie tout en n’ayant pas accès à de nombreux réseaux 6E.

Extreme Networks a été le premier fournisseur à livrer un point d’accès 6E en juillet, mais il faudra probablement quelques années avant que les écoles, les centres commerciaux et les stades sportifs commencent à mettre à niveau leurs réseaux.

Nous sommes également probablement à environ un an de la banalisation des réseaux domestiques Wi-Fi 6E. En effet, avec la pénurie actuelle de puces, il sera difficile de passer à une nouvelle norme alors que les produits existants sont souvent difficiles à trouver.

Quand Apple ajoutera-t-il le Wi-Fi 6E à l’iPhone, l’iPad et le Mac ?

Apple attendra encore un an pour intégrer le Wi-Fi 6E dans l’iPhone, l’iPad et le Mac. En attendant, Apple aura des puces plus performantes, moins chères et plus stables. De plus, au moment où Apple ajoutera le Wi-Fi 6E à son produit, il y aura plus de réseaux Wi-Fi Wi-Fi 6E auxquels se connecter pour profiter de la nouvelle technologie. Sans accès aux réseaux Wi-Fi 6E, présenter le Wi-Fi 6E comme un avantage clé d’un nouvel appareil n’a pas beaucoup de sens.

Au cours des dernières années, nous avons vu de nouvelles normes Wi-Fi arriver d’abord sur l’iPhone et l’iPad, puis sur le Mac, mais comme Apple Silicon est désormais au cœur de toute la gamme, je prédis qu’elles seront toutes mises à niveau à peu près en même temps.

Je suis enthousiasmé par le Wi-Fi 6E, mais comme l’industrie l’a fait avec le Wi-Fi 6 (802.11ax), nous avons pris de l’avance sur la vitesse à laquelle nous pensions qu’il faudrait pour voir la plupart des entreprises et des utilisateurs à domicile se mettre à niveau. Cela étant dit, si vous gérez un réseau Wi-Fi d’entreprise et que vous devez bientôt le rafraîchir, je vous recommande vivement de considérer le Wi-Fi 6E comme une exigence clé.

