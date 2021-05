Apple @ Work: quel sera l’impact sur l’entreprise de l’exécution d’applications iOS sur macOS?

Apple @ Work vous est proposé par Kandji, la solution MDM conçue exclusivement pour les organisations fonctionnant sous Apple. Kandji est une plate-forme moderne basée sur le cloud pour gérer et sécuriser de manière centralisée vos appareils Mac, iPhone, iPad et Apple TV, ce qui permet aux équipes informatiques d’économiser d’innombrables heures de travail manuel grâce à des fonctionnalités telles que des modèles de conformité en un clic et plus de 150 automatisations prédéfinies, applications et workflows. Demande d’accès.

La transition vers Apple Silicon est fantastique jusqu’à présent. Ayant été un utilisateur Apple depuis 2004, c’est mon deuxième changement de processeur, et cette transition se déroule exceptionnellement bien. Mon Apple MacBook Air M1 est mon Mac préféré de tous les temps. Pour le marché des entreprises, Apple Silicon apporte de nombreux facteurs bénéfiques, mais l’un des plus sous-estimés est les applications iOS fonctionnant sur macOS.

À propos d’Apple @ Work: Bradley Chambers gère un réseau informatique d’entreprise depuis 2009. Grâce à son expérience du déploiement et de la gestion de pare-feu, de commutateurs, d’un système de gestion d’appareils mobiles, d’une connexion Wi-Fi professionnelle, de centaines de Mac et de centaines d’iPad, Bradley mettra en évidence les moyens par lesquels Les responsables informatiques d’Apple déploient des appareils Apple, créent des réseaux pour les prendre en charge, forment les utilisateurs, des histoires issues des tranchées de la gestion informatique et des façons dont Apple pourrait améliorer ses produits pour les services informatiques.

Exécuter des applications iOS sur macOS n’est pas quelque chose qui m’intéressait auparavant. Pourtant, une fois qu’Apple a annoncé que ce serait une fonctionnalité de macOS sur Apple Silicon, j’ai commencé à réfléchir aux types d’avantages que les entreprises clientes verraient en ayant une nouvelle option pour charger des applications iOS sur leurs déploiements macOS.

Applications SaaS simplifiées

L’une des principales raisons pour lesquelles les entreprises voudront envisager de déployer des Mac Apple Silicon à court terme sur leurs homologues Intel est le déploiement d’applications SaaS simplifiées qui pourraient ne pas être disponibles sur Intel.

Je pense spécifiquement aux applications utilisées pour la paie et la soumission des dépenses. Beaucoup de ces applications ont des applications iOS natives mais n’ont pas d’applications macOS natives, et le chemin recommandé était de travailler sur le Web. Du point de vue de la formation, les employés devaient être formés pour travailler dans deux lieux distincts. En passant aux applications iOS, les employés peuvent avoir une expérience native sur macOS et iOS. Je sais que l’application d’envoi de reçus de carte de crédit que je dois utiliser ne prend pas en charge le glisser-déposer sur le Web, il est donc agréable d’avoir des contrôles iOS natifs sur mon Apple Silicon Mac.

Une autre option sera les outils CRM de l’entreprise. Si un employé préfère la version iPad, il bénéficiera de la même expérience sur macOS.

De nombreuses entreprises se sont tournées vers les solutions de gestion de l’apprentissage pour la formation des employés. Le développement du LMS nécessite deux approches: comment fonctionne-t-il sur mobile et comment fonctionne-t-il sur le Web?

En déployant l’application iOS sur tous leurs appareils macOS et iOS, il y aura un portail unique pour toutes les formations en entreprise. Si l’appareil iOS prend en charge les téléchargements hors ligne, un macOS peut désormais en profiter pour que les employés puissent suivre une formation dans un avion sans Wi-Fi (ou Wi-Fi assez rapide pour la vidéo).

Et après?

Nous commençons tout juste à exécuter des applications iOS sur Mac, mais ce sont les deux catégories qui viennent immédiatement à l’esprit. À l’avenir, nous ne penserons même pas à exécuter des applications iOS sur macOS. Nous allons exécuter une seule application professionnelle qui s’exécute sur tous nos appareils de la même manière. Du point de vue de la formation et du dépannage, offrir une expérience unifiée sur tous les types d’appareils sera très utile pour les services informatiques.

