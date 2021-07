Apple @ Work : simplifiez l’assistance à distance avec l’application gratuite SupportApp de Root3

in

macOS est un système d’exploitation fantastique pour les travailleurs à distance. Il est facile à entretenir, très sécurisé et facile à utiliser. Il y a des moments où les choses tournent mal, cependant. Lorsque vous appelez le service informatique de votre entreprise, il est crucial de lui fournir les informations dont il a besoin pour diagnostiquer le problème. Je suis récemment tombé sur une application qui doit devenir une norme pour macOS dans chaque entreprise appelée SupportApp.

À propos d’Apple @ Work : Bradley Chambers gère un réseau informatique d’entreprise depuis 2009. Grâce à son expérience dans le déploiement et la gestion de pare-feu, de commutateurs, d’un système de gestion d’appareils mobiles, d’un réseau Wi-Fi d’entreprise, de centaines de Mac et de centaines d’iPad, Bradley mettra en évidence les façons dont Les responsables informatiques d’Apple déploient des appareils Apple, construisent des réseaux pour les prendre en charge, forment les utilisateurs, des histoires des tranchées de la gestion informatique et des façons dont Apple pourrait améliorer ses produits pour les services informatiques.

Que pouvez-vous faire avec SupportApp

Comme vous pouvez le voir sur les photos, SupportApp offre de nombreuses informations rapides en un coup d’œil qui peuvent aider à déterminer où un problème pourrait se trouver sur macOS. Il offre un certain nombre d’options de personnalisation que je détaille ci-dessous. L’idée derrière l’application est de mettre en évidence les informations clés qui pourraient avoir un impact sur les performances de macOS tout en fournissant des liens rapides vers les ressources de l’entreprise.

L’icône de la barre de menus pour SupportApp peut être personnalisée pour utiliser votre propre PNG ou un symbole SF. La rangée au-dessus des boutons permet un titre personnalisé et la mise en place du logo de votre entreprise. Le logo prend en charge plusieurs formats d’image redimensionnés à une hauteur maximale de 48 points. Le rapport hauteur/largeur d’origine sera conservé.

Au total, quatre éléments seront affichés dans les quatre boutons supérieurs, et les équipes informatiques peuvent choisir parmi plusieurs options qui conviennent le mieux à leur organisation. Vous pouvez choisir parmi le nom de l’ordinateur, la version macOS (un clic ouvre la mise à jour du logiciel), le dernier redémarrage (peut être personnalisé pour afficher un ! s’il dépasse le temps maximum recommandé par votre organisation), le stockage utilisé, l’adresse IP avec un indicateur pour le Wi-Fi ou Ethernet (utile lors du dépannage de VPN, de réseau invité, etc.) et indique quand le mot de passe du compte utilisateur expirera.

Les boutons des troisième et quatrième rangées se comportent comme des raccourcis vers des applications ou des liens. Les deux rangées peuvent afficher deux ou trois boutons. Ces raccourcis peuvent inclure un portail d’aide d’entreprise, un portail RH, un numéro de téléphone d’assistance, etc.

Déploiement de SupportApp

Ce qui rend SupportApp encore plus utile, c’est qu’il peut être déployé et configuré à partir de votre système de gestion d’appareils mobiles. Il est répertorié sur la place de marché Jamf. Root3 fournit des informations de personnalisation détaillées sur Github ainsi que des ressources pour le déploiement à partir de MDM.

Emballer

SupportApp est développé par Root3, spécialisé dans la gestion des appareils Apple. Root3 offre une expertise et une assistance aux organisations pour tirer le meilleur parti de leurs appareils Apple et est basée aux Pays-Bas. Si vous êtes au téléphone avec un employé ou même si vous utilisez un outil de partage d’écran pour diagnostiquer à distance un problème, l’application Support peut fournir des informations en un coup d’œil qui peuvent accélérer le temps de résolution.

Il est fourni gratuitement, donc tant que vous êtes prêt à travailler sur sa configuration, vous pouvez commencer à l’utiliser dans votre organisation dès aujourd’hui. Commencez avec SupportApp Github.

