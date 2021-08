Apple @ Work : un protocole MDM léger a été crucial pour préserver l’expérience Apple au travail

Apple @ Work vous est proposé par Mosyle, le leader de la gestion et de la sécurité des appareils mobiles (MDM) modernes pour les clients Apple des entreprises et de l’éducation. Plus de 22 000 entreprises utilisent les solutions Mosyle pour automatiser quotidiennement la gestion et la sécurité de millions d’appareils Apple. Demandez un compte GRATUIT aujourd’hui et découvrez comment mettre votre flotte Apple en pilote automatique à un prix difficile à croire.

Au cours de la dernière semaine de ma série d’examens de certaines des décisions critiques prises par Apple dans la conception de ses programmes d’entreprise, je souhaite explorer comment Apple a implémenté la gestion des appareils mobiles et pourquoi elle atteint l’équilibre de ne pas interférer avec les employés faisant leur travail tout en donnant au service informatique les contrôles dont ils ont besoin pour sécuriser les appareils des employés.

Comme je l’ai mentionné à plusieurs reprises dans cette série, lorsque les employés découvrent que leurs appareils deviendront « gérés », leur première pensée est : « Génial, maintenant mon Mac sera lent ». Heureusement, Apple a conçu la gestion des appareils mobiles de manière à s’intégrer nativement aux appareils.

Profils de configuration Apple

Au cœur de l’intégration MDM d’Apple se trouvent les profils de configuration. Les profils de configuration d’Apple sont des fichiers XML contenant des charges utiles, et les charges utiles gèrent des paramètres spécifiques sur les appareils Mac, iOS et tvOS. Un profil de configuration peut contrôler plusieurs paramètres et un appareil Apple peut avoir plusieurs profils de configuration installés à la fois. Si un profil a un paramètre concurrent, le plus restrictif sera appliqué.

Si vous souhaitez approfondir votre compréhension des profils de configuration sans configurer un MDM, vous pouvez en savoir plus sur Apple Configurator et même essayer d’installer quelques profils sur des appareils iOS de rechange.

Si vous passez du temps à installer des profils pour voir leur impact sur la convivialité, vous constaterez qu’en dehors de l’impossibilité d’accéder aux paramètres ou aux applications qui ont été désactivés, c’est toujours une excellente expérience Apple. L’installation de ces profils n’entraîne aucun ralentissement ni aucun impact sur les performances.

Pourquoi l’approche d’Apple en matière de MDM est importante

L’approche d’Apple en matière de MDM est importante pour toutes les personnes impliquées, car elle préserve l’expérience Mac, quel que soit le fournisseur utilisé par votre service informatique.

Après macOS Big Sur, il n’y a aucun moyen de gérer les Mac sans utiliser les API MDM d’Apple. Cela signifie que tout Mac géré sous macOS Big Sur utilise les méthodes bénies par Apple comme meilleures pratiques.

Apple a apporté une sécurité de niveau entreprise aux consommateurs et des expériences de niveau consommateur à l’entreprise.

Pour les utilisateurs finaux, cette conception signifie qu’ils peuvent utiliser un Mac obligé d’utiliser FileVault 2, un programme de sécurité utilisant l’API Endpoint Protection d’Apple, et être inscrits dans la gestion des appareils mobiles sans jamais le savoir du point de vue des performances. Si vous pensez à une technologie comme FileVault 2, vous vous rendez compte qu’Apple a apporté une technologie de niveau entreprise aux consommateurs (tout Mac peut et doit activer FileVault 2) aux consommateurs. Apple ne vend pas de SKU spécifiques à l’entreprise de ses logiciels. Tout ce qui doit fonctionner pour les consommateurs doit fonctionner pour les clients d’entreprise et vice versa.

La conception d’Apple pour le MDM signifie en fin de compte que les consommateurs peuvent profiter de l’expérience Apple avec leurs appareils. En revanche, le service informatique met en place les contrôles qui répondent à leurs besoins en matière de réglementation et de conformité. C’est donc le meilleur des deux mondes. Apple a apporté une sécurité de niveau entreprise aux consommateurs et des expériences de niveau consommateur à l’entreprise.

