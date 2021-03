Apple WWDC 2021 débute le 7 juin et sera un événement en ligne uniquement

Les candidatures pour Swift Student Challenge sont ouvertes jusqu’au 18 avril.

Apple a annoncé mardi que son événement le plus médiatisé de l’année, aka Worldwide Developers Conference ou WWDC, aura lieu du 7 au 11 juin de cette année. Comme la WWDC 2020, la WWDC 2021 sera également un événement en ligne uniquement. Cela signifie que tous les actes de la conférence seront accessibles via l’application Apple Developer et sur le site Web Apple Developer gratuitement pour tous les développeurs. De plus, Apple a également déclaré que les candidatures pour son Swift Student Challenge étaient ouvertes jusqu’au 18 avril.

Apple organise généralement un discours le jour de l’ouverture de la WWDC où il parle de logiciels, d’iOS à tvOS, le genre de choses qui donneraient le ton pour le reste de l’année. Les annonces de matériel sont rares mais pas totalement inconnues. Apple avait confirmé à la WWDC 2020 qu’il construisait son propre processeur ARM personnalisé pour l’ordinateur Mac. Des mois plus tard, il avait lancé le premier lot d’ordinateurs Mac basés sur M1. Il serait intéressant de voir ce qu’Apple a en réserve pour cette année.

Les prochains jours, après le discours d’ouverture, sont généralement dédiés aux développeurs (et aux passionnés) pour obtenir un aperçu des logiciels Apple et jeter les bases de la façon dont ils utiliseront au mieux tout cela grâce aux applications – existantes et nouvelles qui peut être en cours de développement.

«Nous adorons réunir nos développeurs chaque année à la WWDC pour découvrir nos dernières technologies et les mettre en relation avec les ingénieurs Apple», a déclaré Susan Prescott, vice-présidente des relations avec les développeurs dans le monde et du marketing des entreprises et de l’éducation dans un communiqué de presse. «Nous travaillons pour faire de la WWDC21 notre plus grande et la meilleure à ce jour, et nous sommes ravis d’offrir aux développeurs Apple de nouveaux outils pour les aider à créer des applications qui changent notre façon de vivre, de travailler et de jouer.»

Apple fait généralement tout cela sur le terrain, à San Jose, en Californie. Mais depuis l’année dernière, la WWDC est devenue complètement virtuelle à la suite d’une pandémie mondiale. De même, Facebook organise sa conférence annuelle des développeurs F8 via un événement virtuel d’une journée le 2 juin après l’avoir complètement annulé l’année dernière. Surnommé F8 Refresh, il devrait s’agir d’une affaire discrète avec une très forte possibilité que Mark Zuckerberg soit absent.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.