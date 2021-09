Apple @ Work : voici pourquoi la croissance d’Apple dans l’entreprise devrait se poursuivre

Apple @ Work vous est proposé par Mosyle, le leader de la gestion et de la sécurité des appareils mobiles (MDM) modernes pour les clients Apple des entreprises et de l’éducation. Plus de 22 000 entreprises utilisent les solutions Mosyle pour automatiser quotidiennement la gestion et la sécurité de millions d’appareils Apple. Demandez un compte GRATUIT aujourd’hui et découvrez comment mettre votre flotte Apple en pilote automatique à un prix difficile à croire.

Au cours des 15 dernières années, Apple a connu une forte croissance continue de l’entreprise. Forts de l’iPhone, l’iPad et le Mac ont été les favoris des informaticiens et des utilisateurs finaux. En réfléchissant aux tendances des entreprises pour les 15 prochaines années, je pense qu’Apple est sur le point de prendre encore plus de parts de marché.

À propos d’Apple @ Work : Bradley Chambers gère un réseau informatique d’entreprise depuis 2009. Grâce à son expérience dans le déploiement et la gestion de pare-feu, de commutateurs, d’un système de gestion d’appareils mobiles, d’un réseau Wi-Fi d’entreprise, de centaines de Mac et de centaines d’iPad, Bradley mettra en évidence les façons dont Les responsables informatiques d’Apple déploient des appareils Apple, construisent des réseaux pour les prendre en charge, forment les utilisateurs, des histoires des tranchées de la gestion informatique et des façons dont Apple pourrait améliorer ses produits pour les services informatiques.

L’une des tendances qui sont devenues populaires parmi les entreprises clientes est l’achat d’écosystèmes. Les entreprises ne veulent pas souvent construire des choses, mais plutôt acheter des choses. Au lieu de créer le Wi-Fi à partir de zéro, ils achètent une plate-forme qui peut se développer au fur et à mesure de leur expansion. Au lieu d’espérer que leurs commutateurs pourront se développer à l’avenir, ils choisissent une plate-forme qui leur permet de gérer tous leurs commutateurs à partir d’un seul portail. Au lieu de créer leur propre outil CRM, ils achètent un outil standard qui est bien entretenu et pris en charge. Pour leurs données, leurs applications et leur matériel, il est rare que quelqu’un choisisse de construire aujourd’hui, qu’il achète. Ils achètent des solutions au lieu d’acheter des éléments d’une solution qu’ils doivent maintenir et développer en interne. Cette tendance joue en faveur d’Apple car ils ont l’écosystème le plus complet et le plus développé par rapport à Android et Windows.

Où est la stratégie mobile de Microsoft ?

Considérant que les smartphones sont le plus grand marché informatique, cela m’étonne toujours que Windows n’existe pas en tant que logiciel pour smartphones. Ça l’a fait, pendant un certain temps, et c’était bien. Le problème est que personne ne l’a acheté (ironiquement, le même problème qu’Apple avait auparavant).

Je pense toujours que Microsoft aurait dû s’en tenir à Windows Phone pour avoir un écosystème solide pour les entreprises. Lorsque les entreprises examinent leur pile technologique pour leurs employés, il est beaucoup plus logique de choisir une plate-forme qui couvre les ordinateurs portables et mobiles plutôt que de choisir une plate-forme pour les mobiles et une pour les ordinateurs de bureau. Oui, je connais le Surface Duo, mais je parle de Windows fonctionnant sur un appareil mobile, pas sur un téléphone Microsoft avec Android.

Même si Microsoft Phone détenait une part de marché de 5%, cela pourrait aider à stimuler les ordinateurs portables Surface alors que les entreprises achètent dans l’ensemble de l’écosystème.

Pourquoi Apple est prêt pour une croissance forte et continue de l’entreprise

Pour la même raison, je pense que Microsoft aurait dû rester avec Windows Phone, je pense qu’Apple va devenir le choix par défaut pour les entreprises au cours des 15 prochaines années.

Le succès de l’iPhone n’a pas besoin d’être ressassé. C’est le téléphone par défaut pour la plupart des déploiements d’entreprise. Apple a conçu un téléphone que les gens adorent utiliser, mais qui est facile à sécuriser et à gérer pour les services informatiques grâce à la technologie MDM bien développée d’Apple.

Le succès d’Apple Silicon a rendu Apple encore plus beau aux yeux des équipes d’achat informatique. Il est abordable, dispose d’une batterie longue durée, est très sécurisé et ultra rapide. Les ordinateurs portables Apple M1 cochent toutes les cases pour être le parfait achat en gros d’entreprise. Même les modèles standard sont suffisamment rapides pour la grande majorité des employés.

L’iPad continue de fournir la troisième étape de la stratégie d’entreprise d’Apple. Pour les employés qui travaillent sur le terrain, c’est un moyen facile d’accéder aux données de l’entreprise, d’accéder à votre courrier électronique et à un environnement informatique proche d’un ordinateur de bureau dans un appareil plus rationalisé. Avec la nouvelle technologie à venir dans iPadOS 15 et macOS Monterey, ce sera une expérience encore meilleure si vous utilisez plusieurs produits Apple.

Bien sûr, le matériel n’est qu’une partie de l’expérience. macOS, iOS et iPadOS sont dans des endroits extrêmement sains et offrent une expérience employé exceptionnelle et sécurisée.

La gestion des appareils mobiles est la cerise sur le gâteau

En dehors de toutes les bonnes raisons matérielles et logicielles pour lesquelles les équipes informatiques préfèrent Apple aux employés, la « cerise sur le gâteau » réside dans les outils de gestion robustes qu’Apple a conçus pour que les fournisseurs de MDM puissent s’y associer.

Avec un excellent MDM, les services informatiques n’ont pas à choisir entre un matériel et des logiciels de qualité et un outil de gestion et de conformité puissant. Ils obtiennent les deux avec Apple. Avec la technologie Security Endpoint pour macOS, Apple permet aux employés de vivre une expérience Apple exceptionnelle tandis que le service informatique peut tout mettre en conformité. Même pour les entreprises qui n’ajoutent pas de protection supplémentaire, les outils macOS intégrés d’Apple et iOS permettent un environnement sécurisé tout en préservant une expérience exceptionnelle.

Conclusion sur les raisons pour lesquelles Apple continuera à se développer dans l’entreprise

Apple va continuer à se développer dans l’entreprise et à prendre des parts de marché sur les ordinateurs de bureau à Microsoft pour trois raisons :

Un écosystème complet Une belle expérience employé Un environnement sécurisé pour l’IT

Lorsqu’elles choisissent Apple, les équipes informatiques peuvent déployer un seul fournisseur et gérer tous leurs appareils à partir d’une seule console. Il n’y a jamais eu de meilleur moment pour utiliser les produits Apple au travail ou être responsable de leur gestion. Il y a une raison pour laquelle chaque entreprise Fortune 500 utilise les produits Apple aujourd’hui, et ce ne sont là que quelques-unes des raisons.

